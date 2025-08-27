Plaud 的新款 Note Pro 提升 AI 記錄功能

Plaud 這間人工智能公司最近宣佈將推出新版本的錄音設備 Note Pro。這款新型號的卡片式錄音機不僅在硬件上進行了改進，還促進了應用程式中的一些重大軟件升級。Plaud 的 Note 和 Note Pin 兩款設備在新興的 AI 語言模型產業中表現卓越，主要用於錄製會議以及任何需要轉錄的對話。這些設備的設計初衷是為了簡化錄音過程，並提供更高效的會議紀錄方式。

Plaud 的技術精髓在於其強大的軟件，能夠從錄製的音頻中提取信息，並根據自定義和預設的語言模型進行轉錄和處理。例如，在財務會議中，所選擇的語言模型能夠提取相關信息並以最少或最多的細節進行總結，這對於各行各業的專業人士都有著極大的幫助。此外，用戶還可以自定義處理模式，進一步擴展設備的功能，滿足不同專業需求。

今天，Plaud 宣佈即將推出新設備 Note Pro，並且應用程式也將進行重大升級。這次的升級引入了多模態 AI，能夠利用來自數字和現實世界的智能。用戶將能夠將上下文信息上傳到應用程式，例如圖片，以便針對特定領域進行更精確的處理。這種新功能不僅提高了應用的靈活性，還使其能夠在不同的工作環境中發揮更大的作用。

Plaud Note Pro 在設計上延續了之前設備的卡片式風格，並進行了改進，以提升使用體驗。這款設備配備了一個小顯示屏，可以顯示當前的錄音模式，並允許在錄音過程中進行小的設置調整。按鈕除了可以啟動和停止錄音外，還具備輔助功能，用於標記錄音中需要突出的特定片段，這對於長時間的錄音來說尤為重要。這樣的設計不僅提高了錄音的便利性，也增加了用戶的控制感。

Plaud Note Pro 的定價為 $179 / 約 HK$ 1,396，現已開始接受預訂。需要注意的是，這個價格不包括訂閱費用或錄音時長，這意味著用戶在購買設備後，仍需根據實際需求進一步投入資金。根據公司提供的信息，新設備將在十月開始發貨，並配合新的應用程式版本一同推出。這一系列的升級和新功能顯示了 Plaud 在人工智能和錄音技術方面的持續創新，無疑將吸引更多專業用戶的關注。

推薦閱讀