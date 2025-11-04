Plaud Note Pro vs ChatGPT vs 手機錄音：AI 會議記錄終極評測！邊個最可靠、最高效？｜廣東話｜文恩澄

在日常工作裡，無論是團隊會議、課程討論還是客戶簡報，「如何記錄重點」一直都是大家關心的問題。隨著 AI 工具越來越普及，做筆記的方式也變得多樣：你可以用傳統錄音、AI 摘要、甚至全自動的會議助理。

我最近就用了一場三小時的內部課程演練，實測了三種常見的記錄方式：

專用錄音轉寫機 Plaud Note Pro ChatGPT 桌面版的會議記錄功能 用手機錄音，再交由 Plaud App 做 AI 轉寫與摘要

廣告 廣告

以下是我對三者的實際體驗與分析。

一、Plaud Note Pro：穩定、簡潔又可靠

這是一部專門為錄音與轉寫設計的裝置，整體設計非常輕巧，只要一個按鈕就能完成所有操作。開啟錄音後，若有重點內容，只需短按一下即可做書籤標記，方便日後回顧。

錄音結束後，它會自動將檔案傳到手機 App，完全不用手動傳輸。進入 Plaud App 之後，只需幾分鐘，AI 便能產出摘要、大綱與逐段筆記。更貼心的是，它可以標註發言者、生成待辦清單，甚至回答你針對內容提出的問題。

在穩定度方面，它表現非常出色。三小時的錄音全程無中斷，傳輸也順暢。音質雖然未達專業錄音等級，但用於轉寫與紀錄已經非常足夠。若你的重點是「準確筆記」而非「高音質」，這部機器會非常稱職。

唯一需要注意的是，App 內的 AI 轉寫與摘要功能屬於付費服務。購買時會附送部分使用分鐘，之後可按需求加購或訂閱無限方案。

適合使用者：

經常需要開長會議、整理紀要或交付正式記錄的人。

追求穩定與方便、希望一鍵完成錄音與轉寫的人。

想要可靠又不需手動整理筆記的團隊使用者。

二、ChatGPT 桌面版：功能新穎，但穩定性待改善

ChatGPT 的桌面版最近新增了會議錄音功能，只需一鍵即可開始錄製並生成摘要。

不過它目前僅限電腦使用，手機APP及Web版暫時未支援。

實測結果顯示，ChatGPT 約錄到兩小時左右會自動停止，之後上傳與處理時間偏長，而且後半段內容完全遺失。換句話說，若網絡不穩或遇上中斷，整段錄音可能報銷。

因此，它比較適合短會議或臨時討論的快速紀錄，而非長時間的正式會議。

適合使用者：

只需記錄短會或個人備忘。

工作已在電腦上進行，希望即時生成重點摘要。

對偶爾中斷的情況可接受的人。

三、手機錄音＋Plaud App 轉寫：方便但易出錯

這是最靈活、也最貼近日常的選項。打開手機錄音即可開始，不需額外設備。

不過，實際使用中發現：長時間錄音容易被來電或系統通知中斷，導致錄音檔被切成數段。

若再交給 AI 做摘要，因為缺乏完整上下文，結果往往不夠精準。

以 iPhone 的原生文字轉寫功能為例，產出的文字幾乎沒有標點，句子連在一起，閱讀相當吃力。要整理成可用的會議記錄，仍需再經 AI 處理一次，反而更費時間。

適合使用者：

臨時記錄或短訪談。

不介意會後手動整理內容的人。

僅需保存錄音檔備查的情況。

穩定性與效率才是關鍵

若以穩定性、完整性與可用性為考量，Plaud Note Pro 明顯勝出。

它的優勢在於專注：

專為錄音而設的硬件，穩定可靠；

AI 摘要與標註功能成熟；

操作簡單，幾乎不用學習。

ChatGPT 和手機錄音雖然靈活，但要應付正式會議仍嫌不穩。

對於需要確實保存內容、即時生成摘要的工作場合，Plaud Note Pro 顯然更合適。

讓會議記錄更高效

善用書籤功能：遇到決策或關鍵討論，立即短按標記，日後搜尋更快。 標註發言者：讓後續摘要更清晰，方便追蹤責任分工。 會後即刻提問：利用 App 的問答功能，請 AI 幫你列出重點與待辦。 避免中斷：如以手機錄音，建議開啟飛行模式、僅用 Wi-Fi，以防來電干擾。 分工清晰：若需對外分享錄音，可另用高音質設備同步錄製；Plaud 專心負責文字紀要即可。

補充資料：Plaud Note Pro 技術規格摘要

重量／厚度：30 克、2.99 毫米

麥克風配置：4 組 MEMS + 1 組 VCS 麥克風，最遠收音距離達 5 公尺

電池續航：可連續錄音 50 小時，待機 60 天

儲存空間：64GB

連線支援：Wi-Fi 2.4G／5G、藍牙 5.4、有線傳輸

功能：即時轉寫、AI 摘要、智能分段、語音搜尋、發言者標註、待辦生成

設計：磁吸充電，一按即錄，外觀簡約高質

會議記錄的重點，不在於錄得多長，而在於能否快速提煉出行動重點與責任分配。

Plaud Note Pro 讓人可以把注意力放回討論本身，而非工具操作。

若你經常主持會議或需要整理內容，它值得成為你的日常配備。

有時，選對工具，就是讓工作效率提升的第一步。

🇭🇰 香港AI培訓學院 🇭🇰 想了解更多 AI 如何提升工作效率？ 歡迎點擊連結報名我的免費線上講座 免費講座報名連結： https://www.hkai-solve-academy.com/ai...