Play Store 最新更新標示耗電的手錶表盤
Google 正在為 Wear OS 智能手錶的 Play Store 推出一項實用的更新，標示出高耗電的錶面。隨著 Play Store 版本 47.7，錶面列表現在顯示電池效率警告。
對於曾經選擇過炫酷動畫錶面，但發現 Wear OS 手錶幾乎無法撐過一天的用戶來說，這項更新將非常有幫助。
這些警告特別針對那些包含重動畫、動態數據源或頻繁手機互動的錶面。這是一個貼心的補充，將引導用戶選擇更高效的選項。
與往常一樣，這次更新將分批推出，因此某些用戶會比其他人更早收到更新。
