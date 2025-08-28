南韓立法限制學生使用手機 歐美多國已禁止
PlayStation史詩級更新！商店可「一鍵退款」流程大簡化
通常而言，玩家們在 Steam 等線上遊戲平台買遊戲時，如果平台方有透明、簡單的退款流程就會更受到玩家們歡迎，例如 Steam 就能接受玩家們在遊玩時數兩小時內遞交退款申請，以防玩家們買到自己不適合的遊戲。而事實上，在 PlayStation 平台其實一直以來也能透過客服進行退款申請，而現在 Sony 決定讓玩家們更方便，只需要透過 APP 或者帳號頁面查看自己的交易紀錄就能一鍵提出申請，極大簡化了流程，也讓許多玩家們大讚：「史詩級更新！」
日前許多玩家就發現，有別於過去如果要在 PlayStation 平台上退款自己購買的遊戲，必須要自行聯繫客服提出退款申請，相對而言承旭比較複雜的情況，在最近 PS APP 與網頁版帳號頁面悄悄更新後，未來 PlayStation 的玩家們只要透過自己的帳號「交易紀錄」頁面，每一筆交易底下都多出了「退款申請」的按鈕，方便玩家們不再需要透過客服人員，就能直接提出退款申請。
只不過，這次 Sony 只新增了這個按鈕方便玩家，但 PlayStation 的退款政策仍然一樣要求玩家們沒下載、串流過遊戲，並且只有 14 天的時間內提出申請才能退款到 PlayStation 的電子錢包。但這次更新依然引起許多玩家的盛讚，紛紛認為這是 Sony 一次做得非常好的改動：「史詩級更新！」、「以前退款選項藏超深的」、「終於！」，也有許多玩家分享，過去透過客服申請退款時常常都會被客服提醒這次是特例退款，感受不太好，而現在直接一鍵送出退款申請，就能避免還要與客服打交道的情況了。
