PlayStation官方也幫忙宣傳？山寨《惡靈古堡4》遊戲預告引玩家開噴

主打「90 年代經典生存恐怖、重視氛圍與沉浸感」的獨立遊戲《Ebola Village》，出自名為 Indie Games Studio 的開發團隊，但這款作品近日成為話題，因為 PlayStation 官方近期宣傳了這款過於明顯的山寨版《惡靈古堡》，引起不少玩家不滿。
《Ebola Village》這款獨立遊戲早在曝光初期，它就因為從畫面到字體設計都高度神似《惡靈古堡》，甚至連主視覺字型都幾乎照搬，被不少人直指是毫不遮掩的山寨作品。原本外界普遍認為，這類作品頂多只會在 Steam 低調上架，沒想到前日 PlayStation 官方 YouTube 頻道竟然上傳了《Ebola Village》的宣傳影片，並預告遊戲將於 1 月 23 日登上 PS5 平台，讓不少人直接在預告底下開噴。
從預告片內容來看，《Ebola Village》雖然採第一人稱視角，但整體設計仍讓人不斷聯想到《惡靈古堡4》。不論是手持斧頭、電鋸的村民敵人，還是頭部爆出寄生體的演出，都與玩家熟悉的設定高度相似，幾乎沒有試圖掩飾靈感來源。
加上《Ebola Village》也明顯模仿《惡靈古堡》系列的字體設計，以及整體操作與動畫呈現的生硬感，很難再用「致敬」或「玩梗」來替《Ebola Village》辯護。對不少玩家而言，這更像是一款缺乏創意包裝的模仿品，而 PlayStation 官方為其宣傳，也成了這次爭議的引爆點。
