PlayStation推出「無線喇叭」！黑白雙色2026年上市，PC、Mac也可用

PlayStation 今（25）日在東京電玩展開展前舉辦「State of Play」發表會，除了遊戲消息之外，官方也公布要推出 PlayStation「Pulse Elevate」無線喇叭，預計 2026 年上市。

SIE推出首款喇叭「 Pulse Elevate 」（圖源：PlayStation）

Pulse Elevate 是 SIE 首款自研無線喇叭，能無縫融入 PS5、PC 或 Mac 等遊戲環境，同時也能搭配 PlayStation Portal 或是手機使用，其中喇叭具備極為真實的音效、超低延遲與無損的 PlayStation Link 無線連線。（也支援藍牙）

廣告 廣告

Pulse Elevate 還具備內建 AI 降噪麥克風，讓玩家能夠不用戴耳機就能透過語音聊天，AI 技術則可辨識並消除背景噪音，實現清晰無雜訊的通話。

喇叭內建可充電電池，因此可以攜帶使用，同時也附戴充電底座，能夠快速切換回原本的遊戲環境。Pulse Elevate 預計 2026 年內上市，顏色有午夜黑與白色兩種選擇。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk