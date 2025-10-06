PlayStation獨佔3A遊戲只剩「復仇和悲傷」？外媒：懷念PS3時代的單純樂趣

索尼旗下 PlayStation 平台過去以其眾多高品質的第一方獨佔大作稱霸市場，除了遊戲玩法本身外，敘事部分更是能帶給玩家宛如觀賞好萊塢大片般的沉浸體驗。然而，最近外媒 IGN 的一名編輯卻發文直言，他對 PlayStation 近幾年的第一方遊戲劇情感「膩了」，因為主題全部都太過重複，不是復仇就是悲傷類型。

外媒認為 PS 獨佔主題都圍繞在復仇、悲傷上。（圖源：The Last of Us Part II）

IGN 編輯 Simon Cardy 在文章中提到，最近索尼的第一方大作不斷重複的走上老路，背景主題設定都太單一，幾乎都圍繞在「悲傷和復仇」兩大元素上，讓當年那個百花齊放的遊戲全都消失了。當然，Cardy 強調他並非不喜歡這些遊戲，因為它們大多數還是高品質，且玩法各有特色，只是除了招牌的第三人稱電影化風格外，開發團隊似乎都在相同主題上產生了執念。

Cardy 舉例了最近推出的《羊蹄山戰鬼》（Ghost of Yotei），雖然戰鬥和探索感很棒，但故事主軸仍是主角圍繞在雙親復仇上，和近年多款大作有著相當高的既視感。像是把主角艾莉帶入復仇之路的《最後生還者2》，探索喪親之痛與怒火的《戰神》（2018）。就連《漫威蜘蛛人》系列也無法倖免，彼得和邁爾斯都曾在遊戲中被描述如何克服自已逝親人帶來的心魔，想要對反派復仇為主題。

雖然還有《Astro Bot》這種作品歡樂的風格，但整體而言，3A 大作很難脫離家庭悲劇、暴力復仇等的組合，基本上已經成為了索尼遊戲敘事的公式，讓 Cardy 開始懷念 PS3 時代《秘境探險》那種單純的尋寶冒險樂趣。

