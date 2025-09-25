PlayStation發表會懶人包！必看8款遊戲《漫威金鋼狼》成焦點

SIE 今（25）日在東京電玩展開始前舉辦 State of Play 發表會，約 30 多分鐘的影片中公布了本家遊戲、第三方大作、獨立遊戲等消息，最後則是《漫威金鋼狼》壓軸登場。編輯精選 8 款你該注意的遊戲，其中不少都透露了發售日期，先把時間記下來加入願望清單吧！

這次 State of Play 有好幾款作品公開發售日期（圖源：PlayStation）

Saros

由《死亡回歸》開發商 Housemarque 打造，續作玩法同樣為彈幕動作射擊，這次則加入第二條命功能，除了實機畫面之外，也同步公開發售日為 2026 年 3 月 20 日。

微軟模擬飛行2024（Microsoft Flight Simulator 2024）

微軟繼續把旗下遊戲帶上 PS5，這次是《微軟模擬飛行 2024》，預計 2025 年 12 月 8 日登上 PS5。

最後紀元（Last Epoch）

暗黑打寶類型遊戲《最後紀元》終於要推出主機版！沒有公布發售日期，但確定會與資料片「Orobyss」同步上市。

仁王3（Nioh 3）

《仁王3》公布最新預告，其中最重要的就是發售日訂在 2026 年 2 月 6 日登上 PS5 與 Steam。本作支援多人連線共鬥，快找好友一起先加願望清單吧！

噬血代碼2（Code Vein II）

萬代南夢宮娛樂的《噬血代碼2》同樣在本次發表會公布了上市日期，玩家在 2026 年 1 月 30 日就能玩到。

真三國無雙2 完全版 Remastered

PS2 經典作品《真三國無雙2》宣布要推出 Remastered 重製版！畫面大幅升級同時收錄猛將傳內容，預計 2026 年 3 月 19 日在 PS5 發售。

赤血沙漠（Crimson Desert）

珍艾碧絲（Pearl Abyss）打造的 3A 遊戲《赤血沙漠》在經過延期後，本次發表會公開新預告正式宣布 2026 年 3 月 19 日上市，開放世界與多樣化戰鬥的體驗看起來會是明年值得關注的遊戲大作之一。

漫威金鋼狼（Marvel's Wolverine）

在歷經外流事件後，Insomniac Games 的《漫威金鋼狼》終於在這次發表會壓軸公開，採用漫畫經典黃色戰衣造型，武器鋼爪比起《漫威蜘蛛人》更血腥，斷肢插頭樣樣來，預計 2026 年秋季登上 PS5。

