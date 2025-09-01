CHIIKAWA DAYS 大型特展結束 本地觀眾佔七成
PlayStation跟Xbox世紀大和解！社群幫宣傳對方遊戲，網：主機大戰正式結束
在主機平台已經互為對手幾十年的索尼 PlayStation 與微軟 Xbox，近年隨著商業策略改變，不再讓旗下遊戲獨佔發售，而隨著最近《絕地戰兵2》（Helldivers 2）與《戰爭機器：重裝上陣》（Gears of War: Reloaded）互登上對方平台，兩邊的官方社群帳號甚至改了大看板幫忙宣傳，讓玩家笑說雙方終於「世紀大和解」。
不知道是不是雙方說好的，Xbox 旗下《戰爭機器：重裝上陣》在 8 月 26 日正式發售，登上 PS5 平台，而隔一天後，輪到《絕地戰兵2》登上 Xbox Series X/S，雖然《絕地戰兵2》開發工作室 Arrowhead Game Studios 並非屬於 PlayStation Studios，不過《絕地戰兵》的 IP 持有權是在索尼身上，因此一開始僅在 PC 與 PS5 獨佔發售。
而這兩款遊戲發售後，有網友就注意到，在 X（前 Twitter）上，PlayStation 的首頁看板換上了《戰爭機器：重裝上陣》，Xbox 則是換上了《絕地戰兵2》宣傳，引起熱議：「花了我們好久才走到這一步」、「我們曾經祈禱能有這樣的時刻」、「活在這個時代，真是太幸福了」、「世界各國政府都該好好記下來」、「我高興到哭出來」、「主機大戰正式結束了」。
Xbox has Helldivers2 on their twitter Banner and Playstation has Gears of War Reloaded on their twitter Banner
Absolute Gaming 🤝 pic.twitter.com/s909R9up3R
— HazzadorGamin, Dragon of Dojima (@HazzadorGamin) August 31, 2025
而《絕地戰兵2》不僅登上 Xbox，更會在 9 月 2 日推出大改版「公義未至之境」，要由玩家反攻未知領域，進攻蟲族盤根錯節的洞窟迷宮，且由於位在洞穴裡頭，超級驅逐艦將無法提供支援，玩家只能靠著自己與小隊獨自對抗武鬥蟲、嘔吐蟲與衝鋒蟲等新的蟲族與更恐怖的畸形怪物。
