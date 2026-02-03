PlayStation 聯乘 LE SSERAFIM 金采源陪你過新年！PS5 主機限時激減優惠，有機會加送韓國潮牌 Wiggle Wiggle 限量精品！

PlayStation 今年的新春優惠企劃以「Love of Play」為名，更找來全球超人氣女團 LE SSERAFIM 成員 KIM CHAEWON 金采源擔綱主角主演一系列賀年短片，同步更有大家最關心的 2026 新春購物優惠，多款熱門硬件如 PS5 主機、PlayStation VR2 均有驚喜折扣，更有超可愛的韓國品牌聯乘精品，各位機迷絕對不能錯過！

KIM CHAEWON 領銜「Love of Play」企劃：四大影片慶祝新春

今次的「Love of Play」企劃特別邀請了 KIM CHAEWON 出演一系列有關新年假期的影片。企劃旨在展示與親友或獨自享受 PlayStation 遊戲的樂趣。首集「家人篇」已正式播出，粉絲們可以在片中看到 KIM CHAEWON 活潑可愛的一面，為節日增添色彩。

2026 新春限時優惠：PS5、VR2 及熱門遊戲激減

由 2026 年 2 月 6 日起至 2 月 19 日，PlayStation 將於指定零售商舉行新春優惠，多款重磅產品價格調整，是入手的好時機：

PS5 主機：現折港幣 390 元。

PlayStation VR2：現折港幣 781 元。

PS Portal：現折港幣 151 元。

熱門 PS5 遊戲折扣：包括年度大作《羊蹄山戰鬼》(Ghost of Yotei)、《DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH》、《宇宙機器人》(Astro Bot)、《Marvel's Spider-Man 2》及《God of War Ragnarök》。

優惠商品數量有限，售完即止。

PlayStation x Wiggle Wiggle 限定聯乘精品

PlayStation 聯乘 LE SSERAFIM 金采源陪你過新年！PS5 主機限時激減優惠，有機會加送韓國潮牌 Wiggle Wiggle 限量精品！

除了減價，PlayStation 更首度與韓國時尚品牌 Wiggle Wiggle 合作，推出一系列「Love of Play」限定商品，設計風格既玩味又實用：

PlayStation x Wiggle Wiggle 可水洗室內拖

PlayStation x Wiggle Wiggle 壓克力夾子組 (2 件裝)

PlayStation x Wiggle Wiggle 壓克力杯墊

玩家只要參與零售商的新春優惠活動，或參與指定 PlayStation 社群媒體活動，即有機會獲得這些限量版產品。

LOVE OF PLAY — 與 PlayStation 共度新春佳節

