PlayStation 2025 年度回顧正式上線！玩家數據持續更新到年底，全部看完還有造型獎勵！

時間過得很快，轉眼間距離 2025 年結束只剩下最後 20 天了。而昨（10）天 PlayStation 官方正式宣布，今年的年度回顧網站「2025 WRAP-UP」已經上線，直到 2026 年 1 月 8 日前 PS5 與 PS4 的玩家們都能登入網站，看到自己今年在 PlayStation 平台上的總遊玩時數、最常玩的遊戲、獲得的遊戲獎盃等點點滴滴。並且官方也表示，即便網站上線了，但相關數據還是會持續更新到今年年底為止，因此在 2026 年 1 月 8 日那時候玩家也能回來看看自己完整的年度總結，而瀏覽完所有內容的玩家還能獲得獨特個人造型。

(Credit:PlayStation)

與往年一樣，今年的 PlayStation 年度回顧也會統計玩家在 2025 年中玩過的遊戲總數，以及最常玩的五款遊戲。並且根據每個玩家不同的遊戲之路，還會給予玩家們一個稱號，以表彰過去這一年來玩家們在 PlayStation 上的冒險故事。

此外，玩家也能在回顧網站上看到自己在 PS4 與 PS5 平台上的總遊玩時數、獲得的獎盃數，以及自己已經成為 PS Plus 會員多久了。官方也表示，回顧網站將開放到 2026 年 1 月 8 日為止，玩家們將能透過這個網站輕鬆回顧今年的精彩旅程。

(Credit:PlayStation)

並且，2025 年的相關遊戲數據還是會持續更新，因此官方也表示，玩家們能在 1 月 8 日前再度回到網站看到 2025 年的完整數據紀錄，而且只要登入網站並完整看完所有內容一次，就能獲得專屬的個人造型獎勵，紀年玩家們這一年來走過的點點滴滴。

