PlayStation 30週年機械表發佈，全球僅300隻！每個細節都是回憶！

文章來源：Qooah.com

Sony PlayStation 攜手 Anicorn 推出 30 週年紀念款機械腕錶，以獨特的復古遊戲美學與硬核機械規格，為玩家獻上一份情懷滿滿的週年獻禮，該腕錶全球限量僅 300 支，極具收藏價值。

與市面上常見的石英機芯腕錶不同，這款紀念腕錶搭載 Miyota 自動機械機芯，並配備定制擺陀，兼顧實用性能與收藏屬性。錶盤設計上，其將 PlayStation 標誌性的「△○×□」符號分別置於 12 點、3 點、6 點、9 點鐘方向，且採用立體鑲嵌工藝，擺脫了平面印刷的廉價感，讓經典符號更具質感；錶盤正中心的 PlayStation 立體徽標，進一步強化品牌辨識度。

腕錶的細節設計處處暗藏巧思，指針造型復刻了 PS1 手掣的 Start 和 Select 按鍵，喚醒玩家的青春記憶；錶殼採用 PS1 標誌性的多切面幾何風格，搭配啞光灰漆，既復古又不失簡約格調；默認橡膠錶帶兼顧佩戴舒適度，背部定制鏤空設計則借鑒了光驅轉動的結構美學，可直觀欣賞機芯運轉的機械魅力。

這款腕錶定價 780 美元，購買者還將獲贈 PS1 記憶卡造型的認證證書，為這份紀念增添了專屬儀式感。無論是資深 PlayStation 玩家，還是潮流腕錶收藏者，這款融合了遊戲情懷與機械工藝的腕錶，都是不容錯過的誠意之作。