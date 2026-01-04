焦點

Saiga NAK

「PlayStation」×「NEW ERA」聯名合作實現！將於 2026 年 1 月 8 日起開賣

NEW ERA」與「PlayStation」的聯名合作系列確定推出。
將自 2026 年 1 月 8 日（四）起，於日本全國 NEW ERA 門市及 NEW ERA 官方線上商店販售。

「NEW ERA」×「PlayStation」聯名實現！印有經典標誌的帽款入手機會

「NEW ERA」與「PlayStation」聯名確定實現！
系列商品包含印有大家熟悉的「PlayStation」標誌，以及控制器上的「△〇×□」符號的帽款，還有如電競選手制服般設計的外套等單品。

廣告

除了成人尺寸之外，也將推出兒童款商品，全家大小都能一同享受。
各商品的詳細資訊，請至 NEW ERA 官方線上商店的系列商品列表確認。

商品陣容

59FIFTY：各 6,600 日圓（含稅）

9FIFTY：各 6,380 日圓（含稅）

9FORTY：各 5,500 日圓（含稅）

9THIRTY：各 4,620 日圓（含稅）

9TWENTY：各 4,620 日圓（含稅）

Bucket-01：各 5,060 日圓（含稅）

Beanie：各 3,960 日圓（含稅）

短袖 Oversized 純棉 T 恤：5,940 日圓（含稅）

長袖 Oversized 純棉 T 恤：各 7,150 日圓（含稅）

Oversized 運動外套：12,100 日圓（含稅）

Oversized 運動長褲：12,100 日圓（含稅）

連帽衛衣（套頭款）：10,450 日圓（含稅）

肩背小包：4,950 日圓

多功能收納包：3,850 日圓（含稅）

Youth 9FIFTY：各 4,620 日圓（含稅）

Youth 9TWENTY：各 3,960 日圓（含稅）

Youth 長袖 T 恤：各 4,950 日圓（含稅）

更多此次聯名合作的詳細資訊，請至 NEW ERA 官方線上商店確認。

