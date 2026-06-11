PlayStation Plus「遊戲目錄」新增《索尼克 × 夏特 世代重啟》《Final Fantasy XVI》等作品！6月10日起陸續上線

PlayStation Plus Extra 與 Premium 方案專屬服務「遊戲目錄」宣布新增多款遊戲，其中《索尼克 × 夏特 世代重啟》已於 2026 年 6 月 10 日（三） 加入。

此外，《Final Fantasy XVI》等作品也將自 2026 年 6 月 16 日（二） 起陸續開放遊玩。

公開 6 月份「遊戲目錄」新增陣容！

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PlayStation Plus 6 月份加入遊戲目錄的作品正式公開！

本月同樣集結了《索尼克 × 夏特 世代重啟》、《Final Fantasy XVI》等重量級作品。

6 月新增遊戲

ソニック × シャドウ ジェネレーションズ

本作是以高速動作玩法聞名的《索尼克》系列作品之一。

這次的 主角是黑色刺蝟「夏特」 。

玩家將穿越回過去，面對自身痛苦的過往，在與熟悉敵人交鋒的同時運用全新力量拯救世界，並挑戰各個關卡。

此外，本作還收錄了 經典作品《索尼克 世代》的完整重製版 。

玩家可透過全面升級的畫面品質，再次體驗那些令人懷念的經典關卡。

上線日期為 2026 年 6 月 10 日（三） 。

FINAL FANTASY XVI

超人氣 RPG 《Final Fantasy》系列最新正傳作品 。

遊戲以黑暗奇幻世界觀描繪復仇、權力鬥爭以及無法逃避的悲劇等複雜故事。

作為系列首款真正意義上的動作 RPG，玩家將探索廣闊世界「瓦利斯澤亞」，自由運用召喚獸的強大力量，擊敗各式強敵。

上線日期為 2026 年 6 月 16 日（二） 。

キングダムカム・デリバランス

以中世紀波希米亞為舞台的 劇情導向開放世界 RPG 。

玩家將對抗入侵軍隊，完成改變局勢的任務，在影響未來的重要抉擇中尋找雙親遭殺害的真相並展開復仇。

PS5 版本進一步強化了畫面表現，包括4K 解析度、更高幀率表現、 高解析度材質 。

讓玩家能以前所未有的精緻畫面體驗中世紀波希米亞。

上線日期為 2026 年 6 月 23 日（二） 。

ライフ イズ ストレンジ ダブルエクスポージャー

《奇異人生》系列第六部作品。

本作主角為初代女主角麥克絲，她獲得了能夠穿梭平行世界的能力。

玩家將透過來回於兩個現實世界之間，追查事件真相、結交夥伴、追蹤嫌疑人，並透過一連串難以忘懷的選擇塑造兩條截然不同的時間線。

上線日期為 2026 年 6 月 23 日（二） 。

其他 6 月新增作品

模擬農場 25

烈焰之刃

模擬農場 25 : Standard Edition

吉他超人(PlayStation 2) ※僅限 Premium 方案

更多遊戲資訊請參閱 PlayStation.Blog。

欲遊玩「遊戲目錄」收錄作品，需加入 PlayStation Plus Extra，詳情請至PlayStation官方網站查詢。

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