PlayStation Plus「遊戲目錄」新增《索尼克 × 夏特 世代重啟》《Final Fantasy XVI》等作品！6月10日起陸續上線
PlayStation Plus Extra 與 Premium 方案專屬服務「遊戲目錄」宣布新增多款遊戲，其中《索尼克 × 夏特 世代重啟》已於 2026 年 6 月 10 日（三） 加入。
此外，《Final Fantasy XVI》等作品也將自 2026 年 6 月 16 日（二） 起陸續開放遊玩。
公開 6 月份「遊戲目錄」新增陣容！
【#PSPlus】2026年6月提供コンテンツ情報！
6月10日（水）から『ソニック × シャドウ ジェネレーションズ』がゲームカタログに登場！
さらに6月16日（火）以降、『FINAL FANTASY XVI』『キングダムカム・デリバランス』などが随時配信！
詳しくはこちら⇒ https://t.co/qn8kAgym5A pic.twitter.com/rqGTkYMLLB
— プレイステーション公式 (@PlayStation_jp) June 10, 2026
PlayStation Plus 6 月份加入遊戲目錄的作品正式公開！
本月同樣集結了《索尼克 × 夏特 世代重啟》、《Final Fantasy XVI》等重量級作品。
6 月新增遊戲
索尼克 × 夏特 世代重啟
本作是以高速動作玩法聞名的《索尼克》系列作品之一。
這次的 主角是黑色刺蝟「夏特」 。
玩家將穿越回過去，面對自身痛苦的過往，在與熟悉敵人交鋒的同時運用全新力量拯救世界，並挑戰各個關卡。
此外，本作還收錄了 經典作品《索尼克 世代》的完整重製版 。
玩家可透過全面升級的畫面品質，再次體驗那些令人懷念的經典關卡。
上線日期為 2026 年 6 月 10 日（三） 。
FINAL FANTASY XVI
超人氣 RPG 《Final Fantasy》系列最新正傳作品 。
遊戲以黑暗奇幻世界觀描繪復仇、權力鬥爭以及無法逃避的悲劇等複雜故事。
作為系列首款真正意義上的動作 RPG，玩家將探索廣闊世界「瓦利斯澤亞」，自由運用召喚獸的強大力量，擊敗各式強敵。
上線日期為 2026 年 6 月 16 日（二） 。
天國降臨：救贖
以中世紀波希米亞為舞台的 劇情導向開放世界 RPG 。
玩家將對抗入侵軍隊，完成改變局勢的任務，在影響未來的重要抉擇中尋找雙親遭殺害的真相並展開復仇。
PS5 版本進一步強化了畫面表現，包括4K 解析度、更高幀率表現、 高解析度材質 。
讓玩家能以前所未有的精緻畫面體驗中世紀波希米亞。
上線日期為 2026 年 6 月 23 日（二） 。
奇異人生：雙重曝光
《奇異人生》系列第六部作品。
本作主角為初代女主角麥克絲，她獲得了能夠穿梭平行世界的能力。
玩家將透過來回於兩個現實世界之間，追查事件真相、結交夥伴、追蹤嫌疑人，並透過一連串難以忘懷的選擇塑造兩條截然不同的時間線。
上線日期為 2026 年 6 月 23 日（二） 。
其他 6 月新增作品
模擬農場 25
烈焰之刃
模擬農場 25 : Standard Edition
吉他超人(PlayStation 2) ※僅限 Premium 方案
更多遊戲資訊請參閱 PlayStation.Blog。
欲遊玩「遊戲目錄」收錄作品，需加入 PlayStation Plus Extra，詳情請至PlayStation官方網站查詢。
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Adobe(ADBE.US) 公布，截至 5 月 29 日止第二財季業績勝華爾街預期，期內受強勁人工智能相關需求帶動，同時公司表示首席財務官 Dan Durn 辭任。 期內經調整每股盈餘升至 $5.96，按年上升自 $5.06，高於 FactSet 共識預期的 $5.82。收入升 13% 至 $6.62 十億美元，高於市場預期的 $6.45 十億美元。 行政總裁 Shantanu Narayen 指，第二季錄得的歷史高位收入反映「客戶組別對 AI 的強勁需求」。 季度末的年度化經常性收入為 $27.10 十億美元，分析員預期為 $26.60 十億美元。公司指 AI-first ARR 按年增至三倍，超過 $500 百萬。 RBC Capital Markets 指，預期 Adobe 公布「穩健」業績及 ARR 高於市場共識。 訂閱收入按年升 14% 至 $6.42 十億美元。 Adobe 表示，Durn 將於 6 月 15 日離任；其客戶體驗協調業務部門 CFO Steve Day 將出任暫任 CFO。 Adobe 股價於盤後下跌 6%，該股今年截至周四收市累跌近 38%。 Marve
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