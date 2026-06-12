「PlayStation Link USB轉接器(CFI-ZWA3J)」於8月6日發售！可切換使用PS Link相容裝置

Sony Interactive Entertainment發表了可在PlayStation 5・PC之間切換使用PS Link相容裝置的周邊配件「PlayStation Link USB轉接器(CFI-ZWA3J)」。

預購已開始受理，將於2026年8月6日(星期四)發售。

可在PS5・PC之間切換使用PS Link相容裝置的「PlayStation Link USB轉接器(CFI-ZWA3J)」發售！

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「PlayStation Link USB轉接器(CFI-ZWA3J)」是為了將支援超低延遲無線技術「PlayStation Link(PS Link)」的周邊配件，切換用於PlayStation 5・PC・Mac等多個裝置的轉接器。

將轉接器插入PS5・PC・Mac，只需與「PULSE Elite 無線耳機組」或「FlexStrike 無線格鬥搖桿」等PS Link相容裝置進行配對，即可立即使用。

周邊配件將隨附的PS Link USB轉接器連接至PS5，並將本產品連接至PC，即可輕鬆切換PS5與PC之間的聲音連線。

附有USB Type-C (C-to-C)與USB Type-A (C-to-A)兩種連接線端子 ，因此廣泛涵蓋與各種裝置的相容性。

建議售價為3,480日圓(含稅)。

詳細資訊請參閱PlayStation.Blog。

「FlexStrike 無線格鬥搖桿」開始受理預購！

FlexStrike 無線格鬥搖桿

於2026年8月6日(星期四)發售的PlayStation首款格鬥遊戲專用控制器「FlexStrike 無線格鬥搖桿」的預購，已於日本全國的PlayStation經銷商店開始受理。

本產品隨附「PlayStation Link USB轉接器(附USB Type-C端子)」。

建議售價為34,980日圓(含稅)。

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