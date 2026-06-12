「PlayStation Link USB轉接器(CFI-ZWA3J)」於8月6日發售！可切換使用PS Link相容裝置
Sony Interactive Entertainment發表了可在PlayStation 5・PC之間切換使用PS Link相容裝置的周邊配件「PlayStation Link USB轉接器(CFI-ZWA3J)」。
預購已開始受理，將於2026年8月6日(星期四)發售。
可在PS5・PC之間切換使用PS Link相容裝置的「PlayStation Link USB轉接器(CFI-ZWA3J)」發售！
「PlayStation Link™ USBアダプター（CFI-ZWA3J）」が8月6日（木）発売！
同日発売の格闘ゲーム用コントローラー「FlexStrike™ ワイヤレスファイトスティック」とともに本日6月12日（金）より順次予約受付スタート！
詳しくはこちら⇒ https://t.co/LJTO3E9OE1 pic.twitter.com/NDroljxyJM
— プレイステーション公式 (@PlayStation_jp) June 12, 2026
「PlayStation Link USB轉接器(CFI-ZWA3J)」是為了將支援超低延遲無線技術「PlayStation Link(PS Link)」的周邊配件，切換用於PlayStation 5・PC・Mac等多個裝置的轉接器。
將轉接器插入PS5・PC・Mac，只需與「PULSE Elite 無線耳機組」或「FlexStrike 無線格鬥搖桿」等PS Link相容裝置進行配對，即可立即使用。
周邊配件將隨附的PS Link USB轉接器連接至PS5，並將本產品連接至PC，即可輕鬆切換PS5與PC之間的聲音連線。
附有USB Type-C (C-to-C)與USB Type-A (C-to-A)兩種連接線端子 ，因此廣泛涵蓋與各種裝置的相容性。
建議售價為3,480日圓(含稅)。
詳細資訊請參閱PlayStation.Blog。
「FlexStrike 無線格鬥搖桿」開始受理預購！
於2026年8月6日(星期四)發售的PlayStation首款格鬥遊戲專用控制器「FlexStrike 無線格鬥搖桿」的預購，已於日本全國的PlayStation經銷商店開始受理。
本產品隨附「PlayStation Link USB轉接器(附USB Type-C端子)」。
建議售價為34,980日圓(含稅)。
© 2026 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.
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