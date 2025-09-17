PO醫院病房照！陳玉珊控前夫婚內出軌後發聲

▲陳玉珊昨（16）日凌晨於社群怒控前夫婚內出軌助理，欺騙婚姻20年，之後就未再發聲。而當晚，陳玉珊PO醫院病房照透露目前狀態，表示：我在做全世界最重要的事。（圖／陳玉珊IG@frankie_lives_free）

[NOWnews今日新聞] 知名導演陳玉珊在2023年與前夫Jason（張偉傑）離婚，結束20多年的婚姻，而昨（16）日凌晨，她突然於社群開戰前夫，指控對方欺騙她20年，與助理外遇，還大動作切割，爆料過去自己執導的電影、偶像劇前夫都未參與，再度引發熱議。然而，當天晚上，陳玉珊再度於Instagram發文，PO出一張醫院病房照，透露自己正陪家人度過辛苦療程，「全世界最重要的事情我正在做」。

陳玉珊在昨日凌晨開戰前夫Jason後，便沒有多做回應，直到當天晚上，她再度於IG限時動態PO出一張在病房的照片，寫下：「我正在陪伴家人度過辛苦的療程，就不再回應大家的關心了。全世界最重要的事情我正在做」，直言不會再對該事件做出回應。

陳玉珊控前夫婚內出軌！內幕曝光：是個騙子

陳玉珊在昨日公開前夫Jason的照片，怒批：「這個人可能是個騙子，我過去偶像劇、電影他都沒有參與拍攝，如果他寫了履歷，請不必相信他說的，還有隱瞞元配20年，都在和助理暗通款曲，對婚姻不忠！」並接連PO出2張動態，氣憤寫下：「那對畜生還是在一起了，原來真的被騙了二十幾年啊」、「窩囊廢，還好離開了」，語氣跟用字相當激烈。

據《鏡報》報導，有知情人士透露，陳玉珊身邊一直有人提醒她前夫外遇，但她始終不願相信，如今疑似掌握確鑿證據，才終於忍不住爆發，氣得不惜公開前夫真面目，直接公開點燃戰火。對此《NOWNEWS今日新聞》至今尚未得到陳玉珊及其前夫回應，將持續追蹤報導。

陳玉珊提攜前夫成為製作人 對方打她名號工作讓她忍無可忍

回顧陳玉珊及Jason的感情，陳玉珊早期在超視工作時，與化妝師Jason相識，後來女方轉戰三立拍攝偶像劇，屢創佳績，Jason也進入《戲說台灣》任職，這期間陳玉珊用心提攜對方，讓他從化妝師身分逐漸轉型，在投資的《第9節課》讓其掛名製作人，如今疑似對方打著她的名號另謀工作，才讓陳玉珊忍無可忍。

