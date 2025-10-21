Pocket Rocket 電池技術新突破

上個月，我的同事 Liz Lopatto 解釋了一款熊仔糖電池銀行如何在超輕量背包旅行界掀起熱潮。這款產品吸引了許多熱愛戶外活動的成年人，甚至開始熱衷於熊仔糖周邊商品，挑戰專業電池的地位。Liz 和我很快達成共識：應該對它進行測試。熊仔糖公司是否真的擁有最佳的超輕量電池？我能否用數據來證明這一點？

我很快發現，熊仔糖並不是唯一的明確贏家。如果尋找超輕量的電池冠軍，情況就變得複雜了。

測試過程

在 Liz 發佈她的文章的同一天，我購買了三款市場上最輕的「10,000mAh」電池：$25 的 Haribo 熊仔糖、$65 的 Nitecore NB10000 Gen 3 和 $33 的 Iniu Pocket Rocket P50。我準備好了一對我一直感到愧疚的高價 Mitutoyo 卡尺、一個準確的廚房秤，以及能夠將 USB-C 電力數據直接記錄到電腦上的 Power-Z KM003C。這樣一來，熊仔糖就無法隱藏任何虛假的數據了。

廣告 廣告

好在我很快就發現了一些誤導性的規格。

虛假數據與規格

這並不令人震驚——這些電池的重量、厚度、寬度或容量都比市場宣傳略有偏差。誠然，我只測試了每款電池中的一個，並不是數十個或數百個，但其中一些差異超出了我的誤差範圍。Nitecore 確實是最輕最小的，但我的樣本比 Nitecore 宣稱的重量多出整整 7 克！Haribo 熊仔糖比其在亞馬遜上的廣告厚出 2 毫米，並且比日本的廣告重量多出 1 克。根據我的測量，Iniu 的寬度比宣傳的數據多出近 2 毫米。

品牌 型號 容量 (mAh) 重量 (克) 價格 (美元 / 港元) Haribo 熊仔糖 10,000 未知（重於宣傳） $25 / 約 HK$ 195 Nitecore NB10000 Gen 3 10,000 未知（重於宣傳） $65 / 約 HK$ 507 Iniu Pocket Rocket P50 10,000 未知（重於宣傳） $33 / 約 HK$ 257

雖然所有三款電池都宣傳擁有 10,000mAh 的容量，但這也很好地說明了為何「mAh」這個指標本身可能會誤導，因為 Iniu 的實際容量為 36Wh，而不是同類產品的 38.5Wh。（瓦時是容量的「真實」衡量標準，因為安培無法僅憑電壓告訴你容量，而這些電池的電壓各不相同。）即便如此，在我的測試中，每款電池的耗電和輸出量也有所不同。當我嘗試用每款電池為 Pixel 9 和 Galaxy S25 完全充電時，並全程記錄數據，發現 Iniu 約傳輸了 31 瓦時，Haribo 約為 31.5 瓦時，而 Nitecore 則達到了整整 33.3 瓦時。

推薦閱讀