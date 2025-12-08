Pocky 朱古力等 20 款產品大規模回收 固力果指可可豆疑受香料影響變味 約 600 萬件受影響︱Yahoo

Pocky（百奇）朱古力。

【Yahoo新聞報道】日本零食生產商江崎固力果株式會社今日（8 日）宣布，因旗下 20 款朱古力產品被發現與原有呼道不同，決定主動回收約 600 萬個受影響產品，當中包括常見的 Pocky（百奇）朱古力。

固力果在聲明中表示，由於儲存朱古力產品主要原料可可豆的物流倉庫需要進行改修工程，可可豆被臨時搬至另一個倉庫與香料一同存放。期間，可可豆吸收了香料的氣味，導致使用這批原料製成的朱古力產品出現了不同味道。

這批可可豆曾在外部物流倉庫放置長達 8 個月，並懷疑混入的香料包括孜然和丁香。公司表示，早於 10 月中旬就接獲顧客反映冬季百力滋的味道與平日不同，隨後收到更多類似投訴，因而展開調查。

固力果強調，食用上並無安全問題 ，但基於公司「品質」為最優先的原則，決定自主回收有關產品。受影響產品的賞味期限，從 2026 年 5 月至 10 月不等，並在日本全國的超級市場、便利店、藥妝店等渠道出售。

回收對象包括多款 Pocky 朱古力，如「Pocky 巧克力」和「Pocky 極細」，以及其他朱古力製品 。固力果就事件對顧客及銷售商造成的不便深表歉意，並承諾為防止事件重演，將會檢討倉庫儲存規則和檢查制度等 15，並全面落實嚴格的品質管理措施。

受影響產品。