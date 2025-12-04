宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
Poco C85 5G 定於 12 月 9 日發佈，配備 6,000 mAh 電池及 33W 有線快充
昨日，Poco 開始了 C85 5G 的預告活動，這款手機將加入已於九月發佈的 C85 4G 型號。今日，該品牌正式宣布 C85 5G 將於 12 月 9 日發佈，因此對於有興趣的用戶來說，距離推出僅剩幾天時間。
Poco 亦公開了 C85 5G 的一些技術規格，包括 6,000 mAh 的電池，以及對 33W 有線充電和 10W 反向有線充電的支持。該設備可在約 28 分鐘內將電量從 1% 充至 50%。根據 Poco 的說法，這些規格都使其成為「同類產品中最佳的電池體驗」。
C85 5G 配備 5,000 萬像素的後置相機，這一點在昨天的公告中已經透露。一些手機會誇耀其「全天候電池」的性能，而 POCO C85 擁有 6,000 mAh 的電池，足以完成一天的使用，並在第二天開始時仍可支持 10W 的反向充電。當用戶準備好充電時，33W 的快速充電將隨之啟動。
有趣的是，今日早些時候，Redmi 15C 5G 在印度正式亮相，而 Poco C85 5G 據傳是該手機的重包裝版本。目前確認的規格確實支持了這一推測。
規格
內容
發佈日期
2023 年 12 月 9 日
電池容量
6,000 mAh
有線充電
33W / 約 HK$ 257
反向充電
10W / 約 HK$ 78
後置相機
5,000 萬像素
