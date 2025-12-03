宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
Poco C85 5G 發佈在即，搭載 5,000 萬像素後置相機，將於 Flipkart 銷售
Poco C85 4G 於九月發佈，現在其 5G 版本即將正式亮相。Poco 印度已經開始為即將推出的設備進行預告活動，同時透露該設備將通過 Flipkart 進行銷售。
Poco C85 5G 確認將配備 1,000 萬像素後置攝像頭。目前尚未正式公布其他規格，但有傳聞指這款設備將是 Redmi 15C 5G 的重新品牌化版本。如果消息屬實，Poco C85 5G 將搭載 6.9 吋 720x1600 IPS LCD 觸控螢幕，具備 120Hz 刷新率和 810 尼特的峰值亮度。
此外，該設備將由 Dimensity 6300 SoC 驅動，配備 4GB 或 8GB RAM，存儲選擇包括 128GB 或 256GB。前置攝像頭為 800 萬像素，並搭載 6,000 mAh 電池，支持 33W 有線充電。
規格
參數
顯示屏
6.9 吋 720x1600 IPS LCD，120Hz 刷新率，810 尼特峰值亮度
處理器
Dimensity 6300 SoC
RAM
4GB / 8GB
存儲
128GB / 256GB
後置攝像頭
1,000 萬像素
前置攝像頭
800 萬像素
電池
6,000 mAh，支持 33W 有線充電
