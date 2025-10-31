Poco F7 Ultra 開始接收基於 Android 16 的 HyperOS 3 更新

小米 Xiaomi 15 的全球單位昨日開始接收基於 Android 16 的 HyperOS 3 更新，此更新在幾天前已由小米宣布推出。今日，Poco F7 Ultra 也同樣迎來了這一更新，特別是歐洲地區的單位目前正在接收此更新，版本號為 OS3.0.3.0.WOMEUXM。這次更新基於 Android 16，為用戶帶來小米最新的界面設計。

此次更新的下載大小達到 7.6GB，建議在連接到高速網絡時進行下載。如果用戶擁有從歐洲購買的 F7 Ultra（可以通過查看當前固件版本是否包含 "EU" 字母確認），可前往「設定」>「關於手機」>「系統更新」手動檢查 HyperOS 3 的可用性。

廣告 廣告

新軟件承諾提供更新鮮的界面（坦白說，這有些受 iOS 啟發）、更佳的性能、改進的 RAM 管理及背景流程管理，並優化了電池消耗。

推薦閱讀