Poco F7 Ultra 開始接收基於 Android 16 的 HyperOS 3 更新
小米 Xiaomi 15 的全球單位昨日開始接收基於 Android 16 的 HyperOS 3 更新，此更新在幾天前已由小米宣布推出。今日，Poco F7 Ultra 也同樣迎來了這一更新，特別是歐洲地區的單位目前正在接收此更新，版本號為 OS3.0.3.0.WOMEUXM。這次更新基於 Android 16，為用戶帶來小米最新的界面設計。
此次更新的下載大小達到 7.6GB，建議在連接到高速網絡時進行下載。如果用戶擁有從歐洲購買的 F7 Ultra（可以通過查看當前固件版本是否包含 "EU" 字母確認），可前往「設定」>「關於手機」>「系統更新」手動檢查 HyperOS 3 的可用性。
新軟件承諾提供更新鮮的界面（坦白說，這有些受 iOS 啟發）、更佳的性能、改進的 RAM 管理及背景流程管理，並優化了電池消耗。
HUAWEI nova 14 系列登陸香港，紅楓原色鏡頭，中階拍攝新標準
文章來源：Qooah.com 華為香港今日除了發佈 HUAWEI MatePad 12 X 與 MatePad 11.5 兩款平板之外，同場還發佈了全新 HUAWEI nova 14 系列機型和 HUAWEI FreeBuds 7i 耳機。 HUAWEI nova 14 系列外觀設計上採用的全新星軌環設計，上下對稱的鏡頭模組設計辨識度極高，有著獨特的美學追求。後蓋的冰晶紋理可以反射出波光粼粼的效果，時尚且獨特。可選擇冰晶藍、 凝霜白、 羽砂黑三種配色。 規格方面，HUAWEI nova 14 Pro 採用 6.78 吋四曲面屏幕，兼顧了美學和握持手感。HUAWEI nova 14 則是簡約的 6.7 吋 OLED 平面屏幕設計。 拍攝方面，HUAWEI nova 14 系列主打人像攝影， HUAWEI nova 14 Pro 首度配備紅楓原色鏡頭，支援全新升級的 XD Portrait Engine，塑造出獨特的紅楓質感人像效果。通過捕捉外界多光譜光數據，實現比傳統 RGB 傳感器高出 120% 的色彩準確度，畫面更加真實自然。 配備的 5,000 像素人像自動對焦自拍鏡頭，在不同的光Qooah.com ・ 18 小時前
vivo X300系列震撼到港，雙晶片影像旗艦，年底最強人像
文章來源：Qooah.com vivo與全球光學巨頭蔡司（ZEISS）持續深化合作，在香港推出全新 vivo X300系列新機型。 X300 搭載了蔡司2億像素主鏡頭，該採用了 HPB 感光元件，5000萬像素的 APO 超級長焦鏡頭則搭載 LYT-602 傳感器，配合內置的 V3+ 影像處理器進行實時圖像處理，進一步優化色彩與細節表現。該機獲得了 CIPA 4.5 級別的相機防抖認證，有效抑制震動，確保成像穩定清晰。 X300 Pro 除了在 2億像素 APO 超級長焦鏡頭上應用 HPB 感光元件外，還新增了長焦微距功能。其 5000萬像素主鏡更全球首發了 LYT-828 大底傳感器。結合 Hybrid Frame-HDR 技術的運用，通過融合多重 HDR 功能，使最終成像效果更貼近人眼真實所見。X300 Pro 的主鏡頭與長焦鏡頭均達到 CIPA 5.5 雲台級防震標準，全系列鏡頭均配備了蔡司 T* 鍍膜、APO 色差控制標準以及螢石級玻璃鏡片。 vivo x300 系列搭載全新 OriginOS 6 操作系統，OriginOS 6 的一大賣點是實現了與 Apple 生態的互聯互通Qooah.com ・ 4 小時前
Amazon優惠｜Samsung Galaxy Buds 3 Pro 降至 66 折，HK$1,282 入手 AI 降噪耳機
Samsung Galaxy Buds 3 Pro 憑創新型耳機桿設計實現跨越式突破！不僅具備捏合+滑動雙重操控，更搭載互動式 LED 燈效與 Galaxy AI 智能生態，一向是科技與音樂愛好者熱捧的商品。近日， Galaxy Buds 3 Pro 在 Amazon 上突發直降至 66 折，只需 US$165 （約 HK$1,282）就能體驗未來感十足的智能耳機！Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Android 在防範詐騙方面的安全性高於 iOS
許多人可能會認為 iOS 比 Android 更安全，這主要是因為 Apple 採取的「圍牆花園」策略，使其生 […]TechRitual ・ 12 小時前
【中環解密】iPad mini及Air系列 擬用OLED螢幕
「果粉」注意！蘋果公司據報準備對MacBook Air、iPad mini及iPad Air系列作重大改動，打算為這些熱門產品配備更高端的顯示屏。海外媒體引述知情人士透露，蘋果正在測試採用OLED（有機發光二極體）螢幕的新版產品，OLED技術能呈現更飽和色彩與更深層的對比效果，畫質優於現有的LCD螢幕。 報道指出，率先獲得升級的產品，可能是iPad mini，配備OLED屏幕的型號最快明年上市，有關調整是蘋果全面導入OLED技術的一環，亦為用家更換新產品提供誘因；改採OLED預料將推升售價，代號J510的iPad mini更新機型，售價或因螢幕成本提高而上漲約100美元（約780港元）；蘋果同時亦測試具防水功能的新外殼設計，與最新iPhone相同；惟報道補充，今次升級計劃仍有可能變動或延後。信報財經新聞 ・ 1 天前
LinkedIn將利用用戶資料訓練AI 私隱專員公署提醒可撤銷權限
職場社交媒體平台領英(LinkedIn)將由下周一(3日)起，使用用戶的個人資料訓練其生成式AI模型。個人資料私隱專員公署提醒用戶，如不願授權，可前往賬戶設定中的「資料隱私」部分，然後選擇「用於改進生成式AI的資料」找到相關選項，再關閉「使用我的資料訓練內容創作AI模型」選項，以撤銷權限。AASTOCKS ・ 14 小時前
雙11優惠2025｜Lenovo 雙 11 全年最強折扣，ThinkPad 6 折入手，工作效率即刻升級
還在忍受老舊的筆電拖慢工作節奏？今年雙11迎來最佳換機時刻！Lenovo 推出年度最強折扣，商務筆電 ThinkPad 直接減至 6 折，連 Yoga 7i 二合一筆電都可以以 7 折擁有，無論是商務會議還是日常任務，工作效率即刻提升，助你打造流暢高效的移動辦公室。記得付款時使用優惠碼「HK1111DEALS」，最多額外減$500。Yahoo Tech HK ・ 45 分鐘前
Huawei全新智能系列：手機、平板電腦、降噪耳機，一次滿足工作學習娛樂
Huawei香港近日發佈多款智能新品，包括全能平板MatePad 12 X 2025、輕巧高效的MatePad 11.5 2025，以及首度搭載「紅楓原色鏡頭」的 nova 14 系列智能手機和FreeBuds 7i無線耳機，全面覆蓋工作、學習與娛樂場景。 新版柔光屏配全新手寫筆 MatePad 12 X採用全金屬一體成型機身及幻彩珠光工藝，重555克、厚度僅5.9毫米。配備納米級紋理設計的12吋PaperMatte柔光屏可降低反射與藍光，並獲得SGS低視覺疲勞與 TÜV Rheinland低藍光、無閃爍認證。平板預載PC級WPS Office，配合跟機的智能磁吸鍵盤及支援NearLink 技術的全新M-Pencil Pro，實現電腦級文書與創作體驗。 MatePad 12 X可配合智能磁吸鍵盤使用，有電腦級的使用體驗。 PaperMatte柔光屏用上納米級紋理設計，可降低 60%熒幕反射率及消除99% 干擾光。 平板同時支援Huawei Notes筆記應用，可分屏操作及錄音同步回放，方便整理課堂與會議重點。預載GoPaint專業繪畫軟件，內置逾150種筆刷及多圖層編輯，輕鬆創作專業畫ETNet ・ 7 小時前
真「金剛不壞」電力無憂，HONOR 400 Smart 與 X7d 登港
文章來源：Qooah.com HONOR 今天正式發佈了 HONOR 400 Smart 和 HONOR X7d，這兩款手機號稱硬件保護能力非常强，擁有很多實用的功能，在入門手機中價比極高。HONOR 400 Smart 有沙漠金、流星銀和絲絨黑3種配色可選，版本為8GB+256GB，建議零售價為 HK$1399。HONOR X7d 有沙漠金和絲絨黑兩種配色可選，版本為 6GB+128GB，建議零售價為 HK$1199。 規格方面，HONOR 400 Smart 和 HONOR X7d 均配備了 Snapdragon 6s Gen 3處理器，GPU 性能相較上一代提升了40%，HONOR 400 Smart 擁有 HONOR RAM Turbo 技術，可以呈現相當於 16GB RAM（8GB實體+8GB虛擬可擴充記憶體）。HONOR 400 Smart（8GB+256GB）擁有 256GB ROM，可以存超過 15萬張照片，HONOR X7d（6GB+128GB）擁有128GB ROM。 HONOR 400 Smart 和 HONOR X7d 均搭載了 6500mAh 大容量電池，電池Qooah.com ・ 17 小時前
HUAWEI MatePad 12 X 同 MatePad 11.5 香港上市，PC 級生產力重塑流動辦公學習
文章來源：Qooah.com 華為香港今日發佈多款新品，其中有兩款全新 HUAWEI MatePad ，分別為纖薄全能的 HUAWEI MatePad 12 X 2025 和輕量高效的 HUAWEI MatePad 11.5 。兩款新品可以全面提升用戶的流動辦公和高效學習。 HUAWEI MatePad 12 X 作為新一代全能平板，憑借輕薄的機身，PC 級的生產力應用和專業級別的創作工具，打造全新的流動辦公模式，提供商務或創作的輕便體驗。 外觀設計方面，HUAWEI MatePad 12 X 在設計和手感上進行全面提升，機身為金屬一體成型設計，邊緣採用有著鑽石光澤的切邊工藝，十分的精緻高級。機身採用業內首創的幻彩珠光工藝， 加入了天然雲母粉材料，觸感細膩，光影反射靈動變化，更顯科幻。 流動辦公方面，HUAWEI MatePad 12 X 內置專屬的 PC 級 WPS Office，在平板上也能體驗到 PC 端一致的操作方式。更全面的工具欄支援調節表格，增加表格公式，設計製作 PPT 等操作。搭配 HUAWEI 智能磁吸鍵盤和全新 HUAWEI M-Pencil Pro，完美的結合了實Qooah.com ・ 19 小時前
Apple Q4 財報：iPhone 17 助力營收創新高但官方避談 iPhone Air，大中華區低迷不過反彈在即
Apple 今日公佈了截止至 9 月 27 日的本財年 Q4 財報，該季度總營收達到 1,024.7 億美元，按年增長 7.94%，創下同期歷史新高。Yahoo Tech HK ・ 9 小時前
有消息指德國擬用公帑 為德國通訊公司換掉華為設備
有消息指,德國政府考慮利用公帑,為德國電信及其他通訊公司,換掉華為設備。消息人士透露,德國政府仍在討論動用公帑金額,目前亦不清楚,將會馬上更換還是逐步更換設備,估計涉及超過20億歐元,其中一個方案是,動用國防或基礎設施建設資金。德國內政部表示,不知悉有關計劃。華為、德國電信,以及在德國,營運通訊網絡的英國 Vodafone 等,都沒有回應報道。通訊服務公司一直抗拒,德國政府基於安全方面的考慮,移除華為設備。 (BC)infocast ・ 14 小時前
前亞視小生甄志強離世 傳打波心臟出事致死
【on.cc東網專訊】前亞視小生甄志強離世終年59歲。有傳他打波期間心臟突然出事致死。消息一出震驚娛樂圈。甄志強太太方心媛今日（30日）發布訃告：「先夫 甄志强先生於2025年10月21日於上海安詳辭世，蒙塵世之緣盡，歸天地之寧靜。彼一生溫潤如玉，藝耀香江，德澤東方日報 OrientalDaily ・ 11 小時前
好人好事｜阿伯ATM撳錢疑遇電騙 開Speaker揭呃人過程 港男熱心制止存款「清零」
長者因科技知識不足及防騙意識薄弱，屢成為各種騙案的高危群組。有港男周四在社交平台分享，稱目睹一位長者在銀行提款機前疑遇上電話詐騙，更險被不法分子誘導轉帳金錢，決定出聲制止，直言「好彩阿伯全程開speaker，如果唔係今鋪真係銀行存款等於零」，又稱雖該位長者及後離開銀行，未知最終有否中伏惟「希望平安啦」，引發網民熱烈討論am730 ・ 7 小時前
胡定欣接收胡杏兒電波呼籲終蒲頭 獲贈重手龍鳳鈪：要戴住岀Show
視后胡定欣早前藉中秋佳節於社交平台PO出與醫生男友陳建華（Akin）唯美婚照，宣布二人已結婚。胡定欣與老公喺紐西蘭舉行婚禮，畫面唯美如畫；不過，原來二人嘅婚事相當保密，就連閨密團「胡說八道會」竟全不知情，更加冇收到邀請。與胡定欣交情深厚嘅胡杏兒喺早前接受訪問時高調放話：「嗱！你好搵我喇，而家我經過大氣電波呼籲。」然而，胡定欣喺昨日（30日）終於喺社交平台分享與胡杏兒見面嘅片段和照片，姐妹情堅如磐石。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
何伯認錯向仔女道歉︰我踩咗落個氹度 表明離婚仲大爆何太同男士過從甚密
何伯（何煊）何太（葉秀定）去年因為喺TVB節目《東張西望》申訴，何伯同年紀相差30載以上嘅第二任妻子閃婚後，何伯細女喺同何伯聯名銀行戶口提取450萬元積蓄，何氏夫婦迅速成為網路紅人。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
271萬粉不知她現場秒殺氣場！ 濱邊美波大河寧々前先跑路！
2000年8月29日石川縣出生，157公分B型血，11歲就去東寶灰姑娘試鏡，拿下新人獎直接出道😲。2015年《まれ》演女主角妹妹，全國阿姨圈瞬間淪陷；Japhub日本集合 ・ 1 天前
阮小儀告別商台《早霸王》最後一集 森美爆小儀因做夜間節目分手 贏美女廚神全靠做馬
商台主持阮小儀月初宣布離開效力三十多年嘅商台，意味住小儀同多年拍檔森美正式拆夥，而森美、小儀同梁嘉琪主持嘅節目《早霸王》亦喺今日完結，商台喺facebook為節目進行直播。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
「愚蠢、荒唐！」特朗普將下令美國航空母艦改回舊系統
美國總統特朗普日 28 日訪問日本時，與日本首相高市早苗一同前往美海軍橫須賀基地，登上美國海軍「喬治華盛頓號」核動力航空母艦。特朗普在對現場美軍官兵發表演說時，宣佈將簽署一項行政命令，要求美國未來建造的新型航空母艦必須使用蒸汽彈射器和液壓升降機。鉅亨網 ・ 12 小時前
青衣八旬翁疑女友出軌落毒 行兇後墮樓亡 兩死者家屬認屍
【on.cc東網專訊】青衣昨日(29日)發生自殺及謀殺案。一名姓林(82歲)老翁於長亨邨多層停車場疑高處墮下死亡。警員到男死者的女友、位於長宏邨宏心樓寓所調查，發現林翁的姓鍾(56歲)女友，頭部受傷倒斃單位。初步調查顯示，案發時疑因林翁懷疑女友有外遇，一怒下於單on.cc 東網 ・ 1 天前