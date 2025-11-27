Poco F8 系列發佈 HyperOS 3 更新時間表，F7 系列月底率先獲得更新

在最近於印尼巴厘島舉行的 Poco F8 系列發佈會上，該公司同時公布了 HyperOS 3 更新的推出時間表。Poco F8 Pro 和 F8 Ultra 將搭載全新的操作系統，並於出廠時預裝。Poco F7 系列和 Poco X7 系列將是首批於本月底獲得 HyperOS 3 更新的機型。

事實上，Poco 已經為 F7 Ultra 發佈了這項更新。接下來，HyperOS 3 將於十二月份針對 Poco F6 系列、Poco X6 Pro、Poco M7、Poco M6 系列以及 Poco C75 進行推送。

廣告 廣告

此外，Poco F5 系列、Poco X6、Poco M7 Pro 5G、Poco C85、Poco Pad，以及新發佈的 Poco Pad X1 和 Pad M1 將於十二月至二零二六年三月之間獲得 HyperOS 3 更新。這些更新將為用戶帶來更流暢的體驗及更多功能。

推薦閱讀