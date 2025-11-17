POCO F8 系列雙機齊發！Pro 版 Snapdragon 8 Elite 規格曝光

昨日於 Geekbench 數據庫中發現了型號為 Poco F8 Ultra 的工程機跑分紀錄，顯示該機將搭載 Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器。而今日同系列的 Poco F8 Pro 也現身同一平台，確認採用標準版 Snapdragon 8 Elite 晶片。

根據資料，此次參與測試的 Poco F8 Pro 工程機配備 12GB 記憶體，但業內預期正式上市時將提供更多容量版本。新機將直接預載基於 Android 16 的 HyperOS 3 作業系統，目前該裝置已通過多項認證程序，且外流包裝盒明確標示「Sound by Bose」音效技術。

業界傳聞指出，F8 Ultra 實為 Redmi K90 Pro Max 的國際版機型。若消息屬實，則 F8 Pro 極有可能對應 Redmi K90 的改版機種。若沿用相關規格，預估 F8 Pro 將配置 6.59 吋 1156 x 2510 AMOLED 螢幕，支援 120Hz 更新率、2560Hz PWM調光與 3500nit 峰值亮度，最高可選 16GB RAM 與1TB ROM 。

影像系統方面可能採用三重主鏡頭組合，包含 5000 萬像 OIS 光學防手震主鏡頭 + 5000 萬像 2.5 倍光學變焦望遠鏡頭及 800 萬像超廣角鏡頭，前置鏡頭則為 2000 萬像。續航力部分預計內建 7100mAh 大容量電池，並支援 100W 有線快充技術。