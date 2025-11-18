POCO F8 系列 11/26 登場 將搭載 Bose 調校立體聲系統!

POCO 已正式宣布，將於 11 月 26 日下午 4 點在印尼峇里島舉行 POCO F8 系列新機發表會。雖然官方尚未公開具體型號，但預期將推出 POCO F8 Pro 與 F8 Ultra 等機種。目前 POCO 香港的 Facebook 粉絲專頁已展開預約活動，成功預約者可獲得 $200 新機折扣。

此外，POCO 香港也釋出了新機的外觀輪廓，並透露其設計與 REDMI K90 Pro Max 相當接近。同時，官方也預告新機將在維持高效能處理器的基礎上，導入全新的聲學系統，搭載與 Bose 共同調校的 2.1 聲道立體聲喇叭。

根據業界消息，POCO F8 Ultra 很可能為 Redmi K90 Pro Max 的國際版版本，若屬實，則 F8 Pro 則可能對應 Redmi K90 的改版機型。整體來看，POCO F8 系列的規格預計與十月底在中國發表的 REDMI K90 Pro Max 相近，包括搭載高通 Snapdragon 8 Elite Gen 5 行動平台，並配備 5 倍光學變焦潛望式鏡頭。

據資料顯示，POCO F8 Ultra 將配備 Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器，內建 16GB RAM，運行 Android 16 系統，正式推出時預計搭載 HyperOS 3 介面。從硬體配置來看，該機定位為品牌下的高階機種。

在規格方面，POCO F8 Ultra 可能配備 6.9 吋 (1200 x 2608) AMOLED 螢幕，支援 120Hz 更新率、3,500 nit 峰值亮度與 2,560Hz PWM 調光，儲存容量最高可達 1TB。相機部分則預期採用三鏡頭配置，包括 5000 萬像 OIS 主鏡頭、5000 萬萬像 5 倍光學變焦潛望式望遠鏡頭，以及 5000 萬像超廣角鏡頭，前置自拍鏡頭為 3200 萬像。

此外，該機也將搭載與 Bose 合作調校的立體聲雙喇叭，並在機背加入低音增強設計。電池容量為 7560 mAh，支援 100W 有線充電與 50W 無線充電。

至於 POCO F8 Pro，則預計配備 6.59 吋 1156 x 2510 解析度 AMOLED 螢幕，同樣支援 120Hz 更新率、2560Hz PWM 調光與 3500nit 峰值亮度，最高提供 16GB RAM 與 1TB 儲存空間。相機方面可能採用 5000 萬像 OIS 主鏡頭、5000 萬像 2.5 倍光學變焦望遠鏡頭，以及 800 萬像超廣角鏡頭，前置鏡頭為 2000 萬像。電池容量為 7100mAh，支援 100W 有線快充。