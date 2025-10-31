Poco F8 Pro 與 F8 Ultra 即將發佈

本月初，Poco F8 Ultra 已獲得泰國 NBTC 認證，而今日同樣的情況也發生在 Poco F8 Pro 上。這一消息相當有趣，因為 Poco F7 Pro 和 F7 Ultra 只是在三月發佈，距今僅僅七個月，而這些認證的時間卻比 F7 系列早得多，這強烈暗示 F8 Pro 和 F8 Ultra 將在明年三月之前更早正式亮相。由於這兩款手機的認證時間非常接近，推測它們將會如同前任一樣同時發佈（而普通版 F7 則稍後推出）。

這次 NBTC 認證僅揭示了 Poco F8 Pro 的型號，為 2510DPC44G。型號末尾的「G」顯示該設備將會進行全球發佈。關於 F8 Ultra 的傳聞認為它將會是重新品牌的 Redmi K90 Pro，但 Redmi 隨後卻推出了 K90 Pro Max，這使得情況變得有些混淆。若真的會進行重新品牌，F8 Ultra 大概應該是 K90 Pro Max，而 F8 Pro 的身份則成為一個謎團——或者它根本不是一款重新品牌的設備。

如果 Poco F8 Pro 和 Poco F8 Ultra 確實即將推出，那麼預計即將會有更多的洩漏消息出現，值得留意。

