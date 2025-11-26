珠海長隆飛船酒店買2送2
Poco F8 Ultra 和 F8 Pro 發佈，搭載 Snapdragon 8 Elite Gen 5 和 6.9 吋 1.5K AMOLED 顯示屏
Poco F8 Ultra 和 F8 Pro 在印尼巴厘島的發佈活動中揭幕。這個 F8 系列擁有旗艦級的規格，並採用 Sound by Bose 技術。
Poco F8 Ultra 配備 Qualcomm 最新的 Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC，並搭載 VisionBoost D8 芯片組。它還擁有一個 6,700 mm² 的蒸汽室，以提升散熱性能。Ultra 型號配備 6.9 吋 AMOLED 顯示屏，解析度為 1.5K，峰值亮度達到 3,500 尼特，並支持高達 120Hz 的自適應刷新率。顯示屏的邊框纖薄，並內建超聲波屏幕指紋掃描器。
在背面，F8 Ultra 設有三攝系統，主攝為 5,000 萬像素 Light Fusion 950 傳感器，具備光學穩定技術，感應器尺寸為 1/1.31 吋。該手機還配備 5,000 萬像素的潛望式長焦鏡頭，支持 5 倍光學變焦，以及 5,000 萬像素的超廣角鏡頭。前置攝像頭則為 3,200 萬像素。
此外，該手機還包括一個後置低音揚聲器，與雙揚聲器配合，提供 2.1 聲道音效。Poco 與 Bose 合作，對 F8 系列的音頻體驗進行精調。F8 Ultra 配備 6,500mAh 電池，支持 100W 有線和 50W 無線快充。該手機運行基於 Android 16 的 HyperOS 3，具備多項人工智能功能及 Google Gemini，並將獲得 4 年的主要更新和 6 年的安全補丁。
F8 Ultra 擁有 IP68 等級、防水防塵能力，金屬框架及 eSIM 支持，提供 Denim Blue 和 Black 兩種顏色選擇。
Poco F8 Pro 配備舊款的 Snapdragon 8 Elite SoC，並具備公司自家的 3D 三層 IceLoop 系統以提升熱效率。它配備 6.59 吋 AMOLED LTPS 顯示屏，支持 120Hz 刷新率及 FHD+ 解析度。手機還擁有金屬框架及磨砂玻璃後背。
F8 Pro 的三攝系統由 5,000 萬像素 Light Fusion 800 主攝組成，具備光學穩定技術，還有 5,000 萬像素的長焦鏡頭，支持 2.5 倍光學變焦，以及 800 萬像素的超廣角鏡頭。前置攝像頭為 2,000 萬像素。
該設備配備 6,210mAh 電池，支持 100W 快充。其他規格包括 IP68 等級、Sound by Bose 音頻技術、超聲波指紋掃描器及 eSIM 支持。F8 Pro 也基於 Android 16 的 HyperOS 3 系統，獲得同樣的 4 年主要更新及 6 年安全補丁。
Poco F8 Pro 有黑色、藍色和鈦銀色可供選擇，兩款手機均可通過官方小米 UK 在線商店訂購。12GB/256GB 的售價為 £399（約 HK$ 3,112），而 12GB/512GB 型號則為 £449（約 HK$ 3,506）。至於 Poco F8 Ultra，12GB/256GB 型號的起售價為 £549（約 HK$ 4,281），而 16GB/512GB 型號的售價為 £599（約 HK$ 4,667）。
