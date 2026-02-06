POCO M8 5G 正式登場：超薄機身揉合強勁效能，兩千元有找挑戰娛樂機王

POCO 今日在香港發佈全新中階力作 POCO M8 5G，這款新機以極致纖薄的設計與全面的硬件升級，重新定義了入門級 5G 智能手機的娛樂體驗 。廠方在設計上大膽創新，將機身厚度壓縮至僅 7.35mm，配合約 178g 的輕盈重量與雙曲面設計，成功打造出 POCO M 系列中最為纖細的產品，同時提供黑、銀、綠三種結合科技感與潮流色彩的選擇 。

屏幕顯示是 POCO M8 5G 的一大核心亮點，配備 6.77 吋 Flow AMOLED 螢幕，具備 120Hz 高刷新率與高達 3,200 尼特的峰值亮度，確保用戶即使在強烈陽光下也能獲得清晰的視覺反饋 。此外，這塊螢幕支援 12-bit 色深與高頻 PWM 調光，並通過萊茵 TÜV 護眼認證，在提供豐富色彩細節的同時，也兼顧了長時間觀影的視覺舒適度 。

在性能配置上，POCO M8 5G 搭載了 Snapdragon 6 Gen 3 行動平台，安兔兔跑分突破 85 萬分，確保系統運行與遊戲表現穩定流暢 。針對現代用戶的 AI 需求，新機更整合了 Circle to Search with Google 及 AI 影像編輯工具，如 AI 去反光及 AI 換天等功能，讓創意創作更輕鬆 。為了支撐全日娛樂，機身內置 5,520mAh 大容量矽碳電池，支援 45W 快速充電技術，並提供最高 512GB 儲存空間與 1TB 擴充支援 。

影像與耐用性方面同樣不馬虎，主鏡頭採用 5,000 萬像素 Light Fusion 400 感應器，大幅提升低光拍攝的純淨度，並支援 4K 影片錄製 。為了應對日常意外，機身具備 IP66 防塵抗水認證，並通過 SGS 綜合抗衝擊與跌落測試，配合濕手觸控技術，讓手機在各種生活場景中都能穩定運作 。

POCO M8 5G 提供 8GB + 256GB 及 8GB + 512GB 兩個版本，建議零售價分別為港幣 $1,699 及 $1,899 。新機於 2 月 5 日中午起正式在小米官網及豐澤官網開售，首週購買更可領取港幣 $200 現金券優惠，展現極高的性價比競爭力 。