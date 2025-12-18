Poco M8 Pro 將於 1 月發佈，搭載 50MP 主相機，與 Redmi Note 15 Pro+ 相似

Poco 預計將於 1 月發佈 M8 Pro，近期一名消息人士在 X 網站上透露了一些有關該設備的資訊。根據這位消息來源，Poco M8 Pro 的設計將與即將推出的 Redmi Note 15 Pro+ 幾乎完全相同，唯一的不同在於相機方面。

據稱，Poco 會將 Redmi Note 15 Pro+ 的 2 億像素 4 倍光學變焦潛望式長焦鏡頭替換為 5000 萬像素的主鏡頭。這樣的說法似乎有些矛盾，因為難以理解為何會用主鏡頭取代長焦鏡頭。至於 Redmi Note 15 Pro+ 是否真的會裝配 2 億像素的潛望式長焦鏡頭，我們對此表示懷疑。

廣告 廣告

不過，無論如何，Poco M8 Pro 的主鏡頭似乎確實會是 5000 萬像素。據悉，該設備還將配備一塊 6.83 吋 AMOLED 顯示屏，解析度為「1.5K」，刷新率為 120Hz，並搭載 Android 15，並在其上運行 HyperOS 2。

這一點令人失望，因為 Android 16 自 6 月以來已經推出，而小米也在將其手機更新至基於 Android 16 的 HyperOS 3。根據傳聞，Poco M8 Pro 將搭載 Snapdragon 7s Gen 4 SoC，配備 LPDDR4X RAM 和 UFS 2.2 存儲。

除了 5000 萬像素的主鏡頭外，後置還有一個 800 萬像素的超廣角鏡頭，前置則為 3200 萬像素的自拍鏡頭。該手機還配備了一個 6,500 mAh 的電池，支持 100W 快速充電，並具備屏下指紋掃描器、Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.4、紅外發射器、NFC 以及 IP68 等級的防塵防水功能。

推薦閱讀