Poco M8 Pro 透過 FCC 認證曝光，配備 6,330 mAh 電池及 100W 快充

Poco 最近發佈了 F8 Ultra 和 F8 Pro，但該品牌似乎並沒有停下來，據說正準備不久後推出 M8 Pro。根據 FCC 的認證流程，一些該手機的規格已經曝光。

Poco M8 Pro 配備了一塊容量為 6,330 mAh 的電池，這將轉換為宣傳的典型容量 6,500 mAh。該手機支援最高 100W 的充電速度。同時，M8 Pro 還支援 Wi-Fi 6E 雙頻、5G、藍牙及 NFC。

令人失望的是，這款手機似乎將運行基於 Android 15 的 HyperOS 2。M8 Pro 會提供三種 RAM/儲存組合，分別為 8GB/256GB、12GB/256GB 和 12GB/512GB。

Poco M8 Pro 已經在阿聯酋的 TDRA 和新加坡的 IMDA 獲得認證，這顯示其將會是一款全球發行的設備。隨著認證程序的進展，預計該手機將在未來幾週內正式亮相。

