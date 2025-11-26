大埔宏福苑五級火 大小商戶緊急支援一覽
Poco Pad X1 發佈，配備 11.2 吋 3.2K 顯示屏及 Snapdragon 7+ Gen 3 處理器
Poco F8 系列於今日在印尼巴厘島舉行的全球發佈會上正式亮相。此次活動中，公司同時還推出了 Poco Pad X1 和 Pad M1 平板電腦。Poco Pad X1 配備了一塊 11.2 吋 LCD 顯示屏，支持 144Hz 的刷新率，峰值亮度可達 800 尼特，解析度為 3.2K。該顯示屏還支持 HDR10、Dolby Vision 及日光模式。
Poco Pad X1 由 Snapdragon 7+ Gen 3 系統單晶片驅動，搭配 8GB 的 LPDDR5X RAM 和 512GB 的 UFS 4.0 存儲空間。該平板運行小米的 HyperOS 2，並支持 Wi-Fi 6E 和 Bluetooth 5.4。Poco 在這款平板的後置相機配備了一顆 1,300 萬像素的攝像頭，前置則為 800 萬像素。Pad X1 還擁有一個 8,850mAh 的電池，支持 45W 快速充電。
此外，Poco Pad X1 配備四個揚聲器，支持 Dolby Atmos，並設有紅外線發射器。平板採用全金屬一體設計，提供藍色和灰色兩種顏色選擇。其厚度為 6.18mm，重量為 500g。
Poco Pad M1 則搭載 Snapdragon 7s Gen 4 芯片，提供 8GB RAM 和 256GB 的 UFS 2.2 存儲選擇，並支持透過 microSD 卡擴展存儲。Pad M1 擁有更大的 12.1 吋 LCD 顯示屏，刷新率為 120Hz，解析度為 2.5K，亮度可達 600 尼特（HBM），同樣支持 Dolby Vision 和日光模式。
該平板的後置相機為 800 萬像素，前置同樣為 800 萬像素，可用於自拍和視頻通話。Pad M1 配備一個 12,000mAh 的大電池，支持 33W 快速充電。其他規格包括 Wi-Fi 6、Bluetooth 5.4、具備 AI 功能的 HyperOS 2，以及支持 Dolby Atmos 的四個揚聲器。Pad M1 也提供藍色和灰色可選，厚度為 7.5mm，重量為 610g。
型號
RAM
存儲
價格
Poco Pad X1
8GB
512GB
$349 / 約 HK$ 2,724
Poco Pad M1
8GB
256GB
$279 / 約 HK$ 2,174
這些價格為早鳥優惠，優惠結束後，Pad X1 將以 $399（約 HK$ 3,114）發售，而 Pad M1 則為 $329（約 HK$ 2,570）。此外，Poco 亦推出了一款針對 Pad X1 的新型 Floating Keyboard 附件，售價為 $199（約 HK$ 1,552）。其他配件如保護套、標準鍵盤及 Poco Focus Pen 也將同時提供給兩款平板電腦使用。
推薦閱讀
其他人也在看
Black Friday黑五優惠2025｜AirPods 4 降噪版、MacBook Air 歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）
今秋的 Amazon Prime Day 定於 10 月 8 日開跑，各類 Apple 產品的好價已經陸續開始在 Amazon 上出現囉！想要入手 Mac、Apple Watch、AirPods、iPad、AirTag 等產品的話，可以關注我們蒐集到的折扣資訊喔。Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
傳iPhone Fold售價或達2399美元
富邦研究分析師預測，蘋果折疊屏 iPhone Fold的定價可能是2399美元(約 17040元人民幣)。先前蘋果分析師郭明錤預測售價將在2000-2500美元之間，Mark Gurman預計其價格約為2000美元。據爆料，iPhone Fold原型機內螢幕尺寸在7.8吋左右，測試版電池容量在5400-5800mAh之間，屏幕由三星獨家供應，螢幕縱橫比為14.1:10，展開狀態下神似 iPad。iPhone Fold同時搭載A20系列晶片，後置雙鏡頭，內屏和外屏各配備一顆前置鏡頭，支援側邊指紋識別，無緣Face ID。(CW)infocast ・ 1 天前
東張女神陳曉彤被前男友爆料形象插水坦承已停工 澄清指控再被反擊：無藥可救
陳曉彤透過《2023年香港小姐競選》入行，其後加入《東張西望》擔任外景主持，成為「東張女神」之一。9月初，陳曉彤前男友黃潤成於社交平台大爆陳曉彤與《東張》導演遊車河、喺TVB起兵工廠，以及吸食大麻。陳曉彤其後出席活動拒絕受訪，並由工作人員護送急步離開會場。黃潤成嘅爆料令陳曉彤形象插水，有指佢更被下令停工；近日，陳曉彤終為事件開腔，接受媒體訪問回應指控，亦坦承現時工作停晒，要等公司安排。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
宏福苑五級火｜港姐謝嘉怡祖母家遭火燒：令人痛心的一天
大埔宏福苑今（26 日）發生五級火，外牆棚架火勢猛烈，波及鄰近多座大廈。30歲前香港小姐冠軍謝嘉怡就表示，其祖母的房子也受到波及。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 36 死有消防員殉職 279 人失聯 一名嬰兒深夜獲救｜有片｜Yahoo
政府最新公布，大埔宏福苑火警已升為五級。截至 11 月 27 日零時，火警共有 36 人死亡，另有多人受傷。死者當中其中一人為消防員。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
宏福苑五級火︱大維修涉3.3億天價工程爭議 業主：搵唔到法團︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】今日發生大火的大埔宏福苑，樓齡超過40年，現正進行大維修，當中更牽涉高達3.3億元的「天價大維修」工程方案，天價維修費引起住戶強烈不滿。最終大維修於去年7月上馬，由宏業建築工程有限公司負責，而去年九月屋苑業主就選出新任業主立案法團代表監察大維修進度，預計於明年3月至6月完成工程並拆除棚架。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
宏福苑五級火︱現場直擊 警登記櫃位暫錄200人失聯 居民遙望烈火吞噬住所（附社區支援聯絡）︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級火，大埔民政處於下午約5時半，開放多個處所和學校用作臨時庇護中心，包括廣福社區會堂、東昌街社區會堂等。廣福邨聖公會阮鄭夢芹小學亦自發開放，讓居民暫時休息。《Yahoo新聞》記者晚上6時許到達廣福邨阮鄭夢芹小學視察，校內約有50多人等候回家，當中大多為廣福邨居民。場內有水和梳打餅予居民充飢。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
周奕瑋帶汪明荃遊東京 《帶阿姐看世界》官網「日本篇」突消失 主持人都被除名
去年獲TVB頒發「最佳男主持」獎、被稱為「日本通」的主持人周奕瑋（Javis），近年事業發展愈來愈好，今年更與周嘉洛、阮浩棕一起主持《帶阿姐看世界》，三名主人帶汪明荃（Liza）四出遊歷，其中周奕瑋於4月帶阿姐去東京拍攝「日本篇」，期後各自在社交網站上載出遊照片，看來玩得相當愉快。惟近日網民發現在TVB官網上，該節目的「日本篇」離奇消失，而節目主持人簡介上「周奕瑋」亦被除名，事件引發網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
宏福苑五級大火︱30年3宗五級火 嘉利大廈40死 嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火升至五級，至少12死16傷，火勢因竹棚及圍網被點燃而快速波及多幢大廈。本港極少發生五級大火，對上已是08年嘉禾大廈火災，以及90年代釀40人死、80人傷的嘉利大廈大火。嘉利同樣因為竹棚被點燃而快速蔓延，當時香港政府更因事故而重新修訂相關消防條例，提高建築物消防安全標準。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
大埔宏福苑五級火︱三個月大嬰兒．母親及工人深夜獲救 友人發文感謝消防員：真的很偉大︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑於昨日（26 日）發生五級火災，火勢沿著外牆棚架迅速向上蔓延，多幢大廈籠罩在濃煙和火光之中。火警期間，大量住戶被困屋內，包括宏昌閣 1308 室有一名只有三個月大的嬰兒、媽媽及工人被困屋內。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
大埔宏福苑四級火多人傷亡！住宅單位火警時應怎麼辦？
大埔宏福苑今日（26日）發生四級火警，宏昌閣的外牆棚架首先起火，波及多座樓，火勢更蔓延至部分單位內部，有多名居民求助稱未能逃生，造成至少四人死亡 兩人危殆。28Hse.com ・ 8 小時前
宏福苑直擊｜屋苑8座大廈至少4座受大火波及 現場火光熊熊
【Now新聞台】大埔宏福苑四級火，至少造成四死三傷，其中兩名傷者仍然危殆，而起火至今已燃燒超過三小時仍未救熄。本台記者陳樂陶傍晚6時在現場所見，屋苑共有8座，至少有4座受到大火波及，包圍大廈外牆的棚架被嚴重焚毀，雜物散落，火光熊熊，黑煙沖天，並持續傳出竹爆聲。火警造成多人受傷送院，至少四人死亡，包括一名消防員殉職。另外，距離火場數百米外的廣福邨，有警員上樓呼籲居民疏散。 #要聞now.com 新聞 ・ 8 小時前
山口智子60歲才要開始認真？ 金髮客串《朝顔》全網尖叫！
山口智子，64年生的栃木人，從小爸媽離婚，她硬是跑回老家跟爺爺奶奶住，黏到不行。170公分大長腿，短大畢業後先去當活動女孩，誰知道這短髮酷妹後來直接變成全民大姐頭。Japhub日本集合 ・ 12 小時前
大埔宏福苑五級火︱大小商戶齊心合力 外借電話、尿袋及派物資 大埔超級城通宵開放︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑今日（ 26 日）發生五級火警。因應事故，大埔區內多個商戶、電訊商及機構迅速作出反應，提供緊急支援措施，包括開放休息空間、派發物資及提供充電服務等，協助受影響居民。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
高市早苗:日本根據和約放棄對台灣全部權限 維持非政府間關係
日本首相高市早苗在黨魁討論中，就她本月7日在國會答辯時，發表「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」的言論，作出解釋，指是由於被問及具體事例，所以在那個範圍內做出誠實的回答。至於如何認定「存亡危機事態」，高市指，將根據實際發生的事態個別具體情況，綜合所有訊息進行判斷。對於台灣問題，高市指，日本根據《舊金山和約》，放棄對台灣全部權限，並無認定台灣法律地位的立場，會同台灣維持非政府間的實務關係。(ST)infocast ・ 10 小時前
爆一爆｜豬肉佬傳奇 太興最後贏翠華（Louise）
太興集團（6811.HK）創辦人陳永安於本週一病逝，終年只有66歲。飲食界的行家都很傷感，據知陳永安早幾年患上肺癌，行家們都猜測會否因為他早年做燒味時，經常要對住個碳爐所致，近兩年他已鮮有出席飲食界的飯局，估計他在養病。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
高市早苗強硬發言背後 暴露日本經濟尷尬困局
日本首相高市早苗近期的言行，不僅引發了國際關係波動，更將日本長久以來的地方經濟結構性問題和觀光立國政策的社會衝擊推向風口浪尖。分析指出，高市早苗的政治基礎來自於日本的「鐵鏽帶」，其立場正是地方經濟困境與隨之而來的排外情緒在政壇上的反映。鉅亨網 ・ 1 天前
宣萱出席藥廠活動流利英語發言被盛讚 留學英國仲係名校畢業生
宣萱喺今年下半年突然人氣彈起，成為林家謙演唱會壓軸嘉賓之外，又因為早前「熱氣球事件」令一段佢喺《萬凰之王》大結局坐熱氣球片段翻hitYahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
不是茶葉、鳳梨酥！日本人來台狂買「1伴手禮」：輕巧耐用又好看
近年來台灣觀光產業蓬勃發展，各地特色商品成為外國遊客的熱門選擇。除了傳統的鳳梨酥、台灣茶葉等伴手禮外，一款被譽為「台灣LV」的茄芷袋意外成為日本觀光客的新寵。這個看似平凡的編織袋究竟有何魅力？一位旅居食尚玩家 ・ 18 小時前
新加坡總理黃循財談中日關係 遭批偏幫日方 《海峽時報》點名香港媒體涉帶風向｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】中日就高市早苗「台灣有事」論關係緊張之際，新加坡總理黃循財（Lawrence Wong）本月 19 日在當地舉行的彭博創新經濟論壇上談及中日關係，表示希望兩國找到緩和局勢的辦法，惟言論中觸及二戰，引發中國網民不滿，批其偏幫日方。新加坡《海峽時報》昨（25 日）點名指，部分香港媒體連日發表評論，疑曲解黃的言論，部分文章出現方式具協調性，或存在一定程度的策劃和刻意操控。Yahoo新聞 ・ 8 小時前