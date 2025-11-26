Poco Pad X1 發佈，配備 11.2 吋 3.2K 顯示屏及 Snapdragon 7+ Gen 3 處理器

Poco F8 系列於今日在印尼巴厘島舉行的全球發佈會上正式亮相。此次活動中，公司同時還推出了 Poco Pad X1 和 Pad M1 平板電腦。Poco Pad X1 配備了一塊 11.2 吋 LCD 顯示屏，支持 144Hz 的刷新率，峰值亮度可達 800 尼特，解析度為 3.2K。該顯示屏還支持 HDR10、Dolby Vision 及日光模式。

Poco Pad X1 由 Snapdragon 7+ Gen 3 系統單晶片驅動，搭配 8GB 的 LPDDR5X RAM 和 512GB 的 UFS 4.0 存儲空間。該平板運行小米的 HyperOS 2，並支持 Wi-Fi 6E 和 Bluetooth 5.4。Poco 在這款平板的後置相機配備了一顆 1,300 萬像素的攝像頭，前置則為 800 萬像素。Pad X1 還擁有一個 8,850mAh 的電池，支持 45W 快速充電。

此外，Poco Pad X1 配備四個揚聲器，支持 Dolby Atmos，並設有紅外線發射器。平板採用全金屬一體設計，提供藍色和灰色兩種顏色選擇。其厚度為 6.18mm，重量為 500g。

Poco Pad M1 則搭載 Snapdragon 7s Gen 4 芯片，提供 8GB RAM 和 256GB 的 UFS 2.2 存儲選擇，並支持透過 microSD 卡擴展存儲。Pad M1 擁有更大的 12.1 吋 LCD 顯示屏，刷新率為 120Hz，解析度為 2.5K，亮度可達 600 尼特（HBM），同樣支持 Dolby Vision 和日光模式。

該平板的後置相機為 800 萬像素，前置同樣為 800 萬像素，可用於自拍和視頻通話。Pad M1 配備一個 12,000mAh 的大電池，支持 33W 快速充電。其他規格包括 Wi-Fi 6、Bluetooth 5.4、具備 AI 功能的 HyperOS 2，以及支持 Dolby Atmos 的四個揚聲器。Pad M1 也提供藍色和灰色可選，厚度為 7.5mm，重量為 610g。

型號 RAM 存儲 價格 Poco Pad X1 8GB 512GB $349 / 約 HK$ 2,724 Poco Pad M1 8GB 256GB $279 / 約 HK$ 2,174

這些價格為早鳥優惠，優惠結束後，Pad X1 將以 $399（約 HK$ 3,114）發售，而 Pad M1 則為 $329（約 HK$ 2,570）。此外，Poco 亦推出了一款針對 Pad X1 的新型 Floating Keyboard 附件，售價為 $199（約 HK$ 1,552）。其他配件如保護套、標準鍵盤及 Poco Focus Pen 也將同時提供給兩款平板電腦使用。

