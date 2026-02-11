狗隻入食肆｜謝展寰：考慮限每人兩狗
《Pokémon Pokopia》先行體驗回顧！「寶可夢」首款慢活遊戲，與寶可夢一同打造城鎮
由The Pokémon Company、GAME FREAK、KOEI TECMO GAMES所企劃開發，「寶可夢」首款慢活沙盒遊戲《Pokémon Pokopia》。
本次，我們受邀參加先行體驗會，因此搶先一步體驗了與寶可夢們的慢活時光！
寶可夢首款正統慢活遊戲！與寶可夢們一同讓荒廢的城鎮甦醒吧
《Pokémon Pokopia》是「寶可夢」第一款真正的慢活沙盒類型遊戲。
本作最大的特色，是玩家將變身人類樣貌的百變怪，挑戰城鎮建設。
玩家可以與寶可夢們一同享受城鎮建設的樂趣。
玩家可選擇性別，調整髮色、膚色等細節，打造獨一無二的百變怪外表。
樣子有些不同的寶可夢們登場！
遊戲開場由 樣子有些不同 的巨蔓藤博士擔任嚮導，教學簡潔明瞭。
最令人感動的設計是初代御三家——傑尼龜、妙蛙種子、小火龍——在初期全數登場。
老玩家瞬間被情懷包圍，新玩家也能立即感受經典魅力。
記著寶可夢的招式讓生活更豐富
百變怪記住每隻寶可夢的獨特技能了！
運用記住的招式來增加綠意、滋潤乾涸之物，讓生活更加豐富。
當百變怪(拉普拉斯變身)時，可以在水域中自由游泳；或百變怪(快龍變身)時，一口氣飛到遠處俯瞰全景。
百變怪變身寶可夢後，便能「游泳」或「飛翔」。
隨著小鎮逐步成形，能相遇的寶可夢種類也會越來越多。
在推進小鎮建設的過程中，打造讓寶可夢安心生活的棲息地同樣是重要要素之一。
透過整備森林、草原、水邊等環境，玩家將能與各式各樣的寶可夢相遇。
在親手打造的場所逐漸與寶可夢相遇的過程，正是結合小鎮建設與冒險的迷人體驗。
建造工作台實現寶可夢的願望
想要打造舒適小鎮，工作台是不可或缺的核心設施。
而在與這些經典夥伴建立牽絆後，是時候實現寶可夢的願望了！
每隻寶可夢都有各自的「願望」，百變怪需收集相應的材料並實現牠們的願望。
當實現牠們的願望時，那種 真的幫助到寶可夢 的成就感真的令人相當滿足。
建設需要特定材料，並由指定寶可夢協助完成。
與寶可夢合作一起建設吧！
多人遊玩裡一起重建「寶可夢中心」！
和大家一起分工合作，重建「寶可夢中心」。
自然風格的小鎮中混入現代化設備，形成有趣的反差感。
有人收集材料、有人尋找合適寶可夢、有人迷路。
當這座標誌性建築落成時，團隊歡呼的瞬間，真實感受到 共同成就 的溫暖。
改變外表並拍照留念創造回憶！
可以根據心情改變外表。
改變髮型與服裝搭配，享受時尚的樂趣吧！
也可以與寶可夢紀念合影，日常生活也成為遊戲內容。
也支援連線遊玩！
有別於傳統寶可夢遊戲的單人冒險，《Pokémon Pokopia》強調 共同創造 。
支援最多4人透過網路或鄰近主機通訊，一起打造專屬小鎮。
也可以與遠方的人透過網路連線，或與附近的人透過鄰近主機通訊，合作提升城鎮建設的效率！
與寶可夢們共度的慢活時光
本作裡登場的寶可夢會開心、會感謝、會有自己的願望。
這種雙向的情感流動，讓「復甦城鎮」從一項任務，昇華為一段有意義的陪伴與共同的成長。
你所建造的不僅是建築，更是與寶可夢共度的回憶。
無論是耕作農田、收集素材，或是在小鎮中悠閒散步。
《Pokémon Pokopia》所描繪的最大魅力，正是與寶可夢們一同度過的日常點滴。
不只是特別事件，就連每天的生活本身都充滿樂趣。
作為一款慢活沙盒遊戲，《Pokémon Pokopia》的正式推出，令人相當期待。
詳情請到《Pokémon Pokopia》官方網站確認。
產品概要
Pokémon Pokopia
【盒裝版(鑰匙卡)】HKD 499
預定於2026年3月5日(四)發售
自2025年11月12日(三)起陸續開放預約
Nintendo Switch 2
慢活沙盒遊戲
1人(使用鄰近主機通訊或網路通訊時最多4人)
對應鄰近主機通訊及網路通訊
日文、英文、西班牙文、法文、德文、義大利文、簡體中文、繁體中文、韓文
The Pokémon Company、GAME FREAK Inc.、KOEI TECMO GAMES CO., LTD.
The Pokémon Company
任天堂株式會社
©2025 Pokémon. ©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
©2025 KOEI TECMO GAMES
Pokémon and Nintendo Switch are trademarks of Nintendo.
