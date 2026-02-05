PokéPark KANTO｜寶可夢徽章被炒貴332倍至近40萬円！寶可樂園關都天價周邊炒款Top 5＋入手方法

首個寶可夢戶外常設型設施「寶可樂園：關都」（PokéPark KANTO）終於開幕，雖然場內暫時未有Pokémon卡賣，但仍掀起一場炒賣潮，當中最令人嚇一跳的是園內獨家發售的寶可夢徽章，原價1,200円（約港幣60元），截至2月5日中午12時為止，日本網購平台Mercari最貴炒至398,000円（約港幣19,900元），足足炒貴332倍，足以買機票飛轉東京再入園（賣得出的話）！立即看看炒得最勁的5個款式，以及入手方法！

寶可夢徽章共151種款式 屬隨機抽款

這款被炒貴332倍的寶可夢徽章，暫時只能在PokéPark KANTO內的寶可夢訓練家市集攤檔買到，徽章裝在精靈球之中，每個原價1,200円，共有151種款式，屬隨機抽款，上面印有寶可夢角色、圖鑑編號及「PokéPark KANTO」字眼，極有紀念價值。最好玩之處是可以與場內每個攤位或身上掛有徽章腰包的工作人員交換徽章，想收齊自己喜愛的寶可夢，就得仔細尋找及交換。不過Yahoo Travel發現能交換得到的徽章都沒有皮卡丘（比卡超）、小火龍、伊布（伊貝）等人氣寶可夢，要入手的話真的要靠運氣了！

這款被炒貴332倍的寶可夢徽章，暫時只能在PokéPark KANTO內的寶可夢訓練家市集攤檔買到。（圖片來源：Yahoo Travel）

徽章裝在精靈球之中，每個原價1,200円，共有151種款式，屬隨機抽款。（圖片來源：Yahoo Travel）

上面印有寶可夢角色、圖鑑編號及「PokéPark KANTO」字眼。（圖片來源：Yahoo Travel）

「夢夢」炒貴332倍至港幣$19,900

至於今次炒至398,000円的款式為「夢幻」（夢夢）款，截至2月5日中午12時為止，Mercari暫時只有兩個賣盤，一個為398,000円，一個為113,000円，同樣貴得離譜，但暫時只是有價無市；其他炒款徽章還有99,999円的噴火龍、98,000円的皮卡丘、35,555円的伊布、25,555円的百變怪，抽到一個隨時門票加機票回本！至於其他周邊產品統統都炒得，就連免費領取的Leaflet或石胡博士研究所的研究筆記也有價有市，可以說是片地黃金呢！

炒至398,000円的款式為「夢幻」款。（圖片來源：Mercari截圖）

皮卡丘亦炒至98,000円。（圖片來源：Mercari截圖）

天價炒款貴得離譜，但暫時只是有價無市。（圖片來源：Mercari截圖）

PokéPark KANTO天價炒款Top 5

寶可夢徽章「夢幻」款：398,000円（約港幣19,900元） 寶可夢徽章「噴火龍」款：99,999円（約港幣5,000元） 寶可夢徽章「皮卡丘」款：98,000円（約港幣4,900元） 寶可夢徽章「伊布」款：35,555円（約港幣1,777.8元） 寶可夢徽章「百變怪」款：25,555円（約港幣1,277.8元）

「寶可樂園：關都」PokéPark KANTO

地址：東京都稲城市矢野口4015-1讀賣樂園（地圖按此）

精英訓練家通行證

票價：成人14,000円起／兒童11,000円起／長者13,500円起／傷殘人士11,000円起

訓練家通行證

票價：成人7,900円起／兒童4,700円起／長者7,100円起／傷殘人士4,700円起

網址：按這裡

交通：從京王線「京王讀賣樂園」車站搭乘纜車約5至10分鐘；從小田急線「讀賣樂園前」車站搭乘巴士約10分鐘

©2026 Pokémon. ©1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. TM, ®, and character names are trademarks of Nintendo.

