PokéPark KANTO｜寶可樂園關都必買必食攻略！實測寶可夢徽章交換／免費小遊戲贏貼紙／官方回應有無Pokémon卡賣

首個寶可夢戶外常設型設施「寶可樂園：關都」（PokéPark KANTO），將於2月5日在讀賣樂園內盛大登場！Yahoo Travel率先於1月27日參加媒體先行導覽會，除了精選9大亮點之外，這次我們集中介紹必買周邊商品與必吃美食。至於粉絲最關心的問題：園內有沒有寶可夢卡牌販售？想知道答案，就繼續看下去吧！
寶可夢發燒商店：園區最大紀念品店
為了讓每位訓練家從入園的第一刻起就完全沉浸在寶可夢世界，PokéPark KANTO推出大量園區限定周邊商品與主題美食，完美結合園區場景與寶可夢角色特色，大部份都是「這裡才買得到」，各位訓練家休想空手而回！園內周邊商品販售點主要集中在入口廣場的寶可夢發燒商店，以及草紗鎮的寶可夢訓練家市集。寶可夢發燒商店是園區規模最大的紀念品店，需先透過整理券（先到先得、每日每人限一次）才能入店，可找到造型髮箍、公仔、痛袋、文具、糖果餅乾等，部份分商品更以寶可夢森林、「布伊布伊布步遊」旋轉木馬、「皮卡布泡泡遊行」為主題，部份商品每人限買一件，極具收藏價值。
寶可夢訓練家市集：實測寶可夢徽章交換＋免費遊戲贏貼紙
至於寶可夢訓練家市集有超過20個攤位，有商品、食品及免費小遊戲，不用取整理券隨時買到心儀商品，只在這裡買到的商品有兩種，第一是裝在精靈球裡的寶可夢徽章，每個1,200円，共有151種款式，上面印有寶可夢角色、圖鑑編號以及「PokéPark KANTO」字眼；最好玩之處是可以與場內每個攤位或身上掛有徽章腰包的工作人員交換徽章，想收齊自己喜愛的寶可夢，就得仔細找、巧妙交換！Yahoo Travel原本抽到072瑪瑙水母，便立即與員工交換了016波波，員工超Nice，即使不會日語指手劃腳都無問題，部份員工甚至能講英文。另一必搶商品為刻有專屬名字或紀念日的限定鑰匙扣，共有皮卡丘與伊布兩款，下單後可於指定時間至當日營業結束前領取，每個1,800円。
值得一題，市集內還可大玩兩款免費遊戲：套圈圈及寶可夢卡相框尋找精靈，前者按照你套中的寶可夢取得相關貼紙，即使未能成功套中也能獲得貼紙；後者拿著寶可夢卡相框尋找相關精靈再合照，即可免費得到貼紙一張，共有10種相框，每日有兩款可選！
十大必買周邊商品一覽
必買周邊 1. 造型髮箍
必買周邊 2. 絨毛造型帽
必買周邊 3. 長尾怪手公仔
必買周邊 4. 寶可夢徽章
必買周邊 5. 限定鑰匙扣
必買周邊 6. 嘉年華皮卡丘和伊布絨毛玩具
必買周邊 7.「布伊布伊布步遊」原子筆
必買周邊 8.「布伊布伊布步遊」透明掛飾
必買周邊 9. 寶可夢徽章袋
必買周邊 10. 髮箍掛扣
5個主題餐飲售賣點：必買卡比獸爆谷筒／美味之水瓶裝飲品
園內提供不少打卡度相當高的主題美食，包括元祖御三家的主題飲品、伊布拉花飲品、皮卡丘飯糰、卡比獸造型爆谷筒及爆谷等，售賣點有5個，全部位於草紗鎮，包括噴水池旁的友好商店以及4個攤位，購買後可在兩個遊樂設施旁邊的露天座位或休息時間開放的草紗道館內進食。園區規定禁止自備食物，連讀賣樂園的餐點也無法攜帶入場，如果大家仍找不到心儀美食，亦可到讀賣樂園內的餐廳搵食，憑門票可重返PokéPark KANTO！
友好商店：販售以妙蛙種子、小火龍、傑尼龜施展招式為靈感的特調飲品，每杯附上寶可夢造型糖霜餅乾，放在精靈球圖案袋中，還能自己動手加上喜歡的裝飾，享受DIY樂趣。店內還有以遊戲中「美味之水」、「勁爽汽水」、「果汁牛奶」為主題的瓶裝飲品，以及以精靈球、傷藥及萬靈藥為造型的曲奇，統統都「打卡able」。
伊布咖啡廳：提供伊布及其八種進化型（水伊布、雷伊布、火伊布、太陽伊布、月亮伊布、葉伊布、冰伊布、仙子伊布）的拉花飲品，飲品種類豐富包括咖啡Latte、焦糖Latte、可可等，每杯800円。另有皮卡丘菠蘿口味、伊布朱古力口味的造型雪條，兼具拍照話題與療癒感。
皮卡丘飯糰屋：主打飯糰、豬肉味噌湯、炸雞等餐點，是最能填飽肚子的選擇。
卡比獸爆谷：提供2種口味爆谷：燒烤風味、牛奶焦糖味，還可選購卡比獸造型爆谷筒，相信會是熱搶產品。
七夕青鳥羽棲廚房：提供法棍三文治、湯品、炸薯條、窩夫三文治等餐點，醫肚一流。
官方回應「有無Pokémon卡賣？」
最後Yahoo Travel幫各位訓練家問了「PokéPark KANTO會否有Pokémon卡賣呢？」可惜的是，官方表示「暫時未有可公佈的訊息」唯有等好消息吧！
寶可樂園：關都 PokéPark KANTO
開業日期：2026年2月5日
地址：東京都稲城市矢野口4015-1讀賣樂園（地圖按此）
精英訓練家通行證
票價：成人14,000円起／兒童11,000円起／長者13,500円起／傷殘人士11,000円起
訓練家通行證
票價：成人7,900円起／兒童4,700円起／長者7,100円起／傷殘人士4,700円起
網址：按這裡
交通：從京王線「京王讀賣樂園」車站搭乘纜車約5至10分鐘；從小田急線「讀賣樂園前」車站搭乘巴士約10分鐘
©2026 Pokémon. ©1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. TM, ®, and character names are trademarks of Nintendo.
