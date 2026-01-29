PokéPark KANTO｜寶可樂園關都：門票種類＋購買方法＋入場攻略｜如何更易搶到飛？

PokéPark KANTO｜寶可樂園關都門票種類＋購買方法＋入場攻略一覽 如何更易搶到飛？

寶可夢（Pokémon）首個戶外常設型設施「寶可樂園：關都」（PokéPark KANTO），快將於2月5日開幕，令一眾訓練家大為期待！Yahoo Travel率先於1月27日參加媒體先行導覽會，精選9大亮點以及必買周邊商品與必吃美食，本文將為大家整理門票種類、購買方法以及入場攻略，教教大家如何較易搶到門票吧！

首個寶可夢戶外常設型設施「寶可樂園：關都」（PokéPark KANTO），快將於2月5日開幕，令一眾訓練家大為期待！（圖片來源：Yahoo Travel）

PokéPark KANTO票價7,900円起 已包讀賣樂園門票

寶可夢樂園目前提供精英訓練家通行證（成人約14,000円起）、訓練家通行證（成人約7,900円起）兩個票種，票價將依入園日有所變動，兩種皆能進入讀賣樂園，另預定2026年夏季起新增僅能進入草紗鎮的「小鎮通行證」。

票種 1. 精英訓練家通行證

價格：成人14,000円起／兒童11,000円起／長者13,500円起／傷殘人士11,000円起

內容：

不限時間進入寶可夢森林與草紗鎮，且能再次入場

進入草紗公館與皮卡丘、伊布合照

預約座位欣賞草紗道館表演1次

由優先隊伍搭乘2種遊樂設施遊各1次

原創紀念禮品

「寶可夢森林」是一個能細緻觀察以關都地區寶可夢為主的生態園區，冒險路線全長約500米，共有10個區域。（圖片來源：Yahoo Travel）

票種 2. 訓練家通行證

價格：成人7,900円起／兒童4,700円起／長者7,100円起／傷殘人士4,700円起

內容：

於指定時間內可進入寶可夢森林（不可再次入場），草紗鎮部分則不受時間限制、可重複入場。

現場抽取號碼牌參加草紗道館舞台表演。需通過讀賣樂園入園大門後，透過PokéPark KANTO官方應用程式申請發行。

售票處額外購票參加遊樂設施。

「布伊布伊布步遊」是一座以「伊布家族」為主題的旋轉木馬。（圖片來源：Yahoo Travel）

「皮卡皮卡大派對」由超過30隻電屬性寶可夢驅動的乘坐型設施。（圖片來源：Yahoo Travel）

票種 3. 小鎮通行證（預計2026年夏季販售）

價格：成人4,700円起／兒童2,800円起／長者4,200円起／傷殘人士 2,800円起

內容：

於指定時段進入草紗鎮，且能再次入場，無法進入寶可夢森林。

若想參加舞台表演或遊玩遊樂設施，同樣需要於現場抽取號碼牌與另外購票。預計夏季才正式販售，有興趣的話便要留意官方最新資訊。

草紗鎮備有大量打卡位，包括友好商店門前的元祖御三家。（圖片來源：Yahoo Travel）

預計2026年夏季販售小鎮通行證，可於指定時段進入草紗鎮，且能再次入場。（圖片來源：Yahoo Travel）

如何更易購票？

PokéPark KANTO門票採用「抽選制＋先到先得」兩種方式發售，但居住日本以外的旅客只可購買先到先得門票，未能參與抽選。以3月23日起的入場券為例，門票將於入場日期兩個月前的同一日，香港時間下午5時開售；例如3月28日的門票，會於1月28日下午5時開始販售。需要注意的是，若該日名額已在早前的抽選中全數用完，先到先得販售有機會被取消。另外，如購買每月最後一日的入場門票，則會於前兩個月的最後一日開售；例如4月28、29及30日的門票，將會於2月28日下午5時同時開售。

由於官方售票網站分為日本版及海外版，並由不同公司營運，Yahoo Travel發現部分日期在日本版票網仍有餘票，但海外版卻顯示售罄。如海外旅客未能成功搶票，不妨考慮購買一張附有日本電話號碼的預付SIM卡，或請在日朋友代為協助購票，即可從日本版票網入手，成功率亦相對較高。

記者於1月26日查看日本票網，發現3月25日仍有少量門票。（圖片來源：PokéPark KANTO官網）

同時海外票網顯示3月25日門票已售罄。（圖片來源：PokéPark KANTO官網）

餐點／行李箱／自拍棒統統不能入場

為確保園區安全、秩序及所有遊客的體驗，PokéPark KANTO對可攜帶物品、攝影行為及入園規則均設有明確限制，如不能自備餐點、不能帶行李箱，以及部份活動及表演禁止攝影等。建議訓練家出發前先了解相關規定，以免即場被拒入園或影響行程安排，從而更安心投入寶可夢世界的冒險體驗。

8大嚴禁攜帶物品：

1. 武器、易燃物等危險物品

2. 罐裝容器、玻璃容器、酒精類

3. 自備餐點（包含在讀賣樂園所購買的商品，但特殊飲食需求與嬰幼兒食品除外）

4. 行李箱、拉桿箱等輪式搬運工具

5. 自拍棒、三腳架、單腳架

6. 無人機與遙控飛機等

7. 寵物（輔助犬除外）

8. 其他有可能妨礙園區及相關設施營業或營運的物品、有可能造成其他遊客困擾的物品

有關攝影事項：

1. 未經許可的商業目的之錄音、錄影、攝影等公眾資訊傳播行為

2. 造成其他遊客困擾或影響園區營運的攝影行為

3. 使用單腳架、三腳架、自拍棒

4. 草紗道館表演等活動上或部分設施內可能禁止攝影。

其他注意事項：

1. 園區內不接受現金付款

2. 未滿5歲的孩童及與其同行者等不得進入寶可夢森林

3. 由於在寶可夢森林中需要步行約60分鐘，需穿上便於活動且不怕弄髒的服裝及鞋子，避免穿著舒適性不足的鞋款

4. 園區內全面禁煙，吸煙者需前往讀賣樂園的吸菸區

5. 欣賞娛樂表演時，請勿將雙手高舉超過自身頭部來進行攝影、讓孩童跨坐於肩膀上、長時間以物品占據位置等

6. 請於全員到齊後再行排隊。同行者請勿於中途加入排隊

7. 請勿於深夜、凌晨前往現場等候排隊入場，以免造成附近居民困擾

8. 園區內部分活動或設施需事先取得號碼牌，請透過PokéPark KANTO官方應用程式確認

寶可樂園：關都 PokéPark KANTO

開業日期：2026年2月5日

地址：東京都稲城市矢野口4015-1讀賣樂園（地圖按此）

精英訓練家通行證

票價：成人14,000円起／兒童11,000円起／長者13,500円起／傷殘人士11,000円起

訓練家通行證

票價：成人7,900円起／兒童4,700円起／長者7,100円起／傷殘人士4,700円起

網址：按這裡

交通：從京王線「京王讀賣樂園」車站搭乘纜車約5至10分鐘；從小田急線「讀賣樂園前」車站搭乘巴士約10分鐘

©2026 Pokémon. ©1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. TM, ®, and character names are trademarks of Nintendo.

