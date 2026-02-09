PokéPark Kanto｜東京大雪！寶可樂園關都變銀白世界 網民：超夢幻

日本昨日（2月8日）受超強寒潮來襲，位於讀賣樂園內的全新主題樂園寶可樂園：關都（PokéPark Kanto）亦迎來了開幕後首場大雪。整個園區被厚厚積雪覆蓋，由原本的翠綠森林變成了銀白色的寶可夢世界。不少正在園內探索的旅客紛紛於社交媒體上分享實景相片，大讚雪中的關都地區猶如遊戲畫面般夢幻。

關都地區化身雪白樂園

隨着東京昨日出現顯著積雪，寶可樂園：關都內由原始森林打造的各個區域亦被白雪完全籠罩。這個以《寶可夢》系列首部作品為藍本的樂園，在雪中顯得格外神聖。有旅客在進行「尋找寶可夢」的任務時，發現隱藏在樹叢間的精靈縮小模型與白雪交相輝映，紛紛在社交媒體上分享此期間限定美景，更有網民留言指：「這簡直就是現實版的冰系寶可夢棲息地！」

寶可樂園：關都內由原始森林打造的各個區域亦被白雪完全籠罩。（圖片來源：るーちゃん@X）

網民留言指：「這簡直就是現實版的冰系寶可夢棲息地！」（圖片來源：るーちゃん@X）

原始自然景觀與雪共舞

寶可樂園：關都的賣點是讓旅客在佔地約2.6公頃的大自然中體驗探索樂趣。在厚雪覆蓋下，原本的徒步探索路徑變成了晶瑩剔透的冰封古道。由於園區保留了大量原始地貌，雪後的森林讓玩家更能打破遊戲與現實的界線。由於樂園強調實地探索，這場大雪意外地為遊客增加了「任務難度」。

目前東京市中心積雪約3至4厘米，而由於寶可樂園：關都位於郊外，積雪顯得更厚，為這個以「探索」為主題的空間增添了不少神祕感與挑戰性。雖然天寒地凍，但依然無阻一眾寶可夢訓練員的決心，可見園內氣氛依然熱烈，旅客們紛紛在雪地中尋找隱藏的寶可夢痕跡。

寶可樂園：關都 PokéPark KANTO

地址：東京都稲城市矢野口4015-1讀賣樂園（地圖按此）

精英訓練家通行證

票價：成人14,000円起／兒童11,000円起／長者13,500円起／傷殘人士11,000円起

訓練家通行證

票價：成人7,900円起／兒童4,700円起／長者7,100円起／傷殘人士4,700円起

網址：按這裡

交通：從京王線「京王讀賣樂園」車站搭乘纜車約5至10分鐘；從小田急線「讀賣樂園前」車站搭乘巴士約10分鐘

在厚雪覆蓋下，原本的徒步探索路徑變成了晶瑩剔透的冰封古道。（圖片來源：るーちゃん@X）

由於寶可樂園：關都位於郊外，積雪顯得更厚，為這個以「探索」為主題的空間增添了不少神祕感與挑戰性。（圖片來源：るーちゃん@X）

東京未來一週天氣預報

隨著寒潮緩步減弱，東京未來的氣候將由「極寒」逐漸轉為「乾爽晴朗」。根據最新預測，未來一週東京市中心主要受高氣壓覆蓋，日間陽光普照，最高氣溫將由8°C逐步回升至14°C左右。雖然日間體感較為舒適，但早晚溫差極大，尤其在深夜至清晨時分，氣溫仍會跌至-1°C至2°C。此外，2026年2月11日受低壓槽影響，雲量會顯著增多，並有中等機會出現短暫雨，打算前往郊外的朋友，記得隨身攜帶雨具以備不時之需。

