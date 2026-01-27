焦點

錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻

Yahoo 旅遊

PokéPark KANTO｜直擊全球首座戶外常設寶可樂園關都｜訓練家必睇9大亮點：寶可夢森林＋草紗鎮＋遊行＋舞台表演

Yahoo 旅遊
Yahoo 旅遊
更新時間
PokéPark KANTO｜直擊全球首座戶外常設寶可樂園關都｜訓練家必睇9大亮點：寶可夢森林＋草紗鎮＋遊行＋舞台表演
PokéPark KANTO｜直擊全球首座戶外常設寶可樂園關都｜訓練家必睇9大亮點：寶可夢森林＋草紗鎮＋遊行＋舞台表演

各位訓練家準備好未呢？首座寶可夢戶外常設型設施「寶可樂園：關都」（PokéPark KANTO）即將於2月5日讀賣樂園園內登場！Yahoo Travel於今日（1月27日）代一眾訓練家率先入園參觀媒體導覽會，在佔地2.6公頃的園區內，走入寶可夢森林、草紗鎮、石胡博士研究所等，直擊兩大遊樂設施及精彩表演如伊布旋轉木馬、皮卡丘（比卡超）舞台演出、皮卡丘及伊布（伊貝）遊行等，展開一場森林與城鎮之間冒險，與超過600隻寶可夢相遇，打卡位隨處可見，沉浸於寶可夢世界之中！事不宜遲，立即帶大家睇睇園區9大亮點，隨後再補上必買必食篇，以及入園攻略及購票篇！

有關「PokéPark KANTO」

先講講整個園區，「PokéPark KANTO」之命名，源於1996年發售的初代遊戲《寵物小精靈 紅・綠》的舞台「關都」為主題，同時亦取自讀賣樂園所在地「關東地區」的名稱。場內有兩大核心區域：重現野生寶可夢棲息森林環境的「寶可夢森林」，以及集結遊樂設施、精彩表演、商店與互動體驗的「草紗鎮」，備有兩大付費遊樂設施與四款娛樂節目，包括旋轉設施「皮卡皮卡大派對」、旋轉木馬「布伊布伊布步遊」、聲光舞台演出「皮卡皮卡電光閃閃！」、「皮卡布泡泡遊行」 、「親親寶可夢小屋」、能與皮卡丘與伊布合照的「皮卡布同樂室」，寶可夢遊戲世界搬到現實，令人相當期待！

廣告
「PokéPark KANTO」之命名，源於1996年發售的初代遊戲《寵物小精靈 紅・綠》的舞台「關都」為主題，同時亦取自讀賣樂園所在地「關東地區」的名稱。（圖片來源：Yahoo Travel）
「PokéPark KANTO」之命名，源於1996年發售的初代遊戲《寵物小精靈 紅・綠》的舞台「關都」為主題，同時亦取自讀賣樂園所在地「關東地區」的名稱。（圖片來源：Yahoo Travel）

PokéPark KANTO亮點 1. 石胡博士研究所：領取研究筆記準備出發！

Yahoo Travel化身訓練家率先入園，穿過讀賣樂園正門，正式進入寶可夢世界！在入口廣場，先進入「石胡博士研究所」，這是通往寶可夢森林的入口。石胡博士平時習慣在森林中觀察寶可夢的行為與動作，並將這些可愛瞬間隨手速寫記錄，作為研究資料。研究所內設有多項互動場景：重現遊戲中選擇第一隻寶可夢的桌子、顯示心電圖的恢復機，整理寶可夢分析資訊的白板等，這些擺設會隨著研究進度而調整位置。準備好出發的話，記得向研究所助手領取一本寶可夢「研究筆記」，作為今次冒險指南。

石胡博士研究所設有多個互動場景。（圖片來源：Yahoo Travel）
石胡博士研究所設有多個互動場景。（圖片來源：Yahoo Travel）
準備好出發的話，記得向研究所助手領取一本寶可夢「研究筆記」，作為今次冒險指南。（圖片來源：Yahoo Travel）
準備好出發的話，記得向研究所助手領取一本寶可夢「研究筆記」，作為今次冒險指南。（圖片來源：Yahoo Travel）

PokéPark KANTO亮點 2. 寶可夢森林：走入寶可夢野生生態園 連動《Pokémon GO》

離開「石胡博士研究所」，正式進入重點區域「寶可夢森林」，這是一個能細緻觀察以關都地區寶可夢為主的生態園區，冒險路線全長約500米，要穿過草叢、隧道、山路等不同地形，劃分為「皮卡丘與伊布的森林」、「大岩蛇山路」等10個區域，可近距離觀察寶可夢們奔跑、對戰、分享樹果等生態行為，記得「睜大雙眼」細心發掘，今次訓練家仰望樹上見到巨大大岩蛇、可以騎乘的獨角犀牛、正在對戰的皮卡丘及伊布，還有藏身於泥土或樹木之中的寶可夢，邊走邊尋找自己最喜歡的寶可夢，樂趣十足。加上此區域也與手機定位遊戲《Pokémon GO》連動，森林中設置了數個補給站，也捉到大量寶可夢，玩家們可親自前往尋找。

值得留意的是，園區為自然地形豐富的森林環境，設有過百級樓梯的「崎趣樓梯」，且有大量陡峭的上坡路段，未滿5歲的孩童及與其同行者、無法自行安全上落樓梯者、孕婦等，即使有他人陪伴仍不得入場，且無法使用輪椅或嬰兒車。

「寶可夢森林」，這是一個能細緻觀察以關都地區寶可夢為主的生態園區，冒險路線全長約500米，要穿過草叢、隧道、山路等不同地形。（圖片來源：Yahoo Travel）
「寶可夢森林」，這是一個能細緻觀察以關都地區寶可夢為主的生態園區，冒險路線全長約500米，要穿過草叢、隧道、山路等不同地形。（圖片來源：Yahoo Travel）
劃分為10個區域，包括這個「皮卡丘與伊布的森林」。（圖片來源：Yahoo Travel）
劃分為10個區域，包括這個「皮卡丘與伊布的森林」。（圖片來源：Yahoo Travel）
可近距離觀察寶可夢們奔跑、對戰、分享樹果等生態行為，記得「睜大雙眼」細心發掘。（圖片來源：Yahoo Travel）
可近距離觀察寶可夢們奔跑、對戰、分享樹果等生態行為，記得「睜大雙眼」細心發掘。（圖片來源：Yahoo Travel）
「貪心栗鼠休息區」（圖片來源：Yahoo Travel）
「貪心栗鼠休息區」（圖片來源：Yahoo Travel）
「獨角犀牛的猛奔坡」大大隻獨角犀牛是可以騎坐的，打卡一流。（圖片來源：Yahoo Travel）
「獨角犀牛的猛奔坡」大大隻獨角犀牛是可以騎坐的，打卡一流。（圖片來源：Yahoo Travel）
「大岩蛇山路」超大隻大岩蛇！（圖片來源：Yahoo Travel）
「大岩蛇山路」超大隻大岩蛇！（圖片來源：Yahoo Travel）
「花花園」發現小火龍及噴火龍。（圖片來源：Yahoo Travel）
「花花園」發現小火龍及噴火龍。（圖片來源：Yahoo Travel）
此區域也與手機定位遊戲《Pokémon GO》連動，森林中設置了數個補給站，也捉到大量寶可夢，玩家們可親自前往尋找。（圖片來源：Yahoo Travel）
此區域也與手機定位遊戲《Pokémon GO》連動，森林中設置了數個補給站，也捉到大量寶可夢，玩家們可親自前往尋找。（圖片來源：Yahoo Travel）

PokéPark KANTO亮點 3. 草紗鎮：重現遊戲中城鎮樣貌 聚集各地玩家

從「寶可夢森林」出來，看到一座「西獅海壬」噴水池（不定時噴水），意味著正式進入草紗鎮！這是一個聚集來自世界各地訓練家與寶可夢的街區型園區，重現遊戲中的城鎮樣貌；街道中林立著各式設施，包括設有寶可夢回復機的寶可夢中心、販售周邊商品與美食的「寶可夢訓練家市集」、上演「皮卡皮卡電光閃閃！」舞台表演的道館，亦有寶可夢互動迎賓活動、遊行與遊樂設施，讓大人小孩都能沉浸在寶可夢世界之中。

看到一座「西獅海壬」噴水池（不定時噴水），意味著正式進入草紗鎮！（圖片來源：Yahoo Travel）
看到一座「西獅海壬」噴水池（不定時噴水），意味著正式進入草紗鎮！（圖片來源：Yahoo Travel）
這是一個聚集來自世界各地訓練家與寶可夢的街區型園區，重現遊戲中的城鎮樣貌。（圖片來源：Yahoo Travel）
這是一個聚集來自世界各地訓練家與寶可夢的街區型園區，重現遊戲中的城鎮樣貌。（圖片來源：Yahoo Travel）
到處都是打卡位，讓大人小孩都能沉浸在寶可夢世界之中。（圖片來源：Yahoo Travel）
到處都是打卡位，讓大人小孩都能沉浸在寶可夢世界之中。（圖片來源：Yahoo Travel）

PokéPark KANTO亮點 4.「布伊布伊布步遊」：超夢幻伊布旋轉木馬

噴水池的右手邊看到一座以「伊布家族」為主題的旋轉木馬，訓練家可乘坐伊布及其進化型如雷伊布、火伊布等，又或乘坐由小火馬與烈焰馬拉動的馬車，又或乘坐附有氣球的「飛天椅」，體驗彷彿環遊世界的旅程。除了持有「精英訓練家通行證」人士可免費體驗一次，其他入園人士都要付費參加，13歲以上成人為1,200円，3歲至12歲兒童為800円，需於草紗鎮的「寶可夢訓練家市集」內的販售攤位購買指定時段的搭乘票。

一座以「伊布家族」為主題的旋轉木馬。（圖片來源：Yahoo Travel）
一座以「伊布家族」為主題的旋轉木馬。（圖片來源：Yahoo Travel）
訓練家可乘坐伊布及其進化型如雷伊布、火伊布等，又或乘坐由小火馬與烈焰馬拉動的馬車，又或乘坐附有氣球的「飛天椅」，體驗彷彿環遊世界的旅程。（圖片來源：Yahoo Travel）
訓練家可乘坐伊布及其進化型如雷伊布、火伊布等，又或乘坐由小火馬與烈焰馬拉動的馬車，又或乘坐附有氣球的「飛天椅」，體驗彷彿環遊世界的旅程。（圖片來源：Yahoo Travel）

PokéPark KANTO亮點 5. 「皮卡皮卡大派對」：逾30隻電屬性寶可夢 乘坐型設施

從旋轉木馬穿過寶可夢訓練家市集的攤位、離遠已見到由超過30隻電屬性寶可夢驅動的乘坐型設施，可找到皮卡丘、正電拍拍、負電拍拍、托戈德瑪爾、莫魯貝可等，還有其他寶可夢等大家親自發掘。與「布伊布伊布步遊」一樣，這是付費項目，13歲以上成人為1,200円，3歲至12歲兒童為800円，需於指定販售攤位購買指定時段的搭乘票。

由超過30隻電屬性寶可夢驅動的乘坐型設施，可找到皮卡丘、正電拍拍、負電拍拍、托戈德瑪爾、莫魯貝可等。（圖片來源：Yahoo Travel）
由超過30隻電屬性寶可夢驅動的乘坐型設施，可找到皮卡丘、正電拍拍、負電拍拍、托戈德瑪爾、莫魯貝可等。（圖片來源：Yahoo Travel）
造型相當搶眼，離遠就見到。（圖片來源：Yahoo Travel）
造型相當搶眼，離遠就見到。（圖片來源：Yahoo Travel）

PokéPark KANTO亮點 6. 「皮卡皮卡電光閃閃！」：聲光舞台演出 互動性高＋有故事性

從寶可夢訓練家市集一直直行走到盡頭就是草紗道館，將上演結合燈光與音樂演出的表演秀，由皮卡丘與真人表演者共同演出，將氣氛拉滿。演出先以DJ音樂暖場，戴著「黑超」的皮卡丘與舞者一起帶動全場拍手互動炒熱氣氛。隨後，經典造型的皮卡丘從森林現身，與訓練家上演一段小短劇。接著，各種風格的皮卡丘輪流登場，有露出調皮壞笑的、穿著粉紅裙仔並繫上蝴蝶結的、身披閃亮外套的，分別帶來符合造型的專屬舞蹈。表演後段，將迎來一場意想不到的試煉，暫時不劇透太多了，等各位訓練家自行揭曉吧！演出每日四場，分別為上午11時50分、下午1時、下午3時35分、下午4時45分開演，每場約30分鐘，座位分為預約席與整理券指定區域。

不同造型的皮卡丘分別帶來符合造型的專屬舞蹈。（圖片來源：前川貴行）
不同造型的皮卡丘分別帶來符合造型的專屬舞蹈。（圖片來源：前川貴行）
結合燈光與音樂演出的表演秀，由皮卡丘與真人表演者共同演出，將氣氛拉滿。（圖片來源：前川貴行）
結合燈光與音樂演出的表演秀，由皮卡丘與真人表演者共同演出，將氣氛拉滿。（圖片來源：前川貴行）
場內裝飾六相當型格。（圖片來源：前川貴行）
場內裝飾六相當型格。（圖片來源：前川貴行）

PokéPark KANTO亮點 7. 「皮卡布泡泡遊行」：草紗鎮變熱鬧嘉年華 觀賞最佳位置公開

每日下午1時20分及3時55分兩個時段，草紗鎮將上演遊行，身穿嘉年華服裝的皮卡丘與伊布，搭配表演者們，跟隨輕快音樂繞行整個街區進行遊行，路線將從草紗道館開始，順序經過皮卡皮卡大派對、布伊布伊布步遊，最後到達草紗公館作終點，過程中將有滿天夢幻泡泡，又會與觀眾一同舞蹈，猶如置身於一場熱鬧嘉年華。由於團隊會在草紗道館及噴水池企定定表演，記得提早在這兩個位置霸位，當然不要忘記入手配戴髮箍或造型帽等，打卡度Max。

身穿嘉年華服裝的皮卡丘與伊布，搭配表演者們，跟隨輕快音樂繞行整個街區進行遊行。（圖片來源：Yahoo Travel）
身穿嘉年華服裝的皮卡丘與伊布，搭配表演者們，跟隨輕快音樂繞行整個街區進行遊行。（圖片來源：Yahoo Travel）
團隊會在草紗道館及噴水池企定定表演，記得提早在這兩個位置霸位。（圖片來源：Yahoo Travel）
團隊會在草紗道館及噴水池企定定表演，記得提早在這兩個位置霸位。（圖片來源：Yahoo Travel）

PokéPark KANTO亮點 8. 「親親寶可夢小屋」：與皮皮、呆呆獸、耿鬼等合照互動

想與寶可夢們合照互動就要去「親親寶可夢小屋」，不同日子可找到不同寶可夢，有機會遇上皮皮、六尾、可達鴨、卡蒂狗、呆呆獸、耿鬼、拉普拉斯、快龍等，能跟他們互動及開心拍照，至於當天會遇到哪一隻，就留待到時揭曉吧！想入場的話，除了「精英訓練家通行證」持有人，均需先拎取整理券才能入店。整理券需通過讀賣樂園入園大門後，透過PokéPark KANTO官方應用程式申請發行，先到先得、每日每人限一次。

「親親寶可夢小屋」，不同日子可找到不同寶可夢，有機會遇上皮皮、六尾、可達鴨、卡蒂狗、呆呆獸、耿鬼、拉普拉斯、快龍等。（圖片來源：PokéPark KANTO）
「親親寶可夢小屋」，不同日子可找到不同寶可夢，有機會遇上皮皮、六尾、可達鴨、卡蒂狗、呆呆獸、耿鬼、拉普拉斯、快龍等。（圖片來源：PokéPark KANTO）

PokéPark KANTO亮點 9. 「寶可夢中心」：全復機恢復活力

各位訓練家在門前取得精靈球，進入中心內交給寶可夢中心的小姐，看著寶可夢們透過全復機恢復活力的過程，旁邊還有吉利蛋相伴，一定也是這趟旅程中值得紀念的一段篇章。

進入中心內交給寶可夢中心的小姐，看著寶可夢們透過全復機恢復活力的過程。（圖片來源：Yahoo Travel）
進入中心內交給寶可夢中心的小姐，看著寶可夢們透過全復機恢復活力的過程。（圖片來源：Yahoo Travel）

寶可樂園：關都 PokéPark KANTO

開業日期：2026年2月5日

地址：東京都稲城市矢野口4015-1讀賣樂園（地圖按此

票價：

精英訓練家通行證

價格：成人14,000円起／兒童11,000円起／長者13,500円起／傷殘人士11,000円起

訓練家通行證

價格：成人7,900円起／兒童4,700円起／長者7,100円起／傷殘人士4,700円起

網址：按這裡

交通：從京王線「京王讀賣樂園」車站搭乘纜車約5至10分鐘；從小田急線「讀賣樂園前」車站搭乘巴士約10分鐘

更多相關文章：

東京17間新酒店推介2026（持續更新）｜2分鐘直達車站／溫泉旅館／Janu、Hyatt

USJ x Pokémon｜大阪日本環球影城驚喜公佈全新寶可夢聯乘企劃！打造刺激五感的超像真體驗

日本網民自製「床蝨酒店地圖」！附曾被點名酒店名單助大家避雷

東京海膽天價紀錄｜3,500萬円紫海膽皇者誕生！築地名店100萬円一碗、限量5份竟秒殺

日本出境稅懶人包｜日本2026年7月起徵收3倍出境稅！注意3類人可獲豁免

親子教育

其他人也在看

方力申演唱會罕晒溫馨三代同堂照 太太葉萱產後狀態曝光 網民：佢老婆真係好靚

方力申演唱會罕晒溫馨三代同堂照 太太葉萱產後狀態曝光 網民：佢老婆真係好靚

方力申再為歌迷送上驚喜，於舞台上首度公開三代同堂全家福，太太葉萱（Maple）產後嘅正面照亦首次曝光，引起網民熱議。

Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
黃曉明、Angelababy合體了！離婚4年「一起帶兒子去迪士尼」　親子溫馨畫面曝光

黃曉明、Angelababy合體了！離婚4年「一起帶兒子去迪士尼」　親子溫馨畫面曝光

1月25日，有網友在上海迪士尼樂園巧遇黃曉明與Angelababy（楊穎）帶著9歲兒子小海綿同遊。兩人雖已離婚4年，但當天互動自然、默契十足，一家三口久違同框引起討論。

姊妹淘 ・ 4 小時前
宣萱大談電視台歲月辛酸史 揭與張家輝合作真面目：第一次拍完拔頭套就走

宣萱大談電視台歲月辛酸史 揭與張家輝合作真面目：第一次拍完拔頭套就走

宣萱近因《尋秦記》電影版大熱，上映日即破香港電影及華語電影開畫日最高票房記錄。在公眾眼中宣萱跟古天樂螢幕CP大受觀迎，而宣萱在葉念琛主導的YouTube 頻道《Meaningful》擔任《琛導Casting》嘉賓，更透露更多不同合作拍檔的幕後趣聞。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
食客屯門食韓國菜見發霉匙羹要求全盤更換 斥店員發脾氣掉盤 網民：發霉嘢食落肚隨時冇命！

食客屯門食韓國菜見發霉匙羹要求全盤更換 斥店員發脾氣掉盤 網民：發霉嘢食落肚隨時冇命！

近日有網民在 Threads 代屯門街坊發帖，指於屯門時代廣場一間韓國餐廳用膳時，遇上嚴重衞生及服務態度問題。事主一行人當晚點了 UFO 芝士火鍋，餐點上桌後，店員因忙碌只放下兩隻匙羹，讓該食客自行攪拌芝士，未料事主一眼就發現其中一隻匙羹竟然「發晒毛」，霉菌明顯而且情況嚴重，懷疑已經擺放多時未有清潔，畫面相當驚嚇，而更令人驚訝的是食客向職員反映後，竟被職員以惡劣態度對待。

Yahoo Food ・ 10 小時前
方媛拎20萬名牌袋狂掃金飾 買走三大袋目測值過百萬 網民：以為去街市買菜

方媛拎20萬名牌袋狂掃金飾 買走三大袋目測值過百萬 網民：以為去街市買菜

天王郭富城生下三名可愛女兒的「天王嫂」方媛（Moka），早前在社交平台小紅書發布「買金日記」影片，只見她手挽炒價約20萬元的黑色Hermès Mini Kelly手袋，在金飾店狂掃貨

Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
珍惜生命｜土瓜灣12歲男童自縊　母發現惜太遲

珍惜生命｜土瓜灣12歲男童自縊　母發現惜太遲

土瓜灣有學童輕生。昨日(25日)晚上約11時半，警方接獲一名女子報案，指其12歲兒子在美景街36號安福大廈寓所內上吊。救援人員到場前，男童已被解下，但陷入昏迷，救護車將男童送往伊利沙伯醫院搶救，惜最終不治。警員於現場沒有檢獲遺書，案件列「自殺」跟進。其死因有待驗屍後確定。

am730 ・ 1 天前
張柏芝帶3個兒子現身機場！15歲Quintus身高超車哥哥　小兒子圓臉融化粉絲

張柏芝帶3個兒子現身機場！15歲Quintus身高超車哥哥　小兒子圓臉融化粉絲

近日，有網友在機場巧遇張柏芝帶著三個兒子現身，包括18歲長子Lucas、15歲次子Quintus，以及8歲的小兒子Marcus，畫面曝光後引發討論。其中，次子Quintus的身高變化特別受到關注，站在媽媽與哥哥身旁顯得格外突出。

姊妹淘 ・ 1 天前
川普放話100%關稅！加拿大總理卡尼一句話點破真正目的

川普放話100%關稅！加拿大總理卡尼一句話點破真正目的

根據《華爾街日報》(WSJ)周一 (26 日) 報導，加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，美國總統川普近期頻頻以關稅施壓，加拿大應將相關言論視為美方在美墨加協定（USMCA）檢討談判前的策略性布局，而非立即升高衝突的

鉅亨網 ・ 16 小時前
江旻憓自爆「5時起床」 是職場的人生勝利組嗎？

江旻憓自爆「5時起床」 是職場的人生勝利組嗎？

新一屆立法會焦點的巴黎奧運女子重劍金牌得主、旅遊界議員江旻憓，近日在立法會會議後自爆早上5時起床，向記者表示生活「越嚟越好」。事實上「5時起床」的作息管理，可稱為加入「5am Club」（5點早起俱樂部），常被視為人生成功的法則，甚至有研究指早起可帶來正面的心理影響，感覺自己「已經贏了一天」，領先還在睡覺的人；外國商界名人如蘋果Tim Cook，也屬於這種「晨型人」，不過比江旻憓還要早差不多一個小時起床

Yahoo財經 ・ 6 小時前
壞帳風險｜委內瑞拉擬「走數」 拒承認前任政府任何債務 中國或面臨500億美元壞帳

壞帳風險｜委內瑞拉擬「走數」 拒承認前任政府任何債務 中國或面臨500億美元壞帳

隨著委內瑞拉總統馬杜羅(Nicolas Maduro)倒台後，委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodr...

BossMind ・ 4 小時前
內地發現尼帕病毒有效藥　醫生籲春節避免赴疫區

內地發現尼帕病毒有效藥　醫生籲春節避免赴疫區

【on.cc東網專訊】印度西孟加拉邦近日爆發高致死率的尼帕病毒疫情，引起全球關注。內地醫生周二（27日）提醒，該病毒主要侵襲呼吸系統和中樞神經系統，可能人傳人，呼籲春節出行非必要不前往疫區。中國科學院武漢病毒研究所同日宣布，發現口服核苷藥物VV116對該病毒的高

on.cc 東網 ・ 7 小時前
超巨型鱷龜被人遺棄漁塘　義工倡規定養龜須植晶片防遺棄

超巨型鱷龜被人遺棄漁塘　義工倡規定養龜須植晶片防遺棄

【動物專訊】胡亂飼養外來物種又隨意遺棄的事件經常發生，不但損害原生生態，也讓動物無辜受傷害，元朗大生圍一個漁塘有人遺棄一隻長達100厘米、重達85公斤的巨型鱷龜，身長逾半個人高，動物救援機構「龜途」從漁護署中救出該鱷龜，避免了他遭人道毀滅的命運，並將他命名為Yoshi。龜途創辦人阿邦形容這是他歷來所救最巨型的龜，坦言香港城市不適合飼養這類頂級掠食者外來物種，但卻經常收到被遺棄鱷龜個案，他促請政府嚴厲規管，並引入晶片制度，確保龜隻福利及防止遺棄問題。 阿邦在1月13日收到多名市民求助，指元朗大生圍一個漁塘有多條魚無故減少，又發現斷成兩截的死魚，在放水赫然發現一隻十分巨大的鱷龜，結果有人報警，警方召來漁護署人員捕捉鱷龜。阿邦得知鱷龜被捕捉後，聯絡多個相關部門，終成功從漁護署接走了鱷龜，並命名為Yoshi。 他形容Yoshi身型十分巨大，是他歷年所救的龜中最大的一隻，身長達100厘米，重量高達85公斤，估計已30歲。Yoshi的背甲磨損，上顎斷裂，傷勢嚴重，阿邦估計可能是漁護署人員捕捉和搬運時造成，現時需每日消毒清洗，並需根據康復情況考慮手術。他估計康復期會較漫長，需以年計，現階段只能餵食細

香港動物報 ・ 1 天前
鍾麗緹大女兒Yasmine近照曝光！複製媽媽混血臉蛋　網驚豔：簡直年輕時翻版

鍾麗緹大女兒Yasmine近照曝光！複製媽媽混血臉蛋　網驚豔：簡直年輕時翻版

近日，鍾麗緹大女兒Yasmine（張敏鈞）因為一組機場未修圖照片，意外引起不少網友討論。照片中，她的眼窩深邃、鼻樑挺直，整體輪廓立體，有人直言「簡直是鍾麗緹年輕時的翻版」，母女相似度成為話題焦點。

姊妹淘 ・ 1 天前
Angelababy著高訂禮服宣傳國產運動鞋 激嬲國際知名設計師

Angelababy著高訂禮服宣傳國產運動鞋 激嬲國際知名設計師

Angelababy早前為內地運動鞋代言，出席直播活動，為隆重其事，她特別穿上高訂禮服，配上品牌產品現身，怎料引起高訂品牌設計師的反彈。

Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
姜濤做P牌仔3個月即炒車　傾續約要求北上賺人仔

姜濤做P牌仔3個月即炒車　傾續約要求北上賺人仔

男團MIRROR人氣王姜濤曾被隊友Stanley爆料考足兩年車牌，直到去年2月佢終於成功一take過考獲車牌，成為「P牌仔」嘅姜濤瞬即入手一架價值約60萬元黑色電動車，做埋車主。據知姜濤成為新牌仔後，短短3個月就發生交通意外，導致新車損毁撞花，需要送入廠維修，故近日轉以平價版日本車代步。此外，姜濤同經理人公司MakerVille只餘下不足3年合約，有指佢已開始傾續約事宜，姜濤首要條件，便是在工作上擁有自主話事權及北上賺人仔。

東方日報 OrientalDaily ・ 3 小時前
美37歲男護理師遭執法人員擊斃　影片曝光似打臉川普政府

美37歲男護理師遭執法人員擊斃　影片曝光似打臉川普政府

（法新社華盛頓25日電） 美國邊境執法人員昨天在明尼阿波利斯市擊斃37歲男護理師普雷蒂，川普政府聲稱他是暴力攻擊者，意圖「屠殺」聯邦執法人員，但影片畫面似乎與川普政府的說法相左。普雷蒂的父母後來發表聲明，譴責川普政府說了「令人作嘔的謊言」。

法新社 ・ 1 天前
【龍豐】豐搶價 Kiehl's醫學淡紋緊緻再生精華 $15、Suisai酵素洗顏粉 $78（即日起至02/02）

【龍豐】豐搶價 Kiehl's醫學淡紋緊緻再生精華 $15、Suisai酵素洗顏粉 $78（即日起至02/02）

今期「豐搶價」精選產品搶先看，Bifesta碳酸潔面泡沫 $29、Kiehl's醫學淡紋緊緻再生精華10ml $15、Suisai酵素洗顏粉 $78、OLAY全效UV修護霜SPF15 50 $52、L'OCCITANE潤手霜30ml $32！

YAHOO著數 ・ 7 小時前
謝金燕51歲仍美到封神！2招「睡前運動」養成螞蟻腰＋長腿，專家曝驚人好處

謝金燕51歲仍美到封神！2招「睡前運動」養成螞蟻腰＋長腿，專家曝驚人好處

謝金燕女神51歲了，但身材依舊凍齡、線條完美，完全看不出歲月痕跡！她長年靠穩定運動、健康生活維持仙女體態，尤其有兩招睡前運動成了她的秘密武器，不只雕塑曲線，還能放鬆身心，一邊追劇、一邊偷偷瘦，美得自在

女人我最大 ・ 1 天前
林俊一性侵未成年學生罪成判囚43個月 曾參加《中年好聲音》 戰友支嚳儀曾批評林行為令人髮指

林俊一性侵未成年學生罪成判囚43個月 曾參加《中年好聲音》 戰友支嚳儀曾批評林行為令人髮指

參加過TVB《中年好聲音》第一季並打入一百強嘅歌唱導師林俊一，因涉及非禮及普通襲擊男學生案件，早前被區域法院裁定9項非禮及兩項普通襲擊罪成立。

Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
李亞鵬離婚14年罕見提王菲！直播爆「女兒比較像媽」　李嫣1句話讓他笑噴

李亞鵬離婚14年罕見提王菲！直播爆「女兒比較像媽」　李嫣1句話讓他笑噴

2026年1月，李亞鵬在直播中聊到一段與女兒李嫣的舊事，提到「嫣兒比較像她媽媽，不太像我」，一段話引起不少網友討論。

姊妹淘 ・ 1 天前