PokéPark KANTO｜直擊全球首座戶外常設寶可樂園關都｜訓練家必睇9大亮點：寶可夢森林＋草紗鎮＋遊行＋舞台表演

各位訓練家準備好未呢？首座寶可夢戶外常設型設施「寶可樂園：關都」（PokéPark KANTO）即將於2月5日讀賣樂園園內登場！Yahoo Travel於今日（1月27日）代一眾訓練家率先入園參觀媒體導覽會，在佔地2.6公頃的園區內，走入寶可夢森林、草紗鎮、石胡博士研究所等，直擊兩大遊樂設施及精彩表演如伊布旋轉木馬、皮卡丘（比卡超）舞台演出、皮卡丘及伊布（伊貝）遊行等，展開一場森林與城鎮之間冒險，與超過600隻寶可夢相遇，打卡位隨處可見，沉浸於寶可夢世界之中！事不宜遲，立即帶大家睇睇園區9大亮點，隨後再補上必買必食篇，以及入園攻略及購票篇！

有關「PokéPark KANTO」

先講講整個園區，「PokéPark KANTO」之命名，源於1996年發售的初代遊戲《寵物小精靈 紅・綠》的舞台「關都」為主題，同時亦取自讀賣樂園所在地「關東地區」的名稱。場內有兩大核心區域：重現野生寶可夢棲息森林環境的「寶可夢森林」，以及集結遊樂設施、精彩表演、商店與互動體驗的「草紗鎮」，備有兩大付費遊樂設施與四款娛樂節目，包括旋轉設施「皮卡皮卡大派對」、旋轉木馬「布伊布伊布步遊」、聲光舞台演出「皮卡皮卡電光閃閃！」、「皮卡布泡泡遊行」 、「親親寶可夢小屋」、能與皮卡丘與伊布合照的「皮卡布同樂室」，寶可夢遊戲世界搬到現實，令人相當期待！

「PokéPark KANTO」之命名，源於1996年發售的初代遊戲《寵物小精靈 紅・綠》的舞台「關都」為主題，同時亦取自讀賣樂園所在地「關東地區」的名稱。（圖片來源：Yahoo Travel）

PokéPark KANTO亮點 1. 石胡博士研究所：領取研究筆記準備出發！

Yahoo Travel化身訓練家率先入園，穿過讀賣樂園正門，正式進入寶可夢世界！在入口廣場，先進入「石胡博士研究所」，這是通往寶可夢森林的入口。石胡博士平時習慣在森林中觀察寶可夢的行為與動作，並將這些可愛瞬間隨手速寫記錄，作為研究資料。研究所內設有多項互動場景：重現遊戲中選擇第一隻寶可夢的桌子、顯示心電圖的恢復機，整理寶可夢分析資訊的白板等，這些擺設會隨著研究進度而調整位置。準備好出發的話，記得向研究所助手領取一本寶可夢「研究筆記」，作為今次冒險指南。

石胡博士研究所設有多個互動場景。（圖片來源：Yahoo Travel）

準備好出發的話，記得向研究所助手領取一本寶可夢「研究筆記」，作為今次冒險指南。（圖片來源：Yahoo Travel）

PokéPark KANTO亮點 2. 寶可夢森林：走入寶可夢野生生態園 連動《Pokémon GO》

離開「石胡博士研究所」，正式進入重點區域「寶可夢森林」，這是一個能細緻觀察以關都地區寶可夢為主的生態園區，冒險路線全長約500米，要穿過草叢、隧道、山路等不同地形，劃分為「皮卡丘與伊布的森林」、「大岩蛇山路」等10個區域，可近距離觀察寶可夢們奔跑、對戰、分享樹果等生態行為，記得「睜大雙眼」細心發掘，今次訓練家仰望樹上見到巨大大岩蛇、可以騎乘的獨角犀牛、正在對戰的皮卡丘及伊布，還有藏身於泥土或樹木之中的寶可夢，邊走邊尋找自己最喜歡的寶可夢，樂趣十足。加上此區域也與手機定位遊戲《Pokémon GO》連動，森林中設置了數個補給站，也捉到大量寶可夢，玩家們可親自前往尋找。

值得留意的是，園區為自然地形豐富的森林環境，設有過百級樓梯的「崎趣樓梯」，且有大量陡峭的上坡路段，未滿5歲的孩童及與其同行者、無法自行安全上落樓梯者、孕婦等，即使有他人陪伴仍不得入場，且無法使用輪椅或嬰兒車。

「寶可夢森林」，這是一個能細緻觀察以關都地區寶可夢為主的生態園區，冒險路線全長約500米，要穿過草叢、隧道、山路等不同地形。（圖片來源：Yahoo Travel）

劃分為10個區域，包括這個「皮卡丘與伊布的森林」。（圖片來源：Yahoo Travel）

可近距離觀察寶可夢們奔跑、對戰、分享樹果等生態行為，記得「睜大雙眼」細心發掘。（圖片來源：Yahoo Travel）

「貪心栗鼠休息區」（圖片來源：Yahoo Travel）

「獨角犀牛的猛奔坡」大大隻獨角犀牛是可以騎坐的，打卡一流。（圖片來源：Yahoo Travel）

「大岩蛇山路」超大隻大岩蛇！（圖片來源：Yahoo Travel）

「花花園」發現小火龍及噴火龍。（圖片來源：Yahoo Travel）

此區域也與手機定位遊戲《Pokémon GO》連動，森林中設置了數個補給站，也捉到大量寶可夢，玩家們可親自前往尋找。（圖片來源：Yahoo Travel）

PokéPark KANTO亮點 3. 草紗鎮：重現遊戲中城鎮樣貌 聚集各地玩家

從「寶可夢森林」出來，看到一座「西獅海壬」噴水池（不定時噴水），意味著正式進入草紗鎮！這是一個聚集來自世界各地訓練家與寶可夢的街區型園區，重現遊戲中的城鎮樣貌；街道中林立著各式設施，包括設有寶可夢回復機的寶可夢中心、販售周邊商品與美食的「寶可夢訓練家市集」、上演「皮卡皮卡電光閃閃！」舞台表演的道館，亦有寶可夢互動迎賓活動、遊行與遊樂設施，讓大人小孩都能沉浸在寶可夢世界之中。

看到一座「西獅海壬」噴水池（不定時噴水），意味著正式進入草紗鎮！（圖片來源：Yahoo Travel）

這是一個聚集來自世界各地訓練家與寶可夢的街區型園區，重現遊戲中的城鎮樣貌。（圖片來源：Yahoo Travel）

到處都是打卡位，讓大人小孩都能沉浸在寶可夢世界之中。（圖片來源：Yahoo Travel）

PokéPark KANTO亮點 4.「布伊布伊布步遊」：超夢幻伊布旋轉木馬

噴水池的右手邊看到一座以「伊布家族」為主題的旋轉木馬，訓練家可乘坐伊布及其進化型如雷伊布、火伊布等，又或乘坐由小火馬與烈焰馬拉動的馬車，又或乘坐附有氣球的「飛天椅」，體驗彷彿環遊世界的旅程。除了持有「精英訓練家通行證」人士可免費體驗一次，其他入園人士都要付費參加，13歲以上成人為1,200円，3歲至12歲兒童為800円，需於草紗鎮的「寶可夢訓練家市集」內的販售攤位購買指定時段的搭乘票。

一座以「伊布家族」為主題的旋轉木馬。（圖片來源：Yahoo Travel）

訓練家可乘坐伊布及其進化型如雷伊布、火伊布等，又或乘坐由小火馬與烈焰馬拉動的馬車，又或乘坐附有氣球的「飛天椅」，體驗彷彿環遊世界的旅程。（圖片來源：Yahoo Travel）

PokéPark KANTO亮點 5. 「皮卡皮卡大派對」：逾30隻電屬性寶可夢 乘坐型設施

從旋轉木馬穿過寶可夢訓練家市集的攤位、離遠已見到由超過30隻電屬性寶可夢驅動的乘坐型設施，可找到皮卡丘、正電拍拍、負電拍拍、托戈德瑪爾、莫魯貝可等，還有其他寶可夢等大家親自發掘。與「布伊布伊布步遊」一樣，這是付費項目，13歲以上成人為1,200円，3歲至12歲兒童為800円，需於指定販售攤位購買指定時段的搭乘票。

由超過30隻電屬性寶可夢驅動的乘坐型設施，可找到皮卡丘、正電拍拍、負電拍拍、托戈德瑪爾、莫魯貝可等。（圖片來源：Yahoo Travel）

造型相當搶眼，離遠就見到。（圖片來源：Yahoo Travel）

PokéPark KANTO亮點 6. 「皮卡皮卡電光閃閃！」：聲光舞台演出 互動性高＋有故事性

從寶可夢訓練家市集一直直行走到盡頭就是草紗道館，將上演結合燈光與音樂演出的表演秀，由皮卡丘與真人表演者共同演出，將氣氛拉滿。演出先以DJ音樂暖場，戴著「黑超」的皮卡丘與舞者一起帶動全場拍手互動炒熱氣氛。隨後，經典造型的皮卡丘從森林現身，與訓練家上演一段小短劇。接著，各種風格的皮卡丘輪流登場，有露出調皮壞笑的、穿著粉紅裙仔並繫上蝴蝶結的、身披閃亮外套的，分別帶來符合造型的專屬舞蹈。表演後段，將迎來一場意想不到的試煉，暫時不劇透太多了，等各位訓練家自行揭曉吧！演出每日四場，分別為上午11時50分、下午1時、下午3時35分、下午4時45分開演，每場約30分鐘，座位分為預約席與整理券指定區域。

不同造型的皮卡丘分別帶來符合造型的專屬舞蹈。（圖片來源：前川貴行）

結合燈光與音樂演出的表演秀，由皮卡丘與真人表演者共同演出，將氣氛拉滿。（圖片來源：前川貴行）

場內裝飾六相當型格。（圖片來源：前川貴行）

PokéPark KANTO亮點 7. 「皮卡布泡泡遊行」：草紗鎮變熱鬧嘉年華 觀賞最佳位置公開

每日下午1時20分及3時55分兩個時段，草紗鎮將上演遊行，身穿嘉年華服裝的皮卡丘與伊布，搭配表演者們，跟隨輕快音樂繞行整個街區進行遊行，路線將從草紗道館開始，順序經過皮卡皮卡大派對、布伊布伊布步遊，最後到達草紗公館作終點，過程中將有滿天夢幻泡泡，又會與觀眾一同舞蹈，猶如置身於一場熱鬧嘉年華。由於團隊會在草紗道館及噴水池企定定表演，記得提早在這兩個位置霸位，當然不要忘記入手配戴髮箍或造型帽等，打卡度Max。

身穿嘉年華服裝的皮卡丘與伊布，搭配表演者們，跟隨輕快音樂繞行整個街區進行遊行。（圖片來源：Yahoo Travel）

團隊會在草紗道館及噴水池企定定表演，記得提早在這兩個位置霸位。（圖片來源：Yahoo Travel）

PokéPark KANTO亮點 8. 「親親寶可夢小屋」：與皮皮、呆呆獸、耿鬼等合照互動

想與寶可夢們合照互動就要去「親親寶可夢小屋」，不同日子可找到不同寶可夢，有機會遇上皮皮、六尾、可達鴨、卡蒂狗、呆呆獸、耿鬼、拉普拉斯、快龍等，能跟他們互動及開心拍照，至於當天會遇到哪一隻，就留待到時揭曉吧！想入場的話，除了「精英訓練家通行證」持有人，均需先拎取整理券才能入店。整理券需通過讀賣樂園入園大門後，透過PokéPark KANTO官方應用程式申請發行，先到先得、每日每人限一次。

「親親寶可夢小屋」，不同日子可找到不同寶可夢，有機會遇上皮皮、六尾、可達鴨、卡蒂狗、呆呆獸、耿鬼、拉普拉斯、快龍等。（圖片來源：PokéPark KANTO）

PokéPark KANTO亮點 9. 「寶可夢中心」：全復機恢復活力

各位訓練家在門前取得精靈球，進入中心內交給寶可夢中心的小姐，看著寶可夢們透過全復機恢復活力的過程，旁邊還有吉利蛋相伴，一定也是這趟旅程中值得紀念的一段篇章。

進入中心內交給寶可夢中心的小姐，看著寶可夢們透過全復機恢復活力的過程。（圖片來源：Yahoo Travel）

寶可樂園：關都 PokéPark KANTO

開業日期：2026年2月5日

地址：東京都稲城市矢野口4015-1讀賣樂園（地圖按此）

票價：

精英訓練家通行證

價格：成人14,000円起／兒童11,000円起／長者13,500円起／傷殘人士11,000円起

訓練家通行證

價格：成人7,900円起／兒童4,700円起／長者7,100円起／傷殘人士4,700円起

網址：按這裡

交通：從京王線「京王讀賣樂園」車站搭乘纜車約5至10分鐘；從小田急線「讀賣樂園前」車站搭乘巴士約10分鐘

