Polo Ralph Lauren限時低至36折！男女裝T-shirt最平$408、Polo衫／恤衫全部$1,000有找！

Polo Ralph Lauren近年受GenZ喜愛，品牌更找來韓國女團aespa成員Winter擔任品牌大使，為品牌注入年輕活力。不少人都會入手Polo Ralph Lauren的Polo衫、T-shirt、恤衫等服飾，但官網價錢普遍由千元起跳，想平價入手的話，Yahoo購物專員有好推介！時尚網購平台ASOS有Polo Ralph Lauren服飾優惠，更有限時優惠碼，折上折後男女裝服飾全部可以$1,000內入手，即睇精選抵買推介！

廣告

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

ASOS - Polo Ralph Lauren女裝優惠頁 ASOS - Polo Ralph Lauren男裝優惠頁

Polo Ralph Lauren Tee最平$408起！官網價58折入手Polo衫

ASOS有不少Polo Ralph Lauren產品優惠，Yahoo購物專員幫大家格價，精選了男女裝最抵買服飾，全部都是$1,000有找！先介紹抵買女裝，私心推介入手品牌人氣polo衫，官網價為$1,590，ASOS折後低至$926，即是官網價58折入手，而折頭最勁的就是Logo Tee，ASOS有限時額外75折優惠，折上折後低至36折就可以買到！男裝優惠都非常吸引，Polo Ralph Lauren恤衫是不少上班一族必買服飾，平時都過千元起跳，ASOS折後低至$579入手黑色間條Logo恤衫！還有不少抵買Polo Ralph Lauren產品，趁有優惠快手下單吧！

Polo Ralph Lauren抵買女裝推介

Polo Ralph Lauren chest print t-shirt in white and blue

輸入優惠碼【LASTCHANCE】即可享額外75折

折上折36折：$645｜65折特價$859原價：$1,322

SHOP NOW

Polo Ralph Lauren chest print t-shirt in white and blue
Polo Ralph Lauren chest print t-shirt in white and blue

Polo Ralph Lauren boxy fit logo t-shirt in white

輸入優惠碼【LASTCHANCE】即可享額外75折

折上折41折：$545｜55折特價$727原價：$1,322

SHOP NOW

Polo Ralph Lauren boxy fit logo t-shirt in white
Polo Ralph Lauren boxy fit logo t-shirt in white

Polo Ralph Lauren sleveless icon logo knitted polo vest in white

輸入優惠碼【LASTCHANCE】即可享額外75折

折上折52折：$928｜71折特價$1,237原價：$1,767

SHOP NOW

Polo Ralph Lauren sleveless icon logo knitted polo vest in white
Polo Ralph Lauren sleveless icon logo knitted polo vest in white

Polo Ralph Lauren cropped icon logo polo in white

7折特價$926｜原價：$1,322官網價：$1,590

SHOP NOW

Polo Ralph Lauren cropped icon logo polo in white
Polo Ralph Lauren cropped icon logo polo in white

Polo Ralph Lauren抵買男裝推介

Polo Ralph Lauren icon logo estate collar slim fit stripe poplin smart shirt in black/white

輸入優惠碼【LASTCHANCE】即可享額外75折

折上折38折：$579｜5折特價$772原價：$1,544

SHOP NOW

Polo Ralph Lauren icon logo estate collar slim fit stripe poplin smart shirt in black/white
Polo Ralph Lauren icon logo estate collar slim fit stripe poplin smart shirt in black/white

Polo Ralph Lauren icon logo stripe pima cotton polo custom fit in white/navy

輸入優惠碼【LASTCHANCE】即可享額外75折

折上折41折：$683｜55折特價$911原價：$1,656

SHOP NOW

Polo Ralph Lauren icon logo stripe pima cotton polo custom fit in white/navy
Polo Ralph Lauren icon logo stripe pima cotton polo custom fit in white/navy

Polo Ralph Lauren chenile logo applique t-shirt in grey marl

輸入優惠碼【LASTCHANCE】即可享額外75折

折上折41折：$408｜56折特價$544原價：$989

SHOP NOW

Polo Ralph Lauren chenile logo applique t-shirt in grey marl
Polo Ralph Lauren chenile logo applique t-shirt in grey marl

Polo Ralph Lauren multi icon logo pima cotton t-shirt in camel marl

輸入優惠碼【LASTCHANCE】即可享額外75折

折上折52折：$519｜7折特價$692原價：$989

SHOP NOW

Polo Ralph Lauren multi icon logo pima cotton t-shirt in camel marl
Polo Ralph Lauren multi icon logo pima cotton t-shirt in camel marl

