Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Polo Ralph Lauren限時低至36折！男女裝T-shirt最平$408、Polo衫／恤衫全部$1,000有找！

Polo Ralph Lauren近年受GenZ喜愛，品牌更找來韓國女團aespa成員Winter擔任品牌大使，為品牌注入年輕活力。不少人都會入手Polo Ralph Lauren的Polo衫、T-shirt、恤衫等服飾，但官網價錢普遍由千元起跳，想平價入手的話，Yahoo購物專員有好推介！時尚網購平台ASOS有Polo Ralph Lauren服飾優惠，更有限時優惠碼，折上折後男女裝服飾全部可以$1,000內入手，即睇精選抵買推介！

ASOS - Polo Ralph Lauren女裝優惠頁 ASOS - Polo Ralph Lauren男裝優惠頁

Polo Ralph Lauren Tee最平$408起！官網價58折入手Polo衫

ASOS有不少Polo Ralph Lauren產品優惠，Yahoo購物專員幫大家格價，精選了男女裝最抵買服飾，全部都是$1,000有找！先介紹抵買女裝，私心推介入手品牌人氣polo衫，官網價為$1,590，ASOS折後低至$926，即是官網價58折入手，而折頭最勁的就是Logo Tee，ASOS有限時額外75折優惠，折上折後低至36折就可以買到！男裝優惠都非常吸引，Polo Ralph Lauren恤衫是不少上班一族必買服飾，平時都過千元起跳，ASOS折後低至$579入手黑色間條Logo恤衫！還有不少抵買Polo Ralph Lauren產品，趁有優惠快手下單吧！

Polo Ralph Lauren抵買女裝推介

Polo Ralph Lauren chest print t-shirt in white and blue

輸入優惠碼【LASTCHANCE】即可享額外75折

折上折36折：$645｜ 65折特價 ： $859 ｜ 原價：$1,322

SHOP NOW

Polo Ralph Lauren chest print t-shirt in white and blue

Polo Ralph Lauren boxy fit logo t-shirt in white

輸入優惠碼【LASTCHANCE】即可享額外75折

折上折41折：$545｜ 55折特價 ： $727 ｜ 原價：$1,322

SHOP NOW

Polo Ralph Lauren boxy fit logo t-shirt in white

Polo Ralph Lauren sleveless icon logo knitted polo vest in white

輸入優惠碼【LASTCHANCE】即可享額外75折

折上折52折：$928｜ 71折特價 ： $1,237 ｜ 原價：$1,767

SHOP NOW

Polo Ralph Lauren sleveless icon logo knitted polo vest in white

Polo Ralph Lauren cropped icon logo polo in white

7折特價：$926｜ 原價：$1,322 ｜ 官網價：$1,590

SHOP NOW

Polo Ralph Lauren cropped icon logo polo in white

Polo Ralph Lauren抵買男裝推介

Polo Ralph Lauren icon logo estate collar slim fit stripe poplin smart shirt in black/white

輸入優惠碼【LASTCHANCE】即可享額外75折

折上折38折：$579｜ 5折特價 ： $772 ｜ 原價：$1,544

SHOP NOW

Polo Ralph Lauren icon logo estate collar slim fit stripe poplin smart shirt in black/white

Polo Ralph Lauren icon logo stripe pima cotton polo custom fit in white/navy

輸入優惠碼【LASTCHANCE】即可享額外75折

折上折41折：$683｜ 55折特價 ： $911 ｜ 原價：$1,656

SHOP NOW

Polo Ralph Lauren icon logo stripe pima cotton polo custom fit in white/navy

Polo Ralph Lauren chenile logo applique t-shirt in grey marl

輸入優惠碼【LASTCHANCE】即可享額外75折

折上折41折：$408｜ 56折特價 ： $544 ｜ 原價：$989

SHOP NOW

Polo Ralph Lauren chenile logo applique t-shirt in grey marl

Polo Ralph Lauren multi icon logo pima cotton t-shirt in camel marl

輸入優惠碼【LASTCHANCE】即可享額外75折

折上折52折：$519｜ 7折特價 ： $692 ｜ 原價：$989

SHOP NOW

Polo Ralph Lauren multi icon logo pima cotton t-shirt in camel marl

