Polo Ralph Lauren低至3折！「人間Polo」Sana、舒華加持麻花Polo $696起、恤衫$870

Polo Ralph Lauren作為美式經典時尚的代表品牌，以優雅休閒的設計風格聞名全球。其標誌性的Polo恤與簡約剪裁，長年深受明星與潮人喜愛。 想入手經典Polo Ralph Lauren單品的好時機來了！NET-A-PORTER推出限時優惠，低至3折即可帶走精選Polo服飾，連「人間Polo」Sana與Krystal都愛穿的麻花Polo，只需$696起，恤衫更只要$870。高質感設計搭配親民價，絕對是時尚迷和潮人們不能錯過的入手機會。

即睇Polo Ralph Lauren最新優惠

美式經典時尚的永恆象徵

Polo Ralph Lauren由美國設計師Ralph Lauren於1967年創立，初以領帶設計起家，是美式經典時尚的代表。憑藉優雅又休閒的設計美學，品牌享譽全球時尚界。最具標誌性的單品是Polo恤，搭配經典「馬球小馬」Logo，成為跨世代的時尚象徵。除了服飾，品牌更延伸至香水、家居與高端系列Purple Label，並曾成為溫布頓網球錦標賽的官方服裝品牌，展現其在國際舞台上的影響力。

從韓流偶像到銀幕傳奇 Polo Ralph Lauren的跨界影響力

Polo Ralph Lauren長年受到眾多明星與偶像的青睞，韓流偶像如TWICE的 Sana與f(x)的Krystal，因常以Polo Ralph Lauren造型亮相，被粉絲稱為「人間Polo」，帶動品牌在亞洲市場的高人氣，進一步鞏固在年輕族群中的影響力。aespa成員Winter更在2023年成為韓國區品牌大使，演繹秋冬系列與Polo ID手袋，掀起話題。Hollywood方面，品牌早期便與電影產業緊密連結，曾為電影《大亨小傳》設計服裝，Robert Redford的造型更成為經典，進一步奠定Polo Ralph Lauren在時尚與文化領域的地位。

明星加持 韓女團愛牌Polo Ralph Lauren低至3折必收

Polo恤衫以高品質棉料與精緻剪裁著稱，設計涵蓋條紋、格紋與純色款式，胸前繡有經典「馬球小馬」Logo，無論搭配西裝展現正式感，或單穿營造休閒氛圍，都能輕鬆駕馭，是跨場合的百搭必備。Polo ID手袋則將馬術元素融入現代設計，以義大利全粒面皮革打造，細節包括馬術縫線與Pony小馬標誌，兼具時尚造型與實用收納，近年更成為時尚圈熱捧爆款。至於麻花毛衣，立體紋理與柔軟材質相結合，既保暖又易於搭配，是秋冬季節不可或缺的經典單品。現在這些人氣Polo單品都能以超抵價入手，因為NET-A-PORTER正推出限時優惠，Polo Ralph Lauren低至3折，不用$1000就能擁有Sana、Winter、Krystal的愛牌，粉絲們絕對不能錯過！

Open-back draped satin gown

3折後：$1,629， 原價：$5,430

SHOP NOW

Open-back draped satin gown

Frayed paneled denim midi skirt

4折後：$1,076， 原價：$2,690

SHOP NOW

Frayed paneled denim midi skirt

Polo ID embellished textured-leather shoulder bag (Light Blue)

5折後：$1,950， 原價：$3,900

SHOP NOW

Polo ID embellished textured-leather shoulder bag (Light Blue)

Polo Play medium textured leather-trimmed cotton-canvas tote (Ecru)

5折後：$1,950， 原價：$3,900

SHOP NOW

Polo Play medium textured leather-trimmed cotton-canvas tote (Ecru)

Appliquéd cotton-blend satin bomber jacket

5折後：$2,733， 原價：$5,466

SHOP NOW

Appliquéd cotton-blend satin bomber jacket

Cable-knit cotton polo shirt (Navy)

6折後：$696， 原價：$1,159

SHOP NOW

Cable-knit cotton polo shirt (Navy)

Embroidered cotton-blend corduroy shirt (Forest green)

6折後：$870， 原價：$1,449

SHOP NOW

Embroidered cotton-blend corduroy shirt (Forest green)

Embroidered striped cotton-poplin shirt (Blue)

6折後：$870， 原價：$1,449

SHOP NOW

Embroidered striped cotton-poplin shirt (Blue)

