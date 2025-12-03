宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
Polo Ralph Lauren低至3折！「人間Polo」Sana、舒華加持麻花Polo $696起、恤衫$870
NET-A-PORTER火熱優惠，Polo Ralph Lauren精選服飾低至3折，質感滿分、價格超抵，即睇優惠：
Polo Ralph Lauren作為美式經典時尚的代表品牌，以優雅休閒的設計風格聞名全球。其標誌性的Polo恤與簡約剪裁，長年深受明星與潮人喜愛。 想入手經典Polo Ralph Lauren單品的好時機來了！NET-A-PORTER推出限時優惠，低至3折即可帶走精選Polo服飾，連「人間Polo」Sana與Krystal都愛穿的麻花Polo，只需$696起，恤衫更只要$870。高質感設計搭配親民價，絕對是時尚迷和潮人們不能錯過的入手機會。
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
美式經典時尚的永恆象徵
Polo Ralph Lauren由美國設計師Ralph Lauren於1967年創立，初以領帶設計起家，是美式經典時尚的代表。憑藉優雅又休閒的設計美學，品牌享譽全球時尚界。最具標誌性的單品是Polo恤，搭配經典「馬球小馬」Logo，成為跨世代的時尚象徵。除了服飾，品牌更延伸至香水、家居與高端系列Purple Label，並曾成為溫布頓網球錦標賽的官方服裝品牌，展現其在國際舞台上的影響力。
從韓流偶像到銀幕傳奇 Polo Ralph Lauren的跨界影響力
Polo Ralph Lauren長年受到眾多明星與偶像的青睞，韓流偶像如TWICE的 Sana與f(x)的Krystal，因常以Polo Ralph Lauren造型亮相，被粉絲稱為「人間Polo」，帶動品牌在亞洲市場的高人氣，進一步鞏固在年輕族群中的影響力。aespa成員Winter更在2023年成為韓國區品牌大使，演繹秋冬系列與Polo ID手袋，掀起話題。Hollywood方面，品牌早期便與電影產業緊密連結，曾為電影《大亨小傳》設計服裝，Robert Redford的造型更成為經典，進一步奠定Polo Ralph Lauren在時尚與文化領域的地位。
明星加持 韓女團愛牌Polo Ralph Lauren低至3折必收
Polo恤衫以高品質棉料與精緻剪裁著稱，設計涵蓋條紋、格紋與純色款式，胸前繡有經典「馬球小馬」Logo，無論搭配西裝展現正式感，或單穿營造休閒氛圍，都能輕鬆駕馭，是跨場合的百搭必備。Polo ID手袋則將馬術元素融入現代設計，以義大利全粒面皮革打造，細節包括馬術縫線與Pony小馬標誌，兼具時尚造型與實用收納，近年更成為時尚圈熱捧爆款。至於麻花毛衣，立體紋理與柔軟材質相結合，既保暖又易於搭配，是秋冬季節不可或缺的經典單品。現在這些人氣Polo單品都能以超抵價入手，因為NET-A-PORTER正推出限時優惠，Polo Ralph Lauren低至3折，不用$1000就能擁有Sana、Winter、Krystal的愛牌，粉絲們絕對不能錯過！
Open-back draped satin gown
3折後：$1,629，
原價：$5,430
Frayed paneled denim midi skirt
4折後：$1,076，
原價：$2,690
Polo ID embellished textured-leather shoulder bag (Light Blue)
5折後：$1,950，
原價：$3,900
Polo Play medium textured leather-trimmed cotton-canvas tote (Ecru)
5折後：$1,950，
原價：$3,900
Appliquéd cotton-blend satin bomber jacket
5折後：$2,733，
原價：$5,466
Cable-knit cotton polo shirt (Navy)
6折後：$696，
原價：$1,159
Embroidered cotton-blend corduroy shirt (Forest green)
6折後：$870，
原價：$1,449
Embroidered striped cotton-poplin shirt (Blue)
6折後：$870，
原價：$1,449
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
相關文章：聖誕禮物隨時贏TOTEME價值$7,900手袋！Yahoo獨家活動，登記NET-A-PORTER新會員即攞$300
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
聖誕禮物：
聖誕禮物2025｜劉雯同款TOTEME手袋萬元內搶？「靜奢頂流品牌」Krystal都愛上的實用禮物低至$1,7XX
聖誕禮物許願心理測驗，你是「品味型」還是「實務型」？第1直覺選最愛圖片，測出你選禮物時的真實個性
其他人也在看
2025 Roger Vivier波鞋推薦｜經典方扣波鞋是永不過時歡式！10對舒服又奢華的RV波鞋
Roger Vivier的方扣波鞋是經典方式，不少女士都喜愛穿着，除了設計優雅，更重要的是其舒適耐穿的特性，是奢華與優雅的必備鞋履。今次ELLE精選了10對RV波鞋，看看有沒有你的心頭好吧！ Juan Naharro Gimenez/Getty Images for The Extreme CollectionRoger Vivier的經典方扣波鞋紅甚麼？在不少名媛、時尚女星的休閑造型中，我們很常看到她們穿着Roger Vivier的方扣波鞋，到底方扣象徵着甚麼？Roger Vivier於1965年首次推出Buckle方扣，最初設計靈感源自侯爵夫人鞋履上的大型搭扣，被視為「足部上的珠寶」。及後進行了現代化的改造，Roger Vivier創造出一種獨特的超大矩形造型，幾乎覆蓋了整個鞋面的方扣，就成為了品牌的經典元素。Edward Berthelot/Getty Images隨著時尚潮流的演變，Roger Vivier將其標誌性的方扣設計融入運動鞋中，創造出結合運動風格與奢華元素的「方扣波鞋」。這款鞋款完美融合了品牌的高雅風格與運動休閒感，深受大眾喜愛；經典的方扣波鞋固然受歡迎，但除此之外ELLE.com.hk ・ 1 天前
北角酒樓「零蟹膏」長腳蟹 經理態度惡劣 食客：食到要報警！
近日，有食客於 Facebook「香港酒樓關注組」發帖，怒斥北角一酒樓出品有問題，而且服務質素都極為惡劣。事主指自己點了酒樓宣傳的阿拉斯加長腳蟹，不但上碟時質素嚴重不符期望，甚至因處理手法與態度問題而最終驚動警方，帖文一出隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 2 小時前
「音樂女神」海兒街頭被野生捕獲 皮膚白到反光 網民： 生圖還是好漂亮！
現年28歲的「音樂女神」海兒（原名陳海兒，Hedy Chan）是新晉女高音歌唱家，因擔任《中年好聲音3》的評審而為人熟悉Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
Angelababy素顏接兒子放學！穿百元外套融入家長群 母子牽手回家畫面超溫馨
近期，上海許多網友都分享在校門口目擊Angelababy素顏接8歲兒子小海綿放學，身穿灰色平價外套配上休閒褲，加上彎腰聽孩子說話的互動，畫面親切又接地氣，瞬間登上熱搜。姊妹淘 ・ 20 小時前
Uniqlo「海豹針織衫」意外爆紅！JW Anderson聯名，脆友分享上身圖效果原來是這樣
近期在有一件由 UNIQLO 與英國設計師 Jonathan Anderson (JW Anderson) 合作推出的針織單品，最近因為網友的創意聯想，在 Threads 上成為熱話。有位網友試穿後的有趣留言，戲稱為「海豹衫」，結果短短三天內狂收 17 萬讚！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
王嘉爾Jackson Wang太敢言嚇親主持！直率個性圈粉，自爆自己解決生理需要、「擇偶條件」感覺為先：係個人就得啦！
王嘉爾 Jackson Wang 登上 TVB 接受訪問，大爆擇偶條件與自己也有生理需要，對比起傳統不敢多提感情事的「韓國偶像」，直率又敢言的個性實在太圈粉了，隨即引起網民瘋狂討論！Yahoo Style HK ・ 43 分鐘前
日網瘋傳拋售7兆日元中國債報復傳言 專家斥自尋死路
日本網路上瘋傳一則傳言指日本打算在 11 月拋售 7 兆日元的中國國債來打擊中國經濟，該話題迅速衝上雅虎熱搜，日本網友一片叫好，但專家指出，只要稍加分析，便能發現其中漏洞百出。 從數據來看，日本財務省 2025 年 6 月時公佈的數據顯示，日本持有的中國國債約 110 億美元，鉅亨網 ・ 1 天前
消委會｜9款米製麵食檢出砒霜！米線肥過白飯？呢款即食河粉不含脂肪
米線、米粉、河粉等米製麵食是香港人常見的主食之一，有些人更認為這些米製麵食比白飯更易減肥跟健康，消委會這次就測試了市面上30款米製麵食樣本，結果顯示逾8成半樣本（26款）檢出金屬污染物鎘、鉻或無機砷（砒霜）！當中更有產品的鈉檢出量比標示值高逾41倍！Yahoo Food ・ 1 天前
廣福邨廣禮樓有男子從高處墮下 當場身亡 位處宏福苑對面︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔廣禮樓昨日（1 日）晚上有人從高處墮下死亡。據了解，晚上 10 時半一名男子從高處飛墮地面，倒臥宏福苑與廣福邨之間的地面，救護人員到場後證實男子當場身亡。Yahoo新聞 ・ 1 天前
劉松仁激罕分享錯綜複雜家庭背景 坦承曾冷待媽媽長達30年感愧疚
劉松仁為70年代TVB一線小生，曾出演《無業樓民》、《大時代》《名媛望族》及《華麗轉身》等劇集，不過自2015年拍畢TVB劇集《華麗轉身》就減少幕前工作。由於劉松仁近年並冇出席公開活動，亦冇參與劇集演出，曾傳出中風之傳聞；不過，劉松仁曾於去年作出回應，暗指相關報導失實，又分別現身深圳影迷聚會、與米雪、胡楓等藝人朋友聚會，打破傳聞。日前，劉松仁接受聖瑪加利大堂訪問，激罕分享與媽媽嘅母子感情，表示自己曾對媽媽不孝長達三十年。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
【萬寧】今日出位價（只限03/12）
萬寧今日出位價50惠天然海藻染髮護髮膏低至$119.9/件，含5種天然海藻精華，配合4重滋養成分，染髮同時養潤髮絲，達至焗油效果，染後髮絲不乾旱，更柔順有光澤。YAHOO著數 ・ 48 分鐘前
【Aeon】周三新鮮日（只限03/12）
今日係AEON周三新鮮日，精選多款TOPVALU產品、新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有灣仔碼頭湯圓(黑芝麻/花生) $15/2件、去骨鯖魚 $18/2包、雀巢Mega 榛子朱古力雪條 (多件裝) $20、智利車厘子(約250g) $32.5！YAHOO著數 ・ 1 小時前
大埔宏福苑五級火｜父母痛失養老屋入住酒店 包食宿送問候禮包 女兒感恩：佢地好似重樂觀過我
大埔宏福苑五級大火後，許多受影響居民仍在適應突如其來的轉變。近日，有網民於 Threads 分享父母獲安排入住信和集團提供的酒店暫住的經過，字裡行間滿是心驚後的感恩。帖文一出，不少網民亦留言送上安慰與鼓勵，不少人亦大讚伸出援手的信和集團。Yahoo Food ・ 1 天前
宏福苑五級火 ⎮ 葉劉批官員竹棚主因論轉移視線、找代罪羔羊 「對不起逝者及家屬」
在世紀大火發生翌日，政務司司長陳國基會見傳媒時主動提出，推進金屬棚架取代竹棚，理由是竹棚「在耐燃方面始終不及金屬棚架」。其言論引發輿論，指政府意圖將大火矛頭指向竹棚。行政會議成員葉劉淑儀今日（2 日）在報章撰文，批評政府不應在未有確切定論下將起火原因歸咎竹棚，認為是轉移視線，而且是找代罪羔羊的思維，對不起死者與家屬。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
前港男梁裕恆曾任消防員 Threads出PO「每次出車都好興奮」被網民炮轟不恰當
大埔宏福苑於11月26日發生大火造成嚴重傷亡，無數市民失去居所，引起全球關注。全港市民都非常感謝消防員英勇無畏，奮不顧身地滅火及救人，而2016落選港男梁裕恆亦曾做過消防員，近日喺社交網站出PO分享自己曾參與2016年牛頭角迷你倉大火嘅救援行動，其言論被網民炮轟。佢喺事隔一日後發文道歉，不過之後又del走道歉PO。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
黃潔琪去閨蜜婚禮保守變低胸 澎湃去飲上下Chok
【on.cc東網專訊】馬來西亞女神黃潔琪（Miko）樣子甜美，加上擁有一副驕人身材，又毫不吝嗇不時於社交網派福利，故深受粉絲愛戴。近日Miko出席相識了10多年的好閨蜜婚禮，並在社交平台晒出兩人拍攝的轉場影片，寫道：「從校服到婚紗，我世界上最最最最最要好的閨蜜結東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
晚吹－怨女俱樂部 ｜ 袁嘉敏親上節目澄清多年誤解 剖白私生活坦言未試過「正式」拍拖
今晚播出的節目邀請到香港女藝人袁嘉敏擔任嘉賓，親自拆解多年來困擾她的各種傳聞與誤解。節目一開始，余迪偉便笑言要「查證真偽」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
雙手插袋風波 傳劉勁松晤日官員後赴大連視察日企
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論引發外交風波，中國外交部亞洲司長劉勁松早前在北京與日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰會面後，被媒體拍到雙手插袋，引發議論。日媒周日（11月30日）引述消息報道，會後劉勁松立即前往遼寧省大連市視察，安撫當地的日企。on.cc 東網 ・ 21 小時前
李美慧罕晒坐飛機頭等艙照片惹粉絲驚嘆 與富豪老公相差25年曾不被睇好
有「御用宮女」之稱嘅李美慧於2018年嫁畀大25歲嘅百億富商曾文豪，婚後先後誕下一女一子，選擇淡出鎂光燈，專注家庭生活。身為百億豪門媳婦嘅李美慧從不張揚，絲毫不炫富，更不時帶孩子去茶餐廳用餐。然而，李美慧喺日前於社交平台罕晒搭乘飛機頭等艙嘅照片；照片中，李美慧身處飛機頭等艙，悠閒地看著電影，面前擺滿精緻果盤和魚子醬，寫道：「Hi Dubai。」引來粉絲驚嘆。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
宏福苑大火後 買樓信仰遇上重大考驗
宏福苑大火震撼全球，火災背後一連串物業管理、維修問題，成為連日來的港人關注點，更令多年來支撐港樓的「買樓信仰」遇上重大考驗，甚至有機會「質變」為「租樓信仰」。Yahoo 地產 ・ 18 小時前