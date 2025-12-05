宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
Polo Ralph Lauren 攜手 New Era 推出全新聯乘帽款系列
當中包括以燈芯絨打造的 9FORTY。
重點摘要
Polo Ralph Lauren 與 New Era 再度攜手，推出以 39THIRTY 與 9FORTY 帽款為核心、向 New York Yankees 致敬的聯乘系列
焦點款式採用米白色燈芯絨面料，搭配灰色 Cooperstown 標誌，並綴以 Yankees 與 Polo Ralph Lauren 馬球圖案徽章
39THIRTY 款式在帽簷上加入 Ralph Lauren 簽名刺繡細節，系列將於 12 月 6 日經由 New Era Japan 正式發售
Polo Ralph Lauren 與 New Era 再度攜手推出聯乘系列，今次主打 39THIRTY 與 9FORTY 兩款帽型，向 New York Yankees 的經典傳奇致敬。
系列之中最矚目的是一頂以米白色燈芯絨打造的 9FORTY，帽前中央繡上灰色 Cooperstown 標誌，帽後則點綴 Yankees 與 Ralph Lauren 馬球圖案徽章，並配有皮革背帶與銀色金屬扣以調校貼合度；同款亦推出經典海軍藍版本，沿用相同細節配置。
另一方面，兩頂 39THIRTY 則分別以海軍藍與墨綠示人，延續相同的徽章配置，但不設背帶設計，並在帽簷上額外加入 Ralph Lauren 簽名刺繡作點題。
Polo Ralph Lauren x New Era 聯乘系列將於 12 月 6 日經由 New Era Japan。
