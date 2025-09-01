Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Polo Shirt憑什麼成為街頭新寵？2025秋冬衣櫥必備，從經典到Oversize、短身、條紋學習穿出高級感

過往的 Polo Shirt，常被視為「正經」、「有點老派」的衣櫥必備，甚至帶點學院風格的印象。但近年潮流興起一股懷舊熱，將這件看似平凡的單品推回時尚舞台。無論是在國際時裝週的秀場，還是街頭的穿搭場景，Polo Shirt 都以全新姿態出現，成為 2025 秋冬不可或缺的 must-have item。無論是經典純色還是搶眼橫間款式，這股熱潮證明了一件事：有時候，最簡單的單品反而擁有最大的變化空間。

Polo Shirt 憑什麼成為街頭新寵？

從去年開始，歐美時尚媒體已不斷吹奏着 Rugby Shirt 與 Polo Shirt 的回潮。主要源於 runway 和街頭的雙重推動。在各大時裝週，如 哥本哈根春季 2025 和 倫敦時裝週，設計師頻頻將 Polo Shirt 融入系列中，街頭拍攝也捕捉到不少人以 Polo Shirt 作為主角，再加上運動風潮持續發酵，從去年的足球衫熱潮延伸到今年的 rugby shirt 風格， Polo Shirt 自然成為下一個焦點。加上近年 preppy style 復興，令這種帶點學院風的單品重新受到注目。

(Getty Images)

說到品牌推動， Ralph Lauren 當然是經典代表，但真正令 Polo Shirt 變得炙手可熱的，卻是一眾 luxury brands 的重新演繹。 Miu Miu 將它變成 oversized 的時髦單品， Loewe 推出的藍紅橫間款式更同時被 Rihanna 和 Hailey Bieber 穿上身。 The Row 用淡粉紅 cashmere 打造出 luxury polo， Dries Van Noten 則加入 lace 細節和拉長下擺。這些設計師品牌的加持，令 Polo Shirt 徹底擺脫「老土」標籤。

特別值得一提的是，橫間款式在今季異常受歡迎。相比純色款式的保守安全，橫間 Polo Shirt 多了一份玩味及復古感。無論是經典的海軍藍配白色，還是大膽的粉紅配綠色組合，這些條紋設計令整體造型更有層次。哥本哈根時裝週上都出現了不少，完全打破了 Polo Shirt 只能 casual wear 的定律。

(Getty Images)

2025 秋冬 Polo Shirt 的多變造型法則

踏入 2025 秋冬，Polo Shirt 的變奏更為豐富。最明顯的趨勢是 Oversize Polo Shirt，鬆身的設計既舒適，又能塑造隨性氛圍。配上闊腳褲或運動鞋，輕鬆打造出 effortless chic 的感覺。相反，短身 Polo Shirt 則大受年輕一代歡迎，尤其適合配高腰裙或牛仔褲，突出俐落比例。

(Getty Images)

而在材質與設計上，各品牌都展現不同方向：羊毛、針織質感的 Polo Shirt 更適合秋冬穿著，保暖之餘亦帶出一種 refined casual 的氣息。條紋與拼色依然是大熱，而 Ralph Lauren、Lacoste 等經典品牌則持續推出經典款，Hermès 與 Dior 等高端品牌則加入意想不到的布料拼接，讓 Polo Shirt 從日常走向高級場合。

(Getty Images)

配搭方面，層次感是關鍵。將 Polo Shirt 套在 roll-neck 上衣外，或與 trench coat、皮革外套混搭，都能瞬間提升造型感。而對於喜歡簡單風格的人，一件素色 Polo Shirt 配牛仔褲與 loafers，已經夠簡潔俐落。換句話說，Polo Shirt 在 2025 秋冬的魅力，就在於它既能迎合日常需要，又能隨意轉換場景，從辦公室到週末出遊都合用。

(Getty Images)

Miu Miu logo-embroidered cotton polo shirt

價錢：$8,700

SHOP NOW

Miu Miu logo-embroidered cotton polo shirt

Miu Miu striped polo top

價錢： $16,000

SHOP NOW

Miu Miu striped polo top

Miu Miu striped half-zip polo shirt

價錢：$15,000

SHOP NOW

Miu Miu striped half-zip polo shirt

LOEWE Short sleeve polo sweater in cashmere and silk

價錢：$12,100

SHOP NOW

LOEWE Short sleeve polo sweater in cashmere and silk

LOEWE Trapeze polo in cotton

價錢：$4,800

SHOP NOW

LOEWE Trapeze polo in cotton

Lacoste ribbed-knit polo shirt

價錢：$1,569

SHOP NOW

Lacoste ribbed-knit polo shirt

Polo Ralph Lauren short-sleeve polo shirt

價錢：$1,272

SHOP NOW

Polo Ralph Lauren short-sleeve polo shirt

UNIQLO 男女通用 Dry Polo 衫 [短袖] 478788

價錢：$149

SHOP NOW

UNIQLO 男女通用 Dry Polo 衫 [短袖] 478788

UNIQLO 女裝 Merino POLO 領針織衫 478333

價錢：$199

SHOP NOW

UNIQLO 女裝 Merino POLO 領針織衫 478333

Levi’s Blue Tab藍旗系列帥氣登場！每寸都是日本工藝，牛仔控秋裝必搶

