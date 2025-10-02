靈長類動物學家珍古德逝世終年 91 歲 黑猩猩研究震撼學術界
全台最大POP MART落戶桃園！巨型CRYBABY蛋糕打卡位＋必買限定IP系列商品
繼上個月在曼谷ICONSIAM開設全球最大旗艦店之後，POP MART最近於桃園華泰名品城二期開設全台灣最大商場門市，位置寬敞，僅次於西門町旗艦店。店內集結多款人氣IP商品，從經典盲盒到周邊玩具一應俱全，而且我更有限定開賣款式，當然少不了多個打卡位，作為粉絲必定要把握機會朝聖一番。
超大空間＋驚壴打卡位
POP MART華泰名品城新店以約4,270呎的寬廣空間打造，為全台最大商場門市，僅次於台北西門旗艦店。店舖採用木質元素，設計以森林劇場為靈感，其中最矚目的絕對是店中間的「THE MONSTERS毛絨牆柱」，巨型樹幹概念加上毛絨材質，環繞展示LABUBU與THE MONSTERS系列角色公仔，彷彿走進童話世界一樣。
除了毛絨牆柱，店內亦設置兩大必拍裝置：「CRYBABY愛神的眼淚系列—甜在一起」巨型蛋糕裝置，粉紅色調配搭甜品造型，影相效果一流。另一個打卡位則是「泡泡瑪特小手拉小手系列-只看得見你」兩個場景都超級療癒，粉絲們記得預留時間慢慢影相。
限定商品搶先睇 三大積木系列最齊全
開幕期間推出多款限定商品，當中最受注目的就是「THE MONSTERS前方高能系列-糖膠毛絨掛件盲盒」，以及「CRYBABY豹豹貓貓系列糖膠毛絨掛件盲盒」採用刮刮卡方式售賣。MEGA系列珍藏款包括MEGA SPACE MOLLY 1000% Jon Burgerman、MEGA SPACE MOLLY 1000%百樂門等。店內展示全台最齊全的積木系列商品，THE MONSTERS、DIMOO同ZSIGA三大系列一次過睇晒。熱賣IP包括星星人、Crybaby、Labubu、Molly、Skullpanda、Kubo等，各款盲盒同周邊商品應有盡有。
POP MART桃園華泰店
地址：桃園市中壢區春德路189號（華泰名品城二期）( 地圖 )
營業時間：星期一至星期四 11am-9pm/ 星期五至星期日11am-10pm
交通： 高鐵桃園站6號出口正對面、桃園國際機場捷運A18站2號正出口
更多相關文章：
國際牌｜運輸署推出「國際牌」自助申請服務！最快1小時取證 即睇申請方法、每日限額、服務站地址
台灣旅遊｜米芝蓮級早餐店阜杭豆漿外賣到酒店！不用早起、免排隊 悠閒享受豐盛早餐鹹豆漿油條
台灣旅遊｜台中新酒店推介5選！住進「大人味玩具店」、欣賞草悟道景觀、鄰近台中火車站
高雄新酒店2025｜高雄酒店人均低至$206.9！南台灣首間日系五星級酒店、親子必住IKEA鯊鯊主題房/滑梯家庭房
郵輪旅遊一價全包！「領航星號」暑假香港出發台灣高雄/日本沖繩/越南 海景房每晚人均只要$751.1起
台灣抽獎再延長！把握最後機會 台北/台中/高雄旅行有機會贏新台幣5,000！即睇登記及領取方法｜台灣福利金2025
台北好去處｜台灣年輕人都在逛的最新蒲點—中山站赤峰街全攻略！美式復古打卡cafe、超綿古早味茶味刨冰、菲林相機寫真館
台北新商場｜日本LaLaport登陸台北南港！逾300個品牌進駐、2大美食廣場 台灣首間哈利波特專賣店、逾6,000平方米兒童職業體驗樂園
台灣旅遊｜台中最新「梧棲中港夜市」！佔地逾7萬呎、集結逾200間攤位 必食當地人氣「閃電李家炸雞」、九記煎餃水煎包
台灣旅遊｜全台最大綜合購物中心2026年開幕！24小時營業 集全亞洲最大美食廣場/戲院/國際五星酒店於一身
無印良品首間手搖茶飲店登場！選用台灣茶葉製作10款限定茶飲 包括成人限定清酒系列
跟《國家地理雜誌》遊台灣！別只去夜市，一起探索5大隱藏版生態秘境：千年紅檜、亞熱帶雨林
台灣網民票選10大不想再去城市！韓國竟成No.1、香港也意外入榜
台北新商場「Dream Plaza」開幕！全球最大Starbucks、24小時旗艦書店、餐廳最夜開至凌晨
其他人也在看
西貢橋咀洲婦人行山跌倒 頭傷由直升機送院
【on.cc東網專訊】西貢有行山人士受傷。今晨(10月1日)11時31分，一名姓陳(65歲)婦人，在橋咀洲行山時意外跣腳跌倒，導致頭部受傷，其他行山人士發現代為報案。on.cc 東網 ・ 21 小時前
台灣人搭飛機「1習慣」連空姐都說讚！過來人點頭：好處很多
新冠疫情改變了許多人的生活習慣，其中戴口罩文化在台灣特別顯著。近日一名經常出國的網友觀察到，不論是在飛機上或抵達國外，都能看到台灣旅客戴著口罩，引發熱烈討論。更有空服員現身說法指出，由於飛機環境衛生不食尚玩家 ・ 45 分鐘前
伍富橋太太Shirley節目奪獎後被樂翊榆訪問惹怒 爆喊回應：希望你可以學識道歉兩個字點樣寫
HOY TV飲食節目《領廚爭霸戰》日前播畢，伍富橋太太Shirley於節目中奪得亞軍及「最強廚神」的，樂翊榆近日受訪時曾直言「原來HOY TV是這麼公平的」，隨即惹怒Shirley。Shirley爆喊開Live，又撰文回應樂翊榆。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
UNIQLO x NEEDLES破天荒聯名！經典蝴蝶運動褲$300有找，10.31開賣必搶
在毫無預告之下，UNIQLO 突然宣佈與日本品牌 NEEDLES 推出全新聯乘系列，消息一出，立即在社交平台瘋狂洗版。Yahoo Style HK ・ 19 小時前
李根興：沒有銀行肯借錢給我！ 變招full pay出擊 望成「新舖王」
「Physically well, financially terrible.」盛匯商舖基金創辦人李根興以這金句來形容自己及旗下基金的現況，可謂非常貼切。他接受本報專訪時坦言，面對香港零售市道持續低迷，商舖價格大幅回落，基金被傳不穩，現階段「已經沒有銀行肯借錢給我」。然而，不同於其他「舖王」在逆市中投降、破產、銷聲匿跡，他表示仍然想迎難而上，計劃在艱難市況下「full pay」出擊，或許能成就撈底「新舖王」。信報財經新聞 ・ 7 小時前
何伯認向途人噴殺蟲水襲擊罪成 求情指何太已離開兼積蓄被子女「攞晒」
因接受電視台訪問、爆出與子女爭產而成為名人的77歲「何伯」，今年5月與何太在屯門港鐵兆康站與一名婦人爭執，何伯當場噴殺蟲水，令婦人需送院治理。何伯在警誡下聲稱當時被罵「過街老鼠」，因一時衝動而犯案，他今日（9月30日）在屯門裁判法院承認一項襲擊罪，獲准保釋候判。辯方求情時透露何伯最新狀況，表示何太已經離開，而何伯的積蓄遭子女「攞晒」，他目前住在老人院，現已從案中得到教訓，望能判罰款或緩刑。署理主任裁判官表明會考慮所有判刑選項，包括即時監禁，案件押後至10月21日判刑。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Jisoo變身「森林公主」為Dior大騷定裝！春夏2026準備登場，牛油果綠晚裝美如仙子
BLACKPINK Jisoo作為Dior全球大使，公開了試裝片段，為即將於10月1日巴黎舉行的Dior春夏2026時裝秀暖身！Yahoo Style HK ・ 1 天前
34歲《單身即地獄》車炫承積極抗血癌！貪靚型男掉髮仍微笑面對，親自剃光頭正面宣告：我會克服一切，變得更強大、更溫暖
《單身即地獄》第一季參演者及「宣美御用舞者」車炫承驚爆患上血癌！憑健碩身材及舞台魅力而走紅的車炫承，親自透露 6 月因急病送院，竟被診斷出患上血癌（白血病），讓大家十分震驚！Yahoo Style HK ・ 1 天前
「向家破產」傳聞登熱搜 向太直播反擊：珠寶豪宅還在 向佐：說話的人請有點底線
影壇大亨向華強家族向來富貴，坐擁數以億元計資產，但其子向佐近年多次捲入風波，早前更被澳門美高梅賭場起訴追討140萬港元，加上向太陳嵐積極直播帶貨，故網上不斷傳出「向家陷入財困」、「全家破產」等說法，而近日「向家是不是破產了」更登上微博熱搜，謠言愈傳愈廣。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
政府關門倒數 特朗普威脅永久解雇75萬聯邦員工
美國政府停擺午夜倒數計時，分析師預測民主黨和共和黨難在最後關頭達成協議。經濟學家警告將對家庭財務造成廣泛衝擊，從聯邦員工薪資延遲、房貸申請受阻，到旅遊計畫受影響，停擺時間越長傷害越大。鉅亨網 ・ 1 天前
朱茵為「紫霞仙子」花燈亮燈 記者問邊個靚啲 尷尬笑回「唔好玩啦」
中秋臨近，有團體喺西九文化區舉辦華服嘉年華，現場仲豎立一個「香江仙子」巨型花燈燈組，由四個大型花燈組成。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
遊日掃貨別只衝UNIQLO！除了MUJI還有哪些？5間日本平價女裝店讓你買到手軟
每次遊日掃貨，總是被MUJI的簡約、UNIQLO的實穿吸引？但其實日本還有不少隱藏女裝店，款式多、質感好、價格又夠親民，性價比極高！今次就為大家精選5間必逛店鋪，下次去日本記得列入你的 shopping list，就算預算有限也能盡情爆買！Yahoo Style HK ・ 17 小時前
傳阿里斥70億元洽購銅鑼灣「港島壹號中心」半幢 涉最高13層
《香港經濟日報》引述市場消息指，阿里巴巴-W(9988.HK)斥資70億元，洽購銅鑼灣甲級商廈「港島壹號中心」最高的13層，涉及樓面面積約27萬平方呎，呎價約2.6萬元。 報道指，港島壹號中心前身為「怡東酒店」，由文華東方酒店集團持有，早年斥資50億元重建，快將入伙。AASTOCKS ・ 2 天前
維他奶廣告女主角近況曝光 美國發展外貌變化大到認唔出
相信唔少人曾經都成日喺屋企睇電視，甚至連廣告汁都會撈埋，所以唔少陪伴港人成長的電視廣告，至今依然記憶猶新，當中包括2009年嘅維他奶Stand By Me廣告，廣告搵嚟唔少年輕人參與拍攝，除咗成功展現青春活力之外，歌曲「伴我開玩笑，悶了相約見，年月裏頭天天笑未停」及標語「Stand by me，陪我走過每個季節」喚起觀眾共鳴。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
羅子溢趁楊茜堯外岀整蠱仔仔 萌爆Eden還擊作回禮
羅子溢（前名羅仲謙）與楊茜堯（前名楊怡）婚後育有一對子女Hera和 Eden，四口之家幸福快樂。羅子溢近日趁楊茜堯外岀時，在家中作弄孩子，十分搞笑。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
傳《風林火山》北京辦首映 麥浚龍率金城武、古天樂、劉青雲現身？
麥浚龍（Juno）執導的「神秘大作」《風林火山》終於在10月1日上畫，電影集眾多巨星如金城武、劉青雲、古天樂、梁家輝、高圓圓主演，但自5月康城影展後，Juno就未有再亮相宣傳，最終只有劉青雲、衛詩雅在香港接受傳媒專訪，有傳媒更以「冷處理」形容Juno舉動。但近幾日網上竟然瘋傳，麥浚龍會率金城武、古天樂、劉青雲現身北京首映禮？Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
李龍基柬埔寨登台 未婚妻Chris繼續冇影 被傳「新女」隨行 原來真係有女！
李龍基未婚妻王青霞(Chris)因違反逗留條件、管有虛假文書等罪名，被判入獄25個月。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
長者餐飲券第3輪｜$15即可歎麥當勞/大快活/太興/Pizza Hut下午茶餐 即睇申請資格＋領取方法
政府曾於今年1月推出的「愛心食肆 賞你惠食」計劃，將會在10月展開第三輪活動，向長者派發下午茶餐優惠券，長者利用優惠券可以$15享用下午茶。各位老友記如果不想錯過優惠，就記得留意以下申請條件、教學及派發地點詳情啦！YAHOO著數 ・ 1 天前
大師冇點你│新世界脫離危險期（李聲揚）
固然公司仲係蝕緊過100億，但好多都係一次性項目，或者係出售資產帶嚟嘅會計影響。只要商場同寫字樓情況唔再大幅惡化，相信下年嘅虧損有機會再收窄。而即使商場同寫字樓情況再大幅變差都好，至少酒店同埋住宅方面，都仲係OK嘅。Yahoo財經專欄 ・ 20 小時前
加密貨幣誕生了多少百萬富翁？「這一幣種」富豪最多！
《2025 加密貨幣財富報告》顯示，加密貨幣富豪數量激增，比特幣持有人突破 145,100 人，全球資產總市值達 3.9 兆美元。加密貨幣正取代鑽石與寶石，成為全球富豪偏好的財富儲存方式。鉅亨網 ・ 19 小時前