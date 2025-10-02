全台最大POP MART落戶桃園！巨型CRYBABY蛋糕打卡位＋必買限定IP系列商品

繼上個月在曼谷ICONSIAM開設全球最大旗艦店之後，POP MART最近於桃園華泰名品城二期開設全台灣最大商場門市，位置寬敞，僅次於西門町旗艦店。店內集結多款人氣IP商品，從經典盲盒到周邊玩具一應俱全，而且我更有限定開賣款式，當然少不了多個打卡位，作為粉絲必定要把握機會朝聖一番。

木質調設計配上明亮燈光，營造舒適購物氛圍，適合一家大小逛街。（官方圖片）

超大空間＋驚壴打卡位

POP MART華泰名品城新店以約4,270呎的寬廣空間打造，為全台最大商場門市，僅次於台北西門旗艦店。店舖採用木質元素，設計以森林劇場為靈感，其中最矚目的絕對是店中間的「THE MONSTERS毛絨牆柱」，巨型樹幹概念加上毛絨材質，環繞展示LABUBU與THE MONSTERS系列角色公仔，彷彿走進童話世界一樣。

除了毛絨牆柱，店內亦設置兩大必拍裝置：「CRYBABY愛神的眼淚系列—甜在一起」巨型蛋糕裝置，粉紅色調配搭甜品造型，影相效果一流。另一個打卡位則是「泡泡瑪特小手拉小手系列-只看得見你」兩個場景都超級療癒，粉絲們記得預留時間慢慢影相。

CRYBABY愛神的眼淚系列打卡裝置，粉紅蛋糕造型配搭甜品元素，影相效果一流（官方圖片）

巨型樹幹造型的THE MONSTERS毛絨牆柱，展示各款LABUBU同THE MONSTERS角色，森林劇場效果超夢幻（官方圖片）

泡泡瑪特小手拉小手系列打卡位，可愛造型非常吸引。（官方圖片）

限定商品搶先睇 三大積木系列最齊全

開幕期間推出多款限定商品，當中最受注目的就是「THE MONSTERS前方高能系列-糖膠毛絨掛件盲盒」，以及「CRYBABY豹豹貓貓系列糖膠毛絨掛件盲盒」採用刮刮卡方式售賣。MEGA系列珍藏款包括MEGA SPACE MOLLY 1000% Jon Burgerman、MEGA SPACE MOLLY 1000%百樂門等。店內展示全台最齊全的積木系列商品，THE MONSTERS、DIMOO同ZSIGA三大系列一次過睇晒。熱賣IP包括星星人、Crybaby、Labubu、Molly、Skullpanda、Kubo等，各款盲盒同周邊商品應有盡有。

HE MONSTERS前方高能系列 - 糖膠毛絨掛件盲盒展示，色彩鮮豔的盲盒排成一列，開幕限定款讓人想馬上抽一個。（官方圖片）

MEGA系列商品區，大型玩具陳列架上擺滿MEGA SPACE MOLLY等，尺寸搶眼，適合收藏家選購。（官方圖片）

積木系列專區，THE MONSTERS、DIMOO與ZSIGA齊全，從小件到組合套裝都有。（官方圖片）

POP MART桃園華泰店

地址：桃園市中壢區春德路189號（華泰名品城二期）( 地圖 )

營業時間：星期一至星期四 11am-9pm/ 星期五至星期日11am-10pm

交通： 高鐵桃園站6號出口正對面、桃園國際機場捷運A18站2號正出口

