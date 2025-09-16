教宗利奧十四世對企業薪酬結構發表了尖銳的批評，特別提到 Tesla 首席執行官 Elon Musk 及其他商業領袖，指出高層與普通工人之間的差距正在擴大。教宗警告過度的財富集中可能會侵蝕社會價值，並加劇全球的極化現象。教宗的評論似乎源自於對 Elon Musk 薪酬包的誤解，以及這對 TSLA 股東及整個世界所帶來的正面影響。

在他自五月以來的首次訪談中，作為首位美國出生的天主教會領袖的教宗利奧十四世，提到了報導稱 Musk 可能成為全球首位兆萬富翁。根據《金融時報》的報導，教宗利奧十四世將 Elon Musk 作為削弱「人類生命的價值、家庭的價值、社會價值」的財富典範。他表示：「昨天的新聞報導 Elon Musk 將成為世界首位兆萬富翁。這意味著什麼？如果這成為唯一有價值的事情，那麼我們就有大麻煩了。」

然而，Musk 並非唯一引起教宗不滿的高管。他指出，儘管 Musk 的薪酬問題存在，但這只是「工人階級與最富有者之間收入差距不斷擴大的例子」。他提到：「六十年前的 CEO 可能只拿到工人收入的四到六倍，而我看到的最後數字是，CEO 的收入是普通工人的 600 倍。」

對於教宗利奧十四世關於 Elon Musk 財富的評論，似乎顯示他可能不完全了解這位 CEO 積累財富的方式。Musk 的財富與他在公司中的持股息息相關，其中很大一部分來自 Tesla 和 SpaceX。因此，與主流媒體的敘述不同，Elon Musk 並不擁有一大堆金幣在某處囤積。若細看 Elon Musk 的薪酬包，這將使他成為兆萬富翁，但他必須首先為 Tesla 創造巨大的價值，讓公司成為 8.5 萬億美元的企業。在這個層面上，Tesla 將可能成為一股顯著的正面力量，為全球人民帶來淨益。

最終，教宗利奧十四世對 Musk 的評論可能源於僅從主流來源獲得的信息，而這些來源往往對這位 CEO 持有明顯的偏見。Tesla 的創新不僅推動了電動車的發展，還促進了可再生能源的應用，從而對全球環境和經濟的可持續發展產生了深遠的影響。這些創新不僅能夠提升公司價值，還能為社會帶來更多的機會和福祉，進一步縮小貧富差距。

