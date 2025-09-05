熱氣球節・一文整合｜政府揭 8 月測試失敗
Porsche 發佈下一代全電動車的無線充電技術
Porsche 正在準備改變駕駛者為電動車充電的方式。這家德國汽車製造商已確認其 2026 年的 Cayenne EV 將支持無線充電，消除了對物理電纜連接的需求。車主只需將其 SUV 停放在公司開發的新充電墊上即可完成充電。這一系統將在慕尼黑的 IAA Mobility 展會上首次公開亮相。Porsche 在新聞稿中強調，其主要目標是使電動駕駛變得更加方便。Porsche 執行委員會成員 Dr. Michael Steiner 表示：「使用的方便性、日常使用的適合性以及充電基礎設施仍然是影響電動出行接受度的決定性因素。」
這套無線充電系統依賴於兩個組件。第一個是地面板，重量約為 50 公斤，連接到家庭的電力網絡，並安裝在車庫或車道上。第二個是集成在 Cayenne EV 底部的車輛板塊。當 SUV 停放在地面墊上方時，兩個板塊對齊，能源通過磁場轉移。這一原理類似於智能手機的無線充電。一旦對準，充電便自動開始，無需任何電纜。地面板具備空氣冷卻功能，旨在廣泛的溫度範圍內運行，從 -40 到 122 華氏度，這確保了全年可用性，儘管 Porsche 尚未透露在極端條件下效率會有何變化。
無線充電常常因為速度較慢和效率較低而受到批評，但 Porsche 認為其系統挑戰了這一觀點。該感應充電墊能提供最高 11 kW 的充電功率。根據公司資料，該系統的運行效率達到 90%，使其幾乎與將車輛直接插入家庭電網連接時一樣有效。在這種充電速率下，充電時間預計將與典型的家庭充電解決方案相匹配，為駕駛者提供無線技術的便利而不犧牲充電速度。這種動力與使用方便性的平衡可能是贏得對新系統持謹慎態度的電動車車主的關鍵。
Porsche 並不是第一家實驗無線充電的汽車製造商。BMW 在 2019 年測試過類似的設置，但選擇不推進市場發佈。Porsche 則將這一功能作為 Cayenne EV 的生產就緒特徵進行展示。這一功能不會成為標準配置，買家需要在配置 Cayenne EV 時選擇感應充電選項。必要的電纜在生產過程中集成，因此該系統無法在現有的 Porsche 電動車上進行改裝。這使得 2026 年的 Cayenne 成為該公司首個提供此技術的型號。通過將這一概念引入量產車型，Porsche 正在推進無線充電向主流使用的發展。如果該系統證明可靠，則可能為電動車的便利性樹立新的基準。目前，該公司押注於簡單性將吸引客戶。透過一個簡單的停放動作，充電幾乎成為一個無形的過程。
