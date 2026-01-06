Povec Optics 發佈全球首款電致變色太陽眼鏡 調整鏡片色彩僅需一秒鐘

在科技界，設計創新的智能眼鏡已成為日益增長的趨勢。名為 Povec Optics 的初創公司在 2026 年消費電子展（CES）上引起了廣泛關注。據報導，Povec Optics 開發了全球首款電致變色太陽眼鏡，能在僅僅一秒內改變顏色，以便根據光線條件調整視野。這款名為 Povec C1 的太陽眼鏡適合各種活動，無論是騎山地自行車、晨跑還是划船，皆可輕鬆使用。Povec C1 提供主動的用戶控制，使其能方便地應對步道和開放水域上快速變化的光照環境。

Povec C1 采用電致變色技術，這項技術依賴於一種多層導電材料的夾層，能夠對低電壓電流做出反應。如果這聽起來有些熟悉，那是因為您可能在高端車型如 Audi E5 Sportback 的側鏡或全景天窗中見過這種技術。Povec 成功地將這項汽車技術小型化，並將其夾入一個流線型的框架中。聯合創始人 Alexis Marc Pons 強調，這款眼鏡將光線控制直接掌握在用戶手中。沿著鏡架的觸控敏感條可讓佩戴者滑動手指來手動調整鏡片的色度。不論是在陰雲密布的早晨需要輕微的色調，還是在沙漠陽光下需要最大黑暗度，快速滑動一下即可完成調整。

廣告 廣告

這款鏡片配備 UV400 保護和抗眩光技術，優先考慮長期的眼睛健康，能有效阻擋有害光線和分散注意力的反射。鏡片由抗撞擊材料製成，並通過鋼球掉落測試，確保在戶外運動時的耐用性和安全性。Povec C1 的設計旨在提供耐用性和舒適性，根據每日四小時的使用時間，其電池壽命可長達 28 天。它通過 USB-C 充電，並配備智能電源系統，在展開時自動啟動，收起時則進入待機模式。這款眼鏡的 IP65 防水框架由輕質 TR90 材料製成，確保無壓力的貼合，能夠承受汗水和濺水。

此外，Povec C1 還包含三個可互換的鼻墊，提供完全定制的安全貼合，適合全天佩戴。對於運動員來說，這款眼鏡解決了一個令人沮喪的老問題。騎自行車的人在面對斑駁的光線時，常常必須在被陽光刺眼和無法看到陰影中的坑洞之間做出選擇。Povec 通過讓用戶無需停下來，就能微調視野，消除了更換裝備的麻煩。

Povec C1 預計將於 2026 年 5 月上市，售價介於 $250 / 約 HK$ 1,950 和 $350 / 約 HK$ 2,730 之間。對於那些多年來不得不使用多副眼鏡的徒步旅行者、划船者和科技愛好者來說，這或許是今年最實用的購買。儘管 Povec 進入了一個已被 Chamelo Eyewear 等公司探索的市場，但它通過優先考慮高性能的實用性而非美學新奇而脫穎而出。

推薦閱讀