Powerbeats Fit 最新渲染圖及詳細規格公開

根據最新消息，Powerbeats Fit 現已出現於一組新的渲染圖中，並附有詳細規格，這些資料由 @evleaks 提供。這款耳機將取代 2021 年發佈的 Beats Fit Pro，並似乎在規格上與前者相似。

耳機顏色 Jet Black、Gravel Gray、Power Pink、Spark Orange 耳機電池壽命 7 小時 / 約 HK$ 54 充電盒總電池壽命 30 小時 / 約 HK$ 234 芯片 Apple H1 功能 自適應均衡、個性化空間音頻、透明模式 防水等級 IPX4 耳塞尺寸 4 種尺寸

Powerbeats Fit 將提供 IPX4 防水和防汗功能，並預計會有四種顏色可供選擇。根據過去的定價，2021 年的 Beats Fit Pro 價格為 $200，因此新款 Powerbeats Fit 的起始價格可能會相似或略有上升。

