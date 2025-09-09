斷骨增高手術被推廣 NHS 警告或致永久傷害
Powerbeats Fit 最新渲染圖及詳細規格公開
根據最新消息，Powerbeats Fit 現已出現於一組新的渲染圖中，並附有詳細規格，這些資料由 @evleaks 提供。這款耳機將取代 2021 年發佈的 Beats Fit Pro，並似乎在規格上與前者相似。
耳機顏色
Jet Black、Gravel Gray、Power Pink、Spark Orange
耳機電池壽命
7 小時 / 約 HK$ 54
充電盒總電池壽命
30 小時 / 約 HK$ 234
芯片
Apple H1
功能
自適應均衡、個性化空間音頻、透明模式
防水等級
IPX4
耳塞尺寸
4 種尺寸
Powerbeats Fit 將提供 IPX4 防水和防汗功能，並預計會有四種顏色可供選擇。根據過去的定價，2021 年的 Beats Fit Pro 價格為 $200，因此新款 Powerbeats Fit 的起始價格可能會相似或略有上升。
