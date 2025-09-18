一號戒備信號於周四維持
Prada「機場神袋」俘獲Karina的心！Explore航海郵差包，準備做今期爆款手袋
身為Prada品牌大使的Karina，在Instagram分享桃園機場轉機照，一身低調穿搭搭配Prada尼龍包，毫無疑問又再次引爆粉絲熱議！
原來Karina身上這款肩背袋，是來自Prada 2025春夏新款的 Explore航海郵差包！包款以航海探索為設計靈感，搭配輕盈百搭的防水再生尼龍材質及可調節可拆卸肩帶，實用度爆燈，難怪瞬間被封為「機場神包」。
向來擅長精準駕馭時尚的Karina，今次以近日大熱的Y2K跌膊tee，搭配牛仔褲與棒球帽襯托這款新作，完美示範何謂「低調卻搶鏡」的頂流穿搭哲學。
Karina 同款：Prada Explore Re-Nylon 肩背袋 （大號款：HK$19,300｜中號款：HK$ 18,300）
選用Prada標誌性Re-Nylon再生尼龍（回收漁網與海洋塑料製成），輕盈、防水、耐刮，延續品牌永續精神。簡約的流線型包身輪廓，飾以經典搪瓷金屬三角標誌作低調點綴。
側邊設立體口袋方便隨手拿取護照或手機，主隔層容量充足，放得下14吋手提電腦；同時附有兩條可拆式肩帶，能單肩背也能斜背，輕鬆轉換背法應對不同場合，兼顧時尚與舒適度，難怪能成為Karina的出國愛包。
奢華版：Prada Explore 麂皮肩背袋 （中號款：HK$26,500）
同系列另推出華麗的中號麂皮版本，以觸感細膩的棕色皮革拼接啞光金屬件，相比尼龍款的運動感，麂皮更顯內斂優雅。內部同樣設有多層卡夾，方便收納彩妝小物，適合上班、約會等不同場景。
