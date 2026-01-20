Prada粉藍色尼龍氣墊粉餅太迷人！Baby Blue潤唇膏之後極想收藏的美妝品

Prada Beauty繼早前引起熱話、賣到全球斷貨的Baby Blue潤唇膏後，最近加碼推出同系列的尼龍氣墊粉餅！由包裝到粉撲均換上溫柔的寶寶藍色調，將品牌極簡美學徹底注入美妝單品。

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

Prada Beauty的美妝品，每次登場都會被其包裝吸引，繼次前掀起熱話的Baby Blue潤唇膏，現在連Prada Mesh Cushion原光新肌氣墊粉底都來推出Baby Blue包裝。氣墊粉底本身備有4款色調，SPF50+/PA+++，並加入專研護膚成分Adapto.gen Trio複合物及維他命B3，粉底確是水潤易推亦貼面，做到奶油肌的感覺。

廣告 廣告

一開初的Prada Beauty原光新肌氣墊粉底尼龍包裝是以品牌最標誌的黑色做設計，現在加推Baby Blue顏色，讓一眾「顏值行先」的美妝迷都很想收藏這次單品。

Nars Afterglow有色潤唇膏太美了！Kaia Gerber同款，9款色，奶油絲滑質地水潤飽滿又不顯唇紋

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

美妝護膚：

26歲Olivia Dean英國創作歌手唱出「老靈魂」復古音樂，擔任全新Burberry Her香水代言

新手化全妝1盒搞掂「粉底盤」登場！Make Up For Ever多功能粉霜盤，12格有齊粉底、遮瑕、修容、胭脂、提亮

日本Sugi藥局爆買藥妝排行榜！Kate怪獸唇膏03色號成唇妝霸主、爆紅Atrix晚安手膜精華柔軟滋潤必掃