「Prada女孩」Karina穿什麼出席米蘭男裝大騷？同款手袋很吸引，齊瀏海妹妹黑髮直接減齡變學生

Prada米蘭男裝秋冬裝大騷上場！嘉賓方面已經很養眼，有邊佑錫、許光漢、泰星Win、坂口健太郎，連Karina也參與其中。這位「Prada女孩」這次以什麼造型到達米蘭呢？在騷場內外兩款造型都很可口，喜歡乖乖大方造型的朋友，來參考Karina的Prada造型吧！

aespa成員Karina這次參加Prada男裝秋冬大騷，作為女生參加男裝騷也來抓緊大眾的眼球，在騷場內就穿著黑色連身裙，裡面配搭藍色恤衫，並以Prada招牌的尖頭鞋來配搭，再拿著一顆黑色的Prada Passage Bag（$31,300），長肩帶加大容量大手袋是今季的大熱設計，相信有Karina輕輕一推會令手袋成為2026首季度話題手袋之一。

（Getty Images）

（Getty Images）

Prada medium Passage Re-Nylon tote bag $31,300

Prada medium Passage Re-Nylon tote bag $31,300

私下的Prada穿搭，Karina同樣是穿起藍黑拼的造型，看來藍黑會成為本年度的話題顏色組合，並以百褶裙、灰色泡泡襪子、黑色尖頭高跟來配搭造型，以及一顆進化版的Prada Bonnie Bag（$26,900），相信這款啞面軟皮手袋又會成為Prada手袋迷下期目標。

（IG@katarinabluu）

（IG@katarinabluu）

（IG@katarinabluu）

黑色齊瀏海妹妹頭，令Karina這身Prada造型像是Miu Miu的師姐，Geek Chic造型相對斯文大方，看起來更年輕迷人，直接減齡變回學生，各位想要大方又想減齡的朋友，也許可以參考Karina這次的造型。

（IG@katarinabluu）

（IG@katarinabluu）

（IG@katarinabluu）

（IG@katarinabluu）

Prada Bonnie medium antiqued leather tote bag $26,900（Coming Soon）

Prada Bonnie medium antiqued leather tote bag $26,900（Coming Soon）

梁家輝、張家輝、Jeffrey魏浚笙，同框畫面如「財閥家族劇照」！Ralph Lauren米蘭時裝騷登場

