Prep Edu 獲得 700 萬美元融資，擴展 AI 驅動 IELTS 學習平台

由超過100位認證導師及前雅思考官提供學術支援，Prep Edu 擴展其 AI 驅動的 IELTS 應試準備工具，以滿足亞洲市場日益增長的學習需求。

香港 - Media OutReach Newswire - 2026年1月8日 - Prep Edu 作為亞洲增長最快的 AI 驅動語言學習平台之一，今日再次鞏固其地區的領導地位，學員人數突破 100 萬，遍佈 21 個國家。公司是次增長，反映其於 A 輪融資中成功籌得 700 萬美元資金，同時回應區內對經學術驗證、AI 強化的英語考試準備需求日益殷切。此次融資由新加坡、日本及東南亞主要私募股權和創投機構支持，包括 Cercano Management Asia、Northstar Ventures 和 Saison Capital。





PrepEdu



在 EdTech Asia Summit 2025 等近期活動中，Prep Edu 用戶分享了平台如何改變他們的自學習慣。19 歲學員林沛恩表示：「我在活動現場嘗試了 AI 模擬考場，發現這方案既實惠又實用，非常適合像我這樣無法參加昂貴面授課程的學生或年輕專業人士。」



Prep Edu 的另一大特色是擁有 126 套獨家試題，包括最新的歷屆試題、新題型模擬練習及根據當前考試趨勢設計的預測試題。這些教材讓學員能在真實難度和時間壓力下練習。Prep Edu 持續在東北亞地區擴展業務，並計劃與當地機構合作，進一步推廣以學術嚴謹為基礎、由 AI 驅動的學習工具。



AI 科技正在重塑學生準備 IELTS 和 TOEIC 等英語考試的方式，越來越多學習者傾向利用自動化評估，以即時獲取成績和個人化指導。Prep Edu 在 100 多位認證導師及前雅思考官的學術支援下，正站在這場變革的最前線。。



在近期 AI 學習活動中，參加者分享了技術如何改變他們的學習計劃。24 歲的張芷妍表示：「科技令人驚艷，但我最看重的是 Prep Edu 的試題庫。題目和真實考試一模一樣，時間和評分都很嚴格。我已經練習三個月，計劃在 2026 年春季參加 TOEIC，目標是 850 分。」



香港 IELTS 學習新趨勢



首先，平台提供超過 126 套獨家試題組，當中包括按 TOEIC 和 IELTS 最新題型編制的歷屆試題及預測試題。這些試題在時間分配及評分標準方面均嚴格設計，貼近真實考試。



其次，Prep Edu 的 AI 評分系統針對口說和寫作提供詳細回饋，這兩項技能在自學中常被忽略。學員不僅獲得分數，更能得到有結構的建議，包括發音、連貫性、任務回應及文法準確性，清楚知道如何改進。



第三，Prep Edu 強調目標導向的學習規劃，考慮學員的時間表、基礎程度及考試時間。「計劃很實際也很清楚。」林沛恩說。「我不會感到壓力，也總是知道下一步要做什麼。」 林沛恩的成功故事反映香港英語學習環境的轉變。隨著學術和職場競爭加劇，越來越多學習者選擇科技輔助的自學模式，兼顧彈性與品質。



這股愈趨普及的使用趨勢，說明學習模式正走向以數據為本、節奏自訂的方向。對不少學生及在職人士而言，依託 AI 的應試準備，已成為一種較具成本效益且可靠的補習替代方案。

