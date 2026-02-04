馬陳端喜中學教師稱「走火警認真啲傷亡會較少」 校方致歉
Pret A Manger 二月限定「招福咖啡卡」$88/5杯手調飲品 一方法免費飲咖啡
Pret A Manger 二月限定「招福咖啡卡」回歸！全線分店可以用優惠價$88買「招福咖啡卡」，飲到5杯手調飲品，手調飲品包括鮮奶咖啡、焦糖咖啡、美式咖啡、啖啖西柚綠茶、香橙朱古力、抹茶牛奶等，每杯低至$17.6，而且凍飲熱飲同一個價錢，使用期限至3月15日或之前。
同時，Pret Hong Kong官方將送出10張咖啡卡，官方Instagram留言即有機會免費飲5杯咖啡。即睇活動詳情！
參加方法：
1. Follow Pret Hong Kong Instagram @prethk
2. Like 指定 post + tag 1 位朋友
3. 留言「馬年祝福」俾你呢位被tag嘅朋友!🐴
截止時間：2026年2月10日晚上11時59分
得奬者將於2026年2月11日會收到Inbox信息聯絡獎品領取事宜
Pret A Manger(Hong Kong)保留是次活動最終決定權
—
日期：即日起至2026/03/15
地點：指定Pret-A-Manger分店：中環IFC、銅鑼灣利園、Elements、鰂魚涌FWD大廈、金鐘花園道三號、金鐘力寶中心、金鐘地鐵站、金鐘太古廣場三期、東涌東薈城、中環地鐵站及香港機場。
(星期日休息：花園道三號、力寶中心、鰂魚涌FWD大廈)
